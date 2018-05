Zwei Forderungen stellt Deutschland üblicherweise, bevor es bereit sein will, die Integration der Euro-Zone voranzutreiben. Erstens: Finanzielle Risiken sollen nur unter gemeinsamer Aufsicht vergemeinschaftet werden. Zweitens: Die Altlasten und Risiken, die in den Haushalten der schwächeren Staaten lauern, sollen zunächst von ihnen selbst aufgearbeitet werden. Seit 2010 bestimmt dieser Refrain die Diskussion um die Weiterentwicklung der Euro-Zone. Er ist der Hauptgrund dafür, dass es auf diesem Gebiet so wenig Fortschritt gibt. Deutschland ist bereit, in eine gemeinsame Zukunft aufzubrechen, aber nur, wenn die anderen zuerst klar Schiff machen.

