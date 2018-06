DIE ZEIT: Herr Cœuré, wir müssen über Italien sprechen. Dort versuchen gerade zwei populistische Parteien eine Koalition zu bilden. In einem Konzeptpapier forderten sie einen Schuldenerlass von 250 Milliarden Euro von der Europäischen Zentralbank. Mittlerweile haben sie das wieder zurückgezogen. Aber der Schock bleibt, oder?

Benoît Cœuré: Die politische Diskussion in Italien ist noch nicht abgeschlossen. Die EZB wird sich das Programm der neuen Regierung anschauen, wenn es veröffentlicht ist.

ZEIT: Dann fragen wir noch einmal allgemein: Kann die EZB einem Euro-Land die Schulden erlassen, die dieses Land bei ihr hat?

Cœuré: Nein. Die Europäischen Verträge erlauben einen solchen Schuldenerlass nicht. Zentralbanken können keine Staaten finanzieren.

ZEIT: Die neue Koalition in Italien will Steuern senken und die Staatsausgaben erhöhen. Italien ist schon jetzt hoch verschuldet. Sind Sie besorgt?

Cœuré: Noch einmal: Es ist zu früh, um Pläne zu kommentieren, die wir nicht genau kennen. Ganz allgemein kann man zum Thema Finanzpolitik sagen: Europa hat klare Fiskalregeln, und die sollten eingehalten werden. Da geht es um das Vertrauen in unsere gemeinsame Währung.

Benoît Cœuré ist Mitglied im Direktorium der EZB

ZEIT: Gerade in Deutschland ist der Ankauf von Staatsanleihen im großen Stil durch die EZB hochumstritten. Viele Ihrer Kritiker fühlen sich jetzt bestätigt: Wenn Sie nicht Schuldpapiere kaufen würden, dann könnte auch niemand einen Schuldenerlass fordern. Richtig?

Cœuré: So einfach kann man es sich nicht machen. Der Kauf von Staatsanleihen ist durch unser Mandat gedeckt. Er hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die Wirtschaft des Euro-Raums die Krise überwunden hat und Wachstum und Preisstabilität zurückgekehrt sind. Deshalb werde ich unser Vorgehen immer verteidigen. Und wir haben das Anleihekaufprogramm so ausgestaltet, dass es nicht gegen die Verträge verstößt.

ZEIT: Wie das?

Cœuré: Wir haben zum Beispiel Obergrenzen festgelegt für die Menge an Anleihen, die wir kaufen, damit das reibungslose Funktionieren der Anleihemärkte nicht beeinträchtigt wird. Überdies sind es größtenteils die nationalen Notenbanken, die die nationalen Staatsanleihen auf eigenes Risiko ankaufen: Die Bundesbank kauft deutsche Staatsanleihen, die Banca d’Italia italienische Staatsanleihen und so weiter. Sie müssten auch den Großteil der Verluste tragen, wenn ein Staat seine Schulden nicht mehr bedienen würde. Diese Regelung habe ich damals unterstützt, damit gewährleistet ist, dass die EZB keine Fiskalunion durch die Hintertür einführt.

ZEIT: Das heißt, die Italiener würden sich erst einmal selbst schaden, wenn sie ihre Schulden nicht zurückzahlen. Die italienische Notenbank hätte dann die größten Verluste.

Cœuré: Ich kann keine hypothetischen Szenarios kommentieren.

ZEIT: Im Juni wollen die Staats- und Regierungschefs des Euro-Raums eine Reform der Währungsunion anstoßen. Sie haben es selbst gesagt: Die Wirtschaft wächst, die Krise ist vorbei. Warum schon wieder Reformen?

Cœuré: In der Tat ist das Wachstum im Euro-Raum stark und ruht auf einer breiten Basis. Aber wie Christine Lagarde, die Chefin des Internationalen Währungsfonds, oft sagt: Wir müssen das Dach reparieren, solange die Sonne scheint. In den vergangenen Jahren wurde Europa stabiler gemacht, aber wir sind noch nicht am Ziel, und jetzt ist es an der Zeit, die Sache zu Ende zu bringen.