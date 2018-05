Am Ende werden wir 70 Kilometer unterwegs gewesen sein, eine Rundfahrt mit dem Auto auf den schlechtesten Straßen der Stadt. Ergebnis: ein einziges Schlagloch. Will man es sich einfach machen, könnte man es dabei bewenden lassen: Die Straßen sind okay.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden