"Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen" – der Jesuit David Neuhaus weiß nur zu gut, was existenzielle Umbrüche für ein Menschenleben bedeuten. Seine Familie floh vor den Nazis aus Deutschland in die USA, um dann in Israel eine neue Heimat zu finden. Neuhaus hielt es nicht in seinem Glauben. Er konvertierte vom Judentum zum Katholizismus, erhielt die Priesterweihe und ist heute Pfarrer im Lateinischen Patriarchat von Jerusalem. So heißt die für Israel zuständige Teilkirche Roms. Wegen seiner eigenen gebrochenen Biografie liegen ihm wohl auch die Flüchtlinge am Herzen, die in Israel gestrandet sind und dort illegal leben. Im Patriarchat organisiert er die Seelsorge für aktuell 230.000 Migranten, nicht nur Flüchtlinge aus Afrika, sondern auch Arbeitsimmigranten aus Südostasien. Drei- bis viermal in der Woche fährt Neuhaus nach Tel Aviv, wo die meisten Flüchtlinge leben. Der Pater ist zudem Ansprechpartner für die hauptamtlichen Priester und Ordensschwestern der Flüchtlingspastoral und betreut auch die Ehrenamtlichen.

Pater Neuhaus vermittelt zwischen den Unwillkommenen und den staatlichen Behörden und hält selbst Sprechstunden für Ratsuchende ab. Auch die Organisation regelmäßiger Gottesdienste in unterschiedlichen Sprachen ist eines seiner Anliegen. Er sorgt mit seinem Team für Freizeitangebote und Sportmöglichkeiten, die von den gesellschaftlichen Außenseitern stark genutzt werden. Mehrere Tagesstätten hat die Flüchtlingspastoral bereits gegründet, in denen die Migrantenkinder betreut werden, wenn deren Eltern arbeiten gehen.

Der Eritreer Zemeret Tekle lebt seit sieben Jahren im Gelobten Land, doch es gibt für ihn nichts zu loben. Er verdingt sich für Niedriglohn als Koch, seine Frau arbeitet als Putzfrau. Sie wohnen in engsten Verhältnissen, nehmen es aber auf sich, weil es in ihrem Herkunftsland keine Aussicht auf Bildung und Frieden gibt. Eigentlich träumt Tekle von einem Visum für Kanada.

Mehr als 40.000 Menschen flohen vor der eritreischen Militärdiktatur und aus dem Bürgerkriegsland Sudan für eine bessere Zukunft. Als Anlaufstelle dient die St.-Antonius-Kirche in Jaffa, einem Stadtteil von Tel Aviv. Jeden Sonntagmorgen kurz vor acht versammeln sich etwa 60 Männer und Frauen, um den Gottesdienst in Tigrinya zu feiern, ihrer Heimatsprache. Vielleicht hoffen sie auf ein Bleiberecht oder zumindest auf eine Härtefallregelung.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu beabsichtigt, mehrere tausend Flüchtlinge gegen ihren Willen in ihre Heimatländer zurückzuführen. Neuhaus und seine Schützlinge atmeten auf, als das Oberste Gericht in Jerusalem Netanjahus Ausweisungspläne erst einmal stoppte.

Die Flüchtlingspastoral kennt den Zwiespalt zwischen der Bewahrung der eigenen kulturellen Identität der Flüchtlinge und dem Anpassungsdruck an die israelische Gesellschaft und Kultur, von der sie sich Bildungs- und Erwerbschancen erhoffen, nur zu gut. Es wird dafür gesorgt, dass die Seelsorger ebenfalls Ostafrikaner sind, so lassen sich Sorgen und Freude ganz anders teilen. Immer mehr Flüchtlinge übernehmen soziale Verantwortung in der Gemeinde, als Kindergartenleiterin etwa. So kann aus einem schlechten Dasein ein gutes Bleiben werden.

