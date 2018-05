Mutter holt ein Cocktailkleid aus dem Schrank, Vater einen Anzug, der Nachwuchs mahnt die Eltern, sich ausnahmsweise unpeinlich zu benehmen: Ungefähr so denkt man sich die häuslichen Vorbereitungen einer klassischen Kleinfamilie auf eine Abiturfeier. Keine allzu komplizierte Sache.

Dann aber gibt es Familien, deren schierer Personalumfang (Vater und seine neue Freundin, Mutter und ihr neuer Freund, Kinder aus zwei geschiedenen Ehen) die Vorbereitungen auf das organisatorische und diplomatische Niveau eines Staatsbanketts hebt, bei dem einander feindlich gesinnte Nationen aufeinandertreffen. Von einer solchen Familie erzählt der jüngst erschienene, ironisch pointierte Roman Abifeier eines gewissen Eric Nil. Laut Klappentext handelt es sich um das Pseudonym eines "bekannten Romanautors". Wer auch immer es ist: Der Mann hat Abifeierstress erlebt.

Es fängt schon mit der Sitzordnung an. Sollen sich die geschiedenen Eltern des Abiturienten an einem Tisch platzieren? Wohin dann mit ihren Lebensgefährten, die den jeweiligen Ex-Gatten nur in räumlicher Distanz zuzumuten sind? Also Mutter plus Freund an einen Tisch, Vater plus Freundin an einen anderen? Dies zwänge dem Abiturkind die Entscheidung auf, bei welchem Elternteil es lieber sitzt. Psychologisch keine gute Lösung. Wie wär’s mit einer arithmetischen? Das Kind setzt sich von 20 bis 22 Uhr an den Muttertisch, von 22 bis 24 Uhr zum Vater. Und wer hopst aufs Tanzparkett, wenn der sogenannte Elternwalzer auf dem Programm steht? Das Paar, von dem das Kind durch den gymnasialen Endspurt befördert, oder das, von dem es achtzehn Jahre zuvor gezeugt wurde?

Die Familie in den Buddenbrooks (1901) von Thomas Mann, dem Musterbeispiel des modernen und in seinem Generationenschema bis zu Eugen Ruges In Zeiten des abnehmenden Lichts (2011) nachwirkenden Familienromans, hatte haufenweise Probleme – wenn auch keine, die ihre verwandtschaftlichen Positionen betrafen. Die Lübecker Sippe war, bei allem Abstiegselend, doch übersichtlich aufgestellt. Mit einem Klassiker dieser Größenordnung kann (und will) sich Eric Nils Kurzroman Abifeier nicht messen. Exemplarisch ist er gleichwohl. Er bildet, wie eine ganze Reihe aktueller Familienromane, den Richtungswechsel des literarischen Interesses ab, der sich in der Gattung vollzieht. Aus der Sinnfrage ist, kurz gesagt, eine Systemfrage hervorgegangen. Erstere handelt von den Konflikten, Krisen und Verteilungskämpfen zwischen Familienmitgliedern. Letztere aber davon, wie eine Familie eigentlich beschaffen ist und wer in welcher Funktion zu ihren Mitgliedern zählt.

Mit angemessener Verzögerung reagiert die Literatur somit auf die Gesellschaft, die unter Familie längst ein variantenreiches Modell versteht und hierfür so heitere Beinamen wie "Patchwork" oder "Regenbogen" erfunden hat. Eric Nils gestresster Ich-Erzähler nennt das teils biologische, teils soziale Beziehungsgeflecht "unsere Konstruktion". Das klingt schon nüchterner, trifft aber einen wichtigen Punkt. Denn wie auch immer man die neuen Familienformen ideologisch bewertet – von konservativer Seite eher als kulturellen Niedergang, von liberaler eher als Chance –, ein Zug ins Konstruierte, Hergestellte haftet ihnen zwangsläufig an. Ihr Muster ist nun mal nicht vorbestimmt, sondern fakultativ, eine persönliche und oft auch juristische Verhandlungssache.

Über Glück oder Unglück sagt das nicht das Geringste aus. Wer ein bisschen Lebenserfahrung hat, weiß: Es gibt homosexuelle Eltern, von denen heterosexuelle lernen können, und umgekehrt. Es gibt Patchwork-Konstruktionen, bei denen es wie geschmiert läuft, und andere, bei denen es permanent knirscht. Keines der Regenbogen-Modelle aber kommt umhin, sich seine Herkunft aus dem Traditionsmodell zu vergegenwärtigen. Und genau dies geschieht in der neuen Familienliteratur: von Eric Nils Abifeier über Verena Luekens Vatergeschichte Anderswo, Lucy Frickes Roadtrip Töchter, Milena Michiko Flašars Komödienprosa Herr Kato spielt Familie (alle in diesem Frühjahr erschienen) bis zu Annette Mingels Roman Was alles war aus dem Vorjahr.

In keinem dieser Bücher tritt der Prototyp der Familie mit Vater, Mutter, intakter Ehe und ausschließlich leiblichen Kindern auf. Sie sind angekommen beim Systemwandel, bei den Buddenbrooks des 21. Jahrhunderts. Aber alle, so unterschiedlich sie in Stil und gedanklicher Tiefe auch sein mögen, stehen in einem erstaunlich aufgeladenen Spannungsverhältnis zu diesem Prototyp und rekapitulieren die Geschichte seiner Erschlaffung. Fast hat man den Eindruck, über die Idee der Familie wurde noch nie so bohrend nachgedacht wie in der Gegenwart. Jener Epoche, die Patchwork und künstliche Befruchtung hervorgebracht hat, einen hohen Anteil Alleinerziehender und Metropolen, in denen die Hälfte der Haushalte von Singles bewirtschaftet wird. Die Dialektik vieler historischer Ideen gilt auch hier: Ihre wahre Kraft zeigt sich erst im drohenden Verlust ihrer Realität.