Nationalismus kann tödlich sein – zum Beispiel, wenn Seuchen ungehindert über die Welt ziehen, weil sich Staaten nicht auf Abwehrmaßnahmen oder Hilfen einigen können. Als weltumspannender Gesundheitswächter wurde deshalb vor 70 Jahren die Weltgesundheitsorganisation (WHO) als " specialized agency" der Vereinten Nationen gegründet. In ihrem Jubiläumsjahr muss die WHO nun zeigen, was sie kann, denn die Ebola-Seuche ist zurück.

Schon Anfang Mai gab es in der Demokratischen Republik Kongo die ersten Ebola-Fälle. Das ist an sich nichts Ungewöhnliches, in entlegenen Gebieten Kongos gab es immer wieder Ebola-Ausbrüche – die schnell abebbten. Diesmal aber breitet sich das äußerst tödliche Virus aus. Bis Redaktionsschluss wurden 27 Todesfälle gemeldet. Eine Feuerprobe für die WHO. Als 2016 Ebola in Westafrika wütete, hatte die Organisation zu spät reagiert. Hinterher waren 11.300 Tote zu beklagen, und es gab heftige Schuldzuweisungen.

Diesmal handelte die WHO schnell und entschieden. Sofort rückte ein Expertenteam nach Zentralafrika aus, Ärzte ohne Grenzen und das Rote Kreuz folgten. Dennoch verbreitete sich das Virus irgendwie weiter. Vergangene Woche tauchte ein Infizierter in Mbandaka auf, einer Millionenmetropole im Westen des Landes mit guter Verkehrsanbindung. Für den Ebola-Erreger ein Fest, für die Seuchenbekämpfer ein Albtraum.

Doch auch auf diesen Fall war die WHO vorbereitet. Erste Dosen eines brandneuen, noch nicht zugelassenen Impfstoffs standen bereit. In einem Feldversuch in Guinea hatte die Vakzine gezeigt, was sie kann; nach der Impfung erkrankte kein einziger Proband. In der Demokratischen Republik Kongo wird mit dem Impfstoff seit Montag das Umfeld von Erkrankten geschützt. Diese sogenannte Ringimpfung wird die Ausbreitung von Ebola erheblich bremsen. Zugleich ist die Vakzine auch psychologisch wichtig: Geimpfte Helfer müssen die Ansteckung nicht fürchten. Und funktioniert die Hilfe, verhindert das Panik in der Bevölkerung und schafft Vertrauen.

Oft genug ist die WHO für ihre Ineffizienz gescholten worden. Obwohl die Organisation chronisch unterfinanziert ist, konnte sie diesmal zeigen, was sie wert ist. Ebola ist allerdings ein Sonderfall: Die Gefahr ist fassbar, die Abwehrmaßnahmen sind konkret. So war die Weltgemeinschaft schnell bereit, zusätzliche Mittel in Aussicht zu stellen. Der neue Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte sofort fünf Millionen Euro zu.

Wenn es um den Aufbau von Gesundheitssystemen und die Sicherheit in den Entwicklungsländern geht, sind die Geldgeber selten so spendabel. Dabei lauert hier eine weitere Gefahr: Geimpfte Helfer sind vielleicht geschützt vor dem Virus, aber nicht vor den Waffen von Rebellen im umkämpften Kongo. In den Kriegswirren lassen sich Kontaktpersonen von Infizierten schwer verfolgen, aufwendig zu kühlende Impfstoffe gelangen nicht an ihren Bestimmungsort. An dieser Stelle zeigt sich: Auch eine Weltgesundheitsorganisation hat Grenzen.

