Karen M. fällt es nicht leicht, zu erzählen, was sowjetische Soldaten ihrer Familie im Mai 1945 angetan haben. "Als die Russen kamen, flüchtete meine Mutter mit einer anderen Frau in einen Stall. So entrann sie zunächst den marodierenden Soldaten." Die 72-Jährige klammert sich an die Armlehne ihres Stuhls: "Dann wurde meine Mutter krank und musste das Bett hüten. Die Russen kamen wieder, entdeckten sie und nahmen sie mit. Neun Monate später kam ich auf die Welt."

