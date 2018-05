Das Monster kommt zu sich, schwer atmend; aus der Partitur pocht sein Puls. Und wie es da liegt, rot beleuchtet auf dem Boden des Maschendrahtkäfigs, der bei der Uraufführung von Jan Dvořáks Oper Frankenstein auf Kampnagel die Bühne ist, macht es sofort klar, in was für einer vertrackten und ironischen Situation seine Schöpfer stecken. Denn um in Frankenstein die Geschichte einer Kreatur zu erzählen, die aus der größenwahnsinnigen Idee eines Wissenschaftlers entstanden ist – um das auf die Bühne zu bringen, musste das Produktionsteam selbst eine Kreatur erschaffen.

Eine Puppe. Kopf, zwei Arme, zwei Beine, sehnig und staksig, eine Haut, die lange ohne Lichtschutz in der Sonne lag, dazu zwei Augen mit dem Schmerz der Welt im Blick. Ein Meisterwerk. Nicht schön, aber eben auch nicht schrecklich. Schrecklich wirkt es nur in den Köpfen der Menschen, die sehen: dass es da etwas gibt, das nicht beherrschbar ist, weil es schon durch seine Existenz die geltende Ordnung gefährdet. Das Monster wird erst zum Monster, indem man es Monster nennt. Der Schrecken ist nur Illusion, aber wenn man nur fest genug daran glaubt, wird er real. Das ist die Idee des Stücks.

Gebaut wurde die Puppe in der Werkstatt von Marius Kob, zum Leben erweckt von drei Puppenspielern und der Schauspielerin Catrin Striebeck. Die Kreatur ist die Hauptfigur der Oper, es dauert eine Szene, dann hat man Mitleid mit der Kreatur und die Menschen dahinter vergessen. Und, auch das ist erwähnenswert bei einer Oper: Die Kreatur singt nicht.

Die Versuchsanordnung, in der das alles stattfindet, ist beeindruckend, aber nur halb zu Ende gedacht: Die Zuschauer sitzen wie im Zirkus um den Maschendrahtkäfig herum, das Orchester dahinter. Das funktioniert akustisch leider überhaupt nicht. Und wenn man nicht das Glück hat, auf der Haupttribüne zu sitzen, ist es ratsam, lieber gleich nach Hause zu gehen: Weil Philipp Stölzl und Philipp M. Krenn ihre Inszenierung trotz der Raumanordnung einfach nach vorn ausgerichtet haben; weil für einen Großteil des Publikums die Musik in einzelne Töne zerfällt; weil das Orchester (am Pult Johannes Harneit) so nah sitzt, dass ihm alles Geheimnis fehlt.

Jan Dvořák geht in seinem Werk, das aus einer Produktion am Theater Basel hervorging und ein Auftrag der Hamburgischen Staatsoper ist, frei mit der Vorlage um und schafft es gerade dadurch, sehr nah an ihr dranzubleiben. Der Schöpfungsakt der Kreatur bleibt unsichtbar, auch an vielen anderen Stellen wird die Erzählung erst durch das spannend, was weggelassen ist. Das Monster erwacht auf einer Lichtung im Wald, so naiv, verlassen und vaterlos wie Parsifal und Siegfried, und weiß nicht, woher es kommt.

Was für eine grandiose Parabel diese Geschichte ist: Sie ist das Lied von der Einsamkeit des in die Welt hineingeworfenen Menschen, jeder kämpft für sich allein. Sie ist auch das Lied von der Bedrohung, die alles andere als bedrohlich ist – und erst durch die ihr zugeschriebene Bedrohlichkeit und die behauptete Gefahr gefährlich wird.

Glücklicherweise verzichten Stölzl und Krenn darauf, das auch nur im Ansatz bebildern zu wollen. Was sie zeigen, ist ein zeitlos aktuelles Märchen mit Motiven, die so stark sind, dass man sie nicht vergisst (Ausstattung: Heike Vollmer, Kathi Maurer, Philipp Stölzl) – ganz im Gegensatz zur Musik, die die Handlung eher bunt ausmalt, statt sie zu tragen und voranzutreiben.

Sie ist der Soundtrack der Bühnenhandlung, nicht mehr; ein großer Strom, in dem musikalische Ideen schnell vorbeigetrieben werden. Hier ein Stück Melodie, dort ein Klangteppich. Hörner, die die Liebe herbeisehnen, dann wieder ein paar Horrorklischees. Es ist Musik, die wie die Kreatur auf der Bühne aus zusammengenähten Fetzen besteht.

Weitere Vorstellungen: Weitere Vorstellungen: 25. Mai, 19 Uhr und 27. Mai, 16 Uhr auf Kampnagel (k6).

Um ein Eigenleben zu entwickeln, braucht das Werk die vereinten Kräfte des Ensembles, insbesondere Viktor Rud als Viktor Frankenstein und Andromahi Raptis als seine Verlobte Elisabeth Delacey. Sie erzählen mit Frankenstein die Geschichte, wie einem übermenschlich talentierten Wissenschaftler eine Idee über den Kopf wächst. Wie ihm zwar das Wunder gelingt, sie ins Leben zu holen, er dann aber mitansehen muss, dass sie die Regeln bestimmt. Wie am Ende sehr viel Energie dafür nötig ist, ihrer irgendwie Herr zu werden.

Dass Jan Dvořák nicht das gleiche Schicksal erleidet, er mit seiner Opernkreatur nichts schafft, das ihm gänzlich über den Kopf wächst, hat sicher mit Talent zu tun, aber auch ein wenig mit Glück. Es ist Kunst, eine solche Oper zu erschaffen. Es ist Kunst, ein solches Monster zu schaffen. Und vielleicht bedeutet Kunst auch nie etwas anderes als: Monster erschaffen.

Ein Monster, das mit der Uraufführung zu leben beginnt.