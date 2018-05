NAME NACHRICHT DATUM STUNDE MINUTE SEKUNDE Mima Ich war heute bei einem Mindfulness-Coach. 22.05.2018 11 1 0 Pia Huch? 22.05.2018 11 2 0 Mima Das ist ein Achtsamkeitstraining. 22.05.2018 11 3 0 Pia Ich weiß, Mima. 22.05.2018 11 4 0 Mima Ach so. Machst du etwa auch Mindfulness? 22.05.2018 11 5 0 Pia Ja, "ich mache" auch manchmal Mindfulness. Aber ich hab dich bisher nicht so in der Chakra-Ecke eingeordnet. 🤔 22.05.2018 11 6 0 Mima War so eine Teststunde, angeboten von einem freien Mitarbeiter. Chakra-Ecke sagt mir jetzt nichts. Aber mir ist da vieles klar geworden. 22.05.2018 11 7 0 Pia Aha? Klingt beunruhigend. 22.05.2018 11 8 0 Mima Ja. Hör mal, Pusschen, ich glaube, das ist geradezu gefährlich. 22.05.2018 11 9 0 Pia Mindfulness ist gefährlich? 22.05.2018 11 10 0 Mima Ich wundere mich ja schon seit Längerem, dass unter den jungen Kolleginnen und Kollegen einige echte Hypochonder sind. Vielleicht sogar mehr als einige. Sind ständig krank, oder sie "glauben, sie werden krank", oder "waren gerade krank", oder fühlen sich "irgendwie komisch". Und wenn sie es nicht selber sind, dann sind es ihre Kinder. Die sind eh ständig krank, und dann muss die ganze Familie zuhause bleiben. Unfassbar. Ihr wart nie krank. 22.05.2018 11 11 0 Pia Was hat das denn mit diesem Mindfulness-Coach zu tun? 22.05.2018 11 12 0 Mima Ganz ehrlich: Früher hätte man diesen Typen als Scharlatan bezeichnet. Heute würde ich sagen: ein Profi-Manipulierer. Der suggeriert dir Gefühle – nämlich seine. Eine Kollegin ist hinterher nach Hause gegangen, weil sie so mitgenommen war von den Schmerzen ihrer eigenen Geburt, die sie in ihrem Coaching nachgefühlt hat. Die ist 46. Also bitte. 22.05.2018 11 13 0 Pia Ha ha ha ha. Und was hat der Luftikus dir erzählt? 22.05.2018 11 14 0 Mima Hat mir was von einer Kopf-Bauch-Brücke erzählt, die bei mir nicht in Ordnung sei. Unfassbar. 22.05.2018 11 15 0 Pia Mima, ich glaub, du wurdest da auf ein falsches Gleis gesetzt. Du bist eh zu alt für sowas. Aber ein gutes Gespür für sich selber zu haben ist überhaupt nicht doof. 22.05.2018 11 16 0 Mima Diese Mindfulness ist genau der Grund, warum es in deiner Generation so viele Sensibelchen gibt. Die alles, was sich ringsum so tut, ausschließlich auf sich selbst beziehen. Meditierst du auch? 22.05.2018 11 17 0 Pia Ja! Und es ist megagut!! Ich hab sonst zum Beispiel das Problem, dass ich überhaupt nicht merke, wenn mein Körper nicht mehr kann oder will. 22.05.2018 11 18 0 Mima Ist kein Hexenwerk, das zu spüren. Acht Stunden Schlaf, Sport machen, meinetwegen auch Power-Yoga, und viel trinken. Ich kann nicht glauben, dass du dafür einen Mindfulness-Chichi-Coaching brauchst, oder? 22.05.2018 11 19 0 Pia Ah ja, mit deinem Rat brauch ich das nicht, thx. 22.05.2018 11 20 0 Mima Ja 💛 Eine Mutter kennt die Bedürfnisse ihrer Kinder. 22.05.2018 11 21 0 Pia Mima, du hast uns früher mit Keuchhusten in die Schule geschickt. 22.05.2018 11 22 0 Mima Nein, nein, nein, das glaub ich nicht. Du sollst Keuchhusten gehabt haben? Sicher war es nur ein kleiner Infekt. Und als dir die Weisheitszähne gezogen wurden, da hab ich dir Himbeereis gemacht. 22.05.2018 11 23 0 Pia Egal. Ist jedenfalls glaub ich besser für den Coach und für dich, wenn du da nicht mehr hingehst. 22.05.2018 11 24 0 Mima Stimmt, der sieht mich nicht wieder. Mich würde aber doch enorm interessieren, ob ihr auch so etwas für Eure Mitarbeiter habt. Ihr könnt Euch doch gar nicht leisten, dass die ständig krank sind, weil sie gerade wieder zu viel gefühlt haben. 22.05.2018 11 25 0 Pia Nee, aber wir haben eine Feelgood-Managerin. 22.05.2018 11 26 0 Mima Irre. Aber klingt wenigstens lösungsorientiert. Sicher kocht sie euch jeden Tag eine extragroße Kanne grünen Tee. 22.05.2018 11 27 0 Pia Ja, Mutti. Namaste. 22.05.2018 11 28 0