Einer Meldung der Polizei Recklinghausen entnahm ich vor einigen Tagen eine Geschichte, die mich ins Nachdenken brachte über Trägheit und Gewöhnung. Und über die Anziehungskraft von Oer-Erkenschwick. Ich weiß nichts über Oer-Erkenschwick im Ruhrgebiet, aber es muss ein faszinierender Ort sein.

Um zwei Uhr nachts, so die Meldung, stoppten zwei Polizisten auf der Recklinghäuser Eulenstraße ein Auto, an dessen Steuer ein Neunjähriger saß. Der Junge saß auf einem Kindersitz, konnte gerade so über das Lenkrad schauen und war vollkommen unversehrt. Auch das Auto war unbeschädigt, nur ein eingeklappter Spiegel fiel den Polizisten auf. Der Neunjährige gab an, auf dem Rückweg von der Oer-Erkenschwicker Kirmes zu sein. Das Auto gehöre seinen Eltern, er habe es heimlich genommen. Ich rief bei der Polizei in Recklinghausen an – ob sich das wirklich alles so zugetragen habe? Ja: habe es. Und übrigens, kleine Aussprachehilfe, sage man "Ooor-Erkenschwick". Das Dehnungs-e verlängert den vorhergehenden Vokal.

Ich googelte "wie groß ist ein Neunjähriger?", ein mitteleuropäischer Neunjähriger ist im Schnitt 1,33 Meter. Ein Hydrant hingegen, das schaute ich zum Vergleich nach, kann bis zu 1,50 Meter groß sein. Neunjährige sind also nicht sehr groß. Wenn Neunjährige gegen eine handelsübliche Tür rennen, dann besteht die Gefahr, dass sie mit dem Schlüsselbein an die Türklinke stoßen. Die Türklinke befindet sich nach deutscher Norm auf einer Höhe von 85 Zentimetern. Und es ist ja nicht damit getan, dass es einem irgendwie gelingt, über das Lenkrad zu schauen. Man sollte das Auto auch steuern können. Um das zu lernen, braucht es mindestens zwölf Fahrstunden. Überlandfahrten, Nachtfahrten, Einparken, rückwärts, vorwärts, seitwärts. Manche können es danach immer noch nicht.

Ich stelle mir also vor, wie dieser sagenhafte Junge, der etwas sehr Gefährliches getan hat, für das ich ihn bewundere, in seinem Bett lag und von Oer-Erkenschwick träumte, vom kreisenden Karussell. Wie wohl sein inneres Pro und Contra ausgesehen haben mag? Dagegen spricht: Ich bin neun Jahre alt, habe keinen Führerschein, kann gerade so über das Lenkrad schauen, und meine Eltern werden sehr wütend sein. Dafür spricht: Ich wäre recht schnell in Oer-Erkenschwick.

Nach eingehender Prüfung und redlicher Abwägung aller Argumente hätte er sich selbstverständlich gegen das Vorhaben entscheiden müssen. Er hat es trotzdem gemacht. Ist einfach losgefahren. Keine Ahnung, wie er das hinbekommen hat. Ich will nach einem kurzen pädagogischen Einschub erklären, warum dieser Kerl ein Vorbild ist. Hier der Einschub: Wer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, sollte unter keinen Umständen Auto fahren. Ohne jede Ausnahme. Niemals. Selbst dann, wenn er möglicherweise besser Auto fährt als ein alter, kurzsichtiger Mann mit Führerschein aus dem Jahr 1954.

Was dieser Junge uns dennoch lehren kann, ist die Erkenntnis, dass man nur durch Aufgaben wächst, die größer sind als man selbst. Keine Entwicklung ohne Überforderung. Ohne eine kleine Dosis Selbstüberschätzung kein Vorankommen (und wenn es nur bis Oer-Erkenschwick ist). Was einen alles aufhalten kann: die Vernunft, das Über-Ich, der Schweiß, latente Übelkeit. Hinter einem Berg aus Angst allerdings wartet das Glück der Überwindung.

Leonard Bernstein beispielsweise dirigierte, nachdem der Chefdirigent kurzfristig erkrankt war, die New Yorker Philharmoniker zum ersten Mal ausgerechnet nach einer durchsoffenen Nacht, völlig verkatert und unvorbereitet, ohne eine vorherige Generalprobe. Frühmorgens kam Bernstein vom Feiern, um neun klingelte das Telefon, um 15 Uhr stand er auf der Bühne.

Ich will nicht klingen wie ein Carsten Maschmeyer für Arme oder ein Erbauungskalender von Pater Anselm Grün, aber ich musste halt, als ich diese Meldung las vom Jungen, der unbedingt nach Oer-Erkenschwick wollte, an die tägliche Trägheit denken und die Gewöhnung, an diese verdammte Macht, von der man sich umgarnen lässt und die einen dauernd davon abhält, etwas zu tun, das aufregend und gut ist und ein bisschen zu groß. Man sollte es machen, denn Scheitern ist möglich, aber niemals ein Argument.