Ein Windstoß, und man begreift, was die umgedrehten Untertassen auf den Terrassentischen bedeuten. Der Süllberg ist nun mal mit prächtigen alten Bäumen bepflanzt, die zu dieser Jahrezeit in voller Blüte stehen.

Michael Allmaier ist Redakteur der ZEIT und schreibt jede Woche über ein Restaurant der Stadt © Kathrin Spirk für DIE ZEIT

Da gibt es kluge Gäste, die ihre Gläser deckeln, und solche, die verblüfft mitansehen, wie sich ihr Aperitif-Sekt in einen dieser modischen Pollencocktails verwandelt. Egal, der Ausblick ist es wert: ein Panorama hinab aufs Blankeneser Treppenviertel und die Elbe. Schöner kann man dieser Tage in der Stadt kaum sitzen.

Karlheinz Hauser, der Gastgeber, ist seiner Zeit in manchem voraus. Als von Lifestyle-Heften wie Barbara oder JWD noch keine Rede war, verlegte er schon das Magazin Hauser. Es handelt von ihm selbst. Hauser selbst sieht sich wohl mehr als Gastrounternehmer, der nebenher sein Gourmetrestaurant weiterführt. Den Umsatz macht er woanders – etwa hier, in seinem Mittelklasserestaurant Deck 7, das räumlich wie preislich zwischen dem noblen Seven Seas und dem Biergarten im sechsten Stock liegt.

Die Inneneinrichtung ist etwas steril; aber da sitzt jetzt eh kein Mensch. Auf der Terrasse trennen Stangen die Außenplätze des Gourmetrestaurants ab. Dort feiern gerade Deutschlands beste Sommeliers, sichtlich erfreut darüber, dass sie endlich mal selbst einen eingeschenkt bekommen. Interessanterweise hat man auf dem Süllberg die beste Aussicht auf den "billigen Plätzen". Hier mischt sich heute die Musik der Feier mit dem Sound der Elbvororte ("Der war ein bisschen simpel gestrickt, aber trotzdem: Ich hatte den gerne").

Geeister Spargel © Vanessa Maas für DIE ZEIT

Was die Küche angeht, ist Karlheinz Hauser kein Prinzipienreiter. Er bietet an, was sich verkauft, ob Schweinshaxe in seiner Almhütte oder Poke in einem Autohaus an der Binnenalster.

Das Deck 7 machte mal in Fusion, jetzt findet man dort alles von der Scholle Finkenwerder Art bis zu vegetarischen Bergkäse-Teigtaschen. Wie das alles zusammenpasst? Das kann man heute selbst fragen; der Chef hat nebenan zu tun. Steht doch auf der Karte, sagt er: "Market Restaurant".

Die ersten Stände auf dem Markt sind bekanntlich selten die besten. Der Yellow Fin Tuna, lackiert und geflämmt, bestätigt diese Regel. Beim Fisch schmeckt man weder Lack noch Flamme, sondern vor allem die quietschsaure gepickelte Paprika, die auch im Tatar daneben großzügig hineingehackt wurde. Das will sommerlich erfrischend sein, aber spätestens bei der an sich guten Sauerkirsch-Gazpacho mag der Magen nicht mehr.

Die folgende Bärlauchsuppe haut es wieder raus. Eine feine, schaumige Zubereitung des nicht sehr feinen Krauts mit Räucheraal als besserem Speck und Nussbutter-Croûtons fürs Mundgefühl.

Dann das Cordon bleu vom Schwäbisch-Hällischen Schwein, ein Teller wie im Wirtshaus: das Fleisch beherzt durchgebraten, die Sauce braun und undurchschaubar, der Teller zum Brechen voll (und das für 18 Euro). Nicht mit Gewalt aufessen, auch wenn die Bratkartoffeln prima schmecken! Der Clou sind hier die Desserts.

Zwar hat das Deck 7 seine eigene Küche; doch in der Patisserie besteht eine enge Verbindung zum Gourmetrestaurant Seven Seas. Das ahnt man schon, wenn man so wirtshausferne Posten wie "Geeister Spargel" liest. Das sieht man, wenn man aus der Komposition einen blattlosen Kerbelstängel zupft. Das schmeckt man, wenn dieser herbe Stängel eine Brücke baut zwischen der erdigen Süße der Spargelmousse und der fruchtigen Säure eines Himbeer-Rhabarber-Sorbets.

Das Beste ist aber, mit diesem Aroma im Mund an die Brüstung zu treten. Hinauszuschauen auf die Elbe im Abendlicht. Herabzublicken auf die Leute im Biergarten. Und dabei zu wissen, dass man denen im Gourmetbereich gerade die Aussicht versperrt.