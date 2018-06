Alfred Dorfer © Peter Rigaud

Nun haben Linguisten eine auf den ersten Blick vielleicht absurde, aber dennoch bemerkenswerte Entdeckung gemacht. In einer großen Studie fanden sie heraus, dass auf der ganzen Welt ein einheitlicher Sprechrhythmus vorherrscht: In fast allen Sprachen bremst der Sprecher vor dem Substantiv seinen Sprachfluss ab, das heißt, das Hauptwort kommt langsamer über die Lippen als die Silben der übrigen Wörter. Die Experten glauben, Substantive seien im kognitiven Umgang schwieriger zu planen sein, also müsse länger nachgedacht werden als vor Verben. Natürlich stellt das Englische auch in diesem Kontext eine Ausnahme dar: Hier bremst der Sprecher auch vor Zeitwörtern ab. Die Entdeckung dieses global linguistic pattern soll nun dabei helfen, Computerstimmen realitätsnäher zu gestalten. Digitaler und menschlicher Sprachduktus sollen sich also einander annähern. Diese Erkenntnis kann aber auch dazu beitragen, so manches politische Paradoxon verständlicher zu machen, das mit rein verbaler Logik unverständlich bliebe. Wenn man beispielsweise Ceta, also das dämonisierte Freihandelsabkommen mit Kanada, vehement bekämpft, solange man sich in der Opposition befindet, ihm allerdings freudig zustimmt, sobald man in der Regierung Aufnahme gefunden hat, so ist im Lichte der neuen Sprechforschung in der scheinbaren Kontradiktion keineswegs ein Umfaller zu sehen. Früher wurde eindeutig vor dem Hauptwort "Agreement" das Sprechtempo abgebremst und beim Verb "einfach dagegen sein" beschleunigt. Dass es sich dabei um ein Hilfszeitwort handelt, half beim Beschleunigen sogar noch mit. Jetzt in der Regierung wird das Verb "durchziehen" primär und das Planende des Hauptworts "Verantwortung" nachgereiht. Die Wissenschaft zeigt weiters, dass Substantive meist nur verwendet werden, wenn sie neue Informationen beinhalten. Wenn etwa der Justizminister aufgefordert wird, endlich in seinem Saftladen das Kommando zu übernehmen, ist das ein gutes Beispiel dafür. Das Justizministerium wurde schon mit vielen Kosenamen bedacht, "Saftladen" war noch nicht dabei. Mag sein, dass der Ressortchef zu sehr an seine aufregenden internationalen Auftritte dachte, wo es gefragt ist, to lead. Doch dieses verflixte englische Verb bremst einfach. Gebremstes Führen sozusagen. Das alles sind wichtige Erkenntnisse, zumal ja immer öfter mit künstlichen Stimmen gesprochen wird, die vor Hauptwörtern nicht überlegen und verlangsamen. Plötzlich erhärtet sich der Verdacht, dass all diese unüberlegten Aussagen, die täglich auf uns niederprasseln, gar nicht von Politikern selbst stammen. Sondern von außer Kontrolle geratenen Sprechmaschinen, den sogenannten Verbinatoren, die in den Parteizentralen längst das Kommando übernommen haben.