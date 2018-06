Von der Herde unterscheidet sich das Rudel definitionsgemäß dadurch, dass seine Mitglieder einander erkennen. Es handelt sich um einen Zusammenschluss von Kameraden der gleichen Art. Insofern betrieb die Wolfsburger Werbeagentur namens Krass eigentlich Etikettenschwindel, als sie ihre lokale Kampagne "Wir. Das Rudel" nannte. Die Kreativen hatten Prominente der Stadt zusammengetrieben, die sich zum örtlichen Fußballclub VfL bekannten. Die Aktion täuschte eine geschlossene Einheit von teilnehmenden Unterstützern und Akteuren im Abstiegskampf vor, dabei kannten sich die aufgebotenen Wolfsburger Promis – darunter ein Optiker, eine Lehrerin einer Ganztagsschule und der Chef der Agentur Krass – wohl nicht einmal untereinander.

Die Geschichte von der Promi-Herde aus der Autostadt zeigt allerdings, wie authentisch der VfL Wolfsburg ist. Wo Wolfsburg draufsteht, ist auch Wolfsburg drin. Die eigene Fanszene hatte die Kampagne als "künstliche Aufbruchstimmung", die ein gewisses Plastikclub-Image bestätige, abgelehnt. Der VfL jedoch, klar, begrüßte die kommerzielle Unterstützung.

Nun hat der Verein vom Mittellandkanal erneut die Relegation erreicht. Doch über den VfL zu schimpfen hieße, mit den Wölfen zu heulen. Der schräge VW-Club, eine 100-Prozent-Tochter des Autokonzerns, muss der Bundesliga unbedingt erhalten bleiben. Er hat hohen Unterhaltungswert, in der deutschen Fußball-Seifenoper übernahm er schon vor Wochen vom Hamburger SV die Rolle des Trottels. Als der VfL gerade ein kolportiertes Interesse an dem Amsterdamer Spieler Amin Younes heftig dementiert hatte, saß im VIP-Raum beim Auswärtsspiel in Mönchengladbach dann plötzlich jener Younes mit Vorstandsmitgliedern am VfL-Tisch.

In den wichtigsten Wochen der Saison muss die Mannschaft ohne einen Manager auskommen, dem Trainer Bruno Labbadia fehlt derzeit der Ansprechpartner. Zu verdanken ist das Manko einem erstaunlichen Timing der Clubgremien, darunter der überwiegend von VW-Vorständen besetzte Aufsichtsrat. Die Funktionäre hatten die Demontage des glücklosen Sportdirektors Olaf Rebbe ausgerechnet vor dem Schlüsselspiel gegen den HSV dermaßen auf die Spitze getrieben, dass dem Mann, bereits entmachtet, gar nichts anderes übrig blieb, als für seine zeitnahe Freistellung zu kämpfen. Vorstände hatten sich vorher öffentlichkeitswirksam mit einem Nachfolgekandidaten am Braunschweiger Flughafen getroffen, mit Horst Heldt, der dann doch nicht kam.

Auch in dieser Disziplin eifert der VfL seinem Vorbild aus Hamburg nach: dass Aufsichtsräte Interna an die Öffentlichkeit lancieren, um sich wichtig zu machen. Als Wolfsburger Spezialität sind dies oft sogar Falschmeldungen. Die wiederholt durchgeflüsterte Nachricht, Rebbe habe mal wieder seinen Rücktritt angeboten, stimmte wohl nie.

Nun kommt Jörg Schmadtke, auch einer jener Manager, die Spielervermittler dem Club als Geschäftsführer empfahlen, weil sie ihnen aus alter Verbundenheit genehm sind. Solches Lobbying ist üblich, aber ob es die fußballkompetenzfreie VfL-Spitze auch durchschaut?

Labbadia bleibt. Als eine Agenturmeldung mit genau diesem Wortlaut erschien, schloss eine große Tageszeitung daraus, der VfL wolle "auch in der Zweiten Liga an seinem Trainer festhalten". In Wahrheit galt der beschlossene Vertrauensvorschuss für Labbadia nur für die Woche vom vorletzten bis zum letzten Saisonspiel. Dass im Vorstand also ernsthaft erwogen worden war, für nur eine Partie oder eine Relegation noch einmal den Trainer zu wechseln, das hatten sich Experten nicht vorstellen können. In Wolfsburg, wo man im Winter den besten Torjäger Mario Gómez freiwillig zum Konkurrenten im Abstiegskampf weiterreichte, ist aber immer auch Undenkbares möglich.

Dabei ist die Sparte Fußball jene Werksabteilung, in der in den letzten Monaten bei Volkswagen noch am wenigsten schieflief. Hier sind sie sich treu, hier wird nicht geschummelt. Während das Fanvolk des HSV, das beim Debüt des Trainers Christian Titz noch die Spieler vermöbeln wollte, sich am Vatertag mit dem Übungsleiter mehrheitlich längst versöhnt hatte, bleibt der Wolfsburg-Supporter standhaft. VfL-Fans machen deutlich, was sie von dem Gebotenen halten. Nur 60 kamen zuletzt zum öffentlichen Training, das Liga-Finale zu Hause gegen Köln war nicht ausverkauft. Und dem ungeliebten Labbadia widmen die Anhänger unentwegt ihren Spottgesang.

Wolfsburg, 1997 aufgestiegen und schon so etwas wie ein Jung-Dino der Bundesliga, sollte so weitermachen. "Und man hat im Stadion das Gefühl, man will nie wieder fort", heißt es in der schönen Vereinshymne namens Immer nur Du, VfL. Man muss es erlebt haben. So krass hätte es sich keine Werbeagentur einfallen lassen.