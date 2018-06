Es ist der Tag vor Himmelfahrt 2018, die Sonne hatte bereits einen sagenhaft stilsicheren frühsommerlichen Auftritt. Ging verstörend schön auf. Einfach so. Mit allen Farben, sanft verschwimmend, das dafür aber volles Rohr.

Durch einen glücklichen Umstand musste ich erst um halb zehn arbeiten und hatte eine kleine morgendliche Laufrunde im Park hinter mir. Zufrieden mit mir und der Welt, wie man es in dieser Post-Jogging-Phase bekanntlich oft ist, lief ich durchs Viertel.

Ulrike Gastmann Unsere Kolumnistin lebt in Leipzig. Jede Woche beschreibt sie die kleinen Geschichten des Alltags und die großen Gefühle, die dahinterstecken.

Im vergangenen Jahr hatte man hier zeitweise weniger Frauen gesehen, die sich allein zum Joggen hinaustrauten, zu präsent war die alarmierende Berichterstattung über eine besonders furchtbare Straftat gewesen, die sich hier an einem hellen Vormittag ereignet hatte. Die Vergewaltigung durch einen bis heute nicht gefassten Täter, der in den Medien als "eher südländischer Typ" beschrieben worden war, hatte damals viele Gemüter erhitzt und die Diskussionen um die Sicherheit im öffentlichen Raum weiter entfacht. Auf der Strecke blieben dabei vor allem die schwer verletzte Frau und die Sachlichkeit. Nun aber scheint das Vergessen langsam einzusetzen: Viele Frauen in Turnschuhen sind unterwegs, auch allein.

Auf meinem Rückweg vom Park treffe ich einen offensichtlich aus Afrika stammenden Mitarbeiter der Stadtreinigung Leipzig in orangefarbener Weste und Latzhose sowie mit den einschlägigen Handschuhen, mit denen man auch Baseball-Bälle vernünftig retournieren könnte. Er lacht.

Er lacht mich an und wünscht einen guten Morgen. Ich grüße zurück. Er ruft mir hinterher: "Ich hab Sie noch nie gesehen. Dabei wohne ich in Deutschland seit 1975!" Ich lasse ihn mit geheimnisvoll-nichtssagender Smalltalk-Attitüde wissen, dass es schließlich für alles ein erstes Mal gebe. Wir lachen jetzt beide.

Damit am bevorstehenden Feiertag der Kühlschrank gut gefüllt ist, begebe ich mich in die Hamsterkaufszenerie. Andere sind auch schon da. Auch ein (weiterer) Schwarzafrikaner mit einer blonden deutschen Frau. Das heitere verbandelte Klischee geht einkaufen wie ich. Einfach so geht das. Mit Milch und Klopapier und Kräuterbutter und einem Fitness-Expander im Korb. Der Mann lässt an der Kasse einer alten Dame mit Morbus Irgendwas, freundlich lächelnd, den Vortritt. Es ist alles okay.

Ich muss an Patrice Lumumba denken. Ich weiß, auch schon wieder so ein Ding. Man darf doch nicht bei jedem Schwarzen an Lumumba denken. Aber ich wohne bei ihm um die Ecke. Genauer gesagt, nahe der Büste dieses politischen Mythos, dieses Kämpfers der afrikanischen Unabhängigkeitsbewegung, der 1961 auf brutale Weise umgekommen ist. In Leipzig wurde Patrice Lumumba wenige Monate nach seiner mysteriösen Ermordung vor dem ehemaligen Herder-Institut ein Denkmal gesetzt.

In der Walpurgisnacht vor 21 Jahren wurde es geschändet und die Büste des Politikers gestohlen. Ein neues Monument konnte 2011 auf dem Areal eingeweiht werden, was ausschließlich der Initiative von Privatpersonen und Spendern zu verdanken war.

Vielleicht meinte es auch deshalb das meteorologische Schicksal ein bisschen gut mit uns hier im Osten: Der Himmelfahrtstag blieb trotz drohender Gewitterwolken am Nachmittag trocken und angenehm warm, lockte Tausende in die Welt jenseits des Fensters.