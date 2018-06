DIE ZEIT: Frau Schenker, Sie kommen direkt aus der Sitzung der Sozialkommission des Nationalrates. Wie steht es um die Zukunft der Invalidenversicherung?

Silvia Schenker: Die Kommission hat in einer wichtigen Frage so entschieden, wie ich mir das gewünscht habe: dass psychisch Kranke unter 30 auch in Zukunft eine IV-Rente beziehen können. Aber das Thema ist noch nicht vom Tisch.

ZEIT: Wie kommt es, dass die Politik darüber diskutiert, ob Junge nur noch dann eine IV erhalten sollen, wenn sie an einem Geburtsgebrechen oder einer schweren körperlichen Erkrankung leiden?

Schenker: Hintergrund ist eine Studie von Ihnen, Herr Baer. Die ganze Diskussion um die IV findet in einem Klima statt, in dem auf Sparen gedrängt wird. Das finde ich wichtig für die politische Einordnung.

ZEIT: Herr Baer, Sie sind Psychologe und darauf spezialisiert, psychisch Kranke in die Arbeitswelt einzugliedern. Ausgerechnet Sie wollen unter 30-Jährigen keine IV-Rente mehr geben.

Niklas Baer, 55, leitet die Fachstelle Psychiatrische Rehabilitation an der Psychiatrie Baselland.

Niklas Baer: Ich finde vor allem, man sollte den Rentenentscheid nicht so früh treffen. Es ist schwierig, diese Menschen in den Arbeitsmarkt einzugliedern und dort zu halten. Man sieht ihnen die Krankheit nicht an, kann sie schlecht einschätzen, viele Betroffene erleiden Rückfälle, manche sind schwierige Persönlichkeiten. Der Arbeitsmarkt wartet nicht auf sie – und die Ärzte und Arbeitgeber arbeiten viel zu wenig zusammen. Oft ist es naheliegend zu sagen: Komm, wir lassen es bleiben. Eine der größten Gruppen von Jungrentnern sind neben jenen, die an einer Persönlichkeitsstörung leiden, die Schizophrenen. Bei ihnen dauert es von der IV-Anmeldung bis zur Rente im Schnitt zwei Jahre.

ZEIT: Das ist eine kurze Zeit.

Baer: Das ist viel zu kurz. Ein solcher Jugendlicher hat nicht einmal Zeit, sich zu stabilisieren.

ZEIT: Warum ist das so?

Baer: Die Krankheit fängt an, wenn der Jugendliche in der Lehre oder im Gymi ist. Oft lässt er sich nicht gleich behandeln, sondern bricht einfach die Schule oder die Ausbildung ab. Meist erkennt man erst später, dass er psychotisch ist.

IV-Revision IV-Revision In der Schweiz hat sich die Zahl der Neurenten bei der Invaliden- versicherung seit 2003 auf 14.000 pro Jahr halbiert. Einzig jene der jungen Rentner stagniert. Die Politik sucht nach Wegen, wie junge psychisch Kranke besser in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Im Raum steht die Idee, ein Mindest- alter von 30 Jahren für Neurenten einzuführen. Die Sozialkommission des Nationalrates lehnte dies vorläufig ab. Das Thema dürfte im Parlament wieder aktuell werden.

ZEIT: Was heißt das?

Baer: Er hat ein Problem mit der Realitätsauffassung, nimmt Dinge verändert wahr, hat im akuten Stadium vielleicht Wahnvorstellungen. Das kann man behandeln, aber es braucht Zeit. Nicht nur, um die Medikamente einzustellen ...

ZEIT: ... sondern?

Baer: Stellen Sie sich vor, Sie sind jung und erfahren, dass Sie diese Krankheit haben. Das müssen Sie erst mal verdauen. Dann erst können Sie anfangen, eine neue Perspektive aufzubauen. Vielleicht braucht es eine andere Ausbildung, eine neue Wohnsituation. In der Praxis ist es aber so, dass jeder zweite Schizophrene keine Eingliederungsmaßnahme bekommt, sondern direkt zum IV-Bezüger wird.

ZEIT: Das halten Sie für falsch.

Baer: Ja. Meine Idee wäre, alle Beteiligten zu zwingen, sich stärker mit den Jungen zu beschäftigen.

ZEIT: Das klingt doch sinnvoll, Frau Schenker?

Silvia Schenker, 64, ist Sozialarbeiterin und sitzt für die SP im Nationalrat

Schenker: Die Frage ist einfach, was bis zum 30. Altersjahr passiert. Ich habe lange in einer psychiatrischen Klinik gearbeitet, heute bin ich Sozialarbeiterin auf einer Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde. Ich hatte viel mit jungen Schizophrenen zu tun.

ZEIT: Was haben Sie erlebt?

Schenker: Wenn wir das Rentenalter nach oben setzen würden, müssten wir vorher sehr viele andere Maßnahmen ergreifen, damit diese Patienten nicht in ein Loch fallen. Und vor allem: damit ihre Existenz gesichert ist.

ZEIT: Und das wäre jetzt nicht der Fall?

Schenker: Ich habe kein solches Konzept gesehen. Viele Politiker fürchten die hohen Kosten.

ZEIT: Herr Baer, ungeachtet der Kosten: Wie würde eine Eingliederung eines jungen Schizophrenen im Idealfall funktionieren?

Baer: Es gibt schon heute gute Eingliederungsmaßnahmen: Integration, Arbeitstrainings, Umschulungen, Arbeitsvermittlung, Job-Coaching. Diese müsste man anwenden, und zwar über längere Zeit. Heute wird zu oft eine Rente beantragt, wenn ein Versuch scheitert. Ich wäre schon zufrieden, wenn man Patienten aktivieren würde.

ZEIT: Was heißt das?

Baer: Dass sie eine Tagesstätte besuchen oder in einer Werkstatt arbeiten. Wir haben in der Schweiz zwar viele geschützte Werkstätten, aber um dort zu arbeiten, braucht jemand eine IV-Rente. Das ist völlig verkehrt.

Schenker: Ein Problem ist allerdings: Es gibt immer noch unglaublich viel Misstrauen gegenüber psychisch Kranken. Das sehe ich bei meiner politischen Arbeit – und das bekommen Sie, Herr Baer, leider nicht so mit. Manche Politiker sagen: Diese Jungen brauchen einfach mehr Druck!