© Petra Bahr

"Ich bin nicht Michael Curry. Ich bin nicht Michael Curry ..." Das Murmeln macht Mut. Noch Minuten vor dem Gottesdienst brachten mir gegenüber ein paar Leute ihre Begeisterung zum Ausdruck über die Traupredigt des Jahres, gehalten in Windsor, die seit Samstag weltweit zum Gesprächsthema wurde. Michael Curry, Primas der Episkopalkirche in den USA, der ferne große Bruder im Amt, hat an diesem Festsonntag vermutlich in allen Kirchen Maßstäbe gesetzt. Doch die Ähnlichkeiten beschränken sich auf Brille, iPad und Ordination.

Von der Freiluftbühne blicke ich in die Gemeinde, die sich im schönsten Stadtteilpark versammelt. Viele sind gekommen. Es riecht nach Grillanzündern und frisch gebrannten Karamellen. Kinder in bunten Kleidern spielen unter den Bänken Verstecken. Einige Damen tragen Hut, ein paar Herren sogar helle Sommeranzüge. Rollstühle parken neben Kinderwagen. Ein paar Sonnenstrahlen brechen sich im Metall der Posaunen und kommen als Funkelfeuerlicht zurück. Ich bin nicht Michael Curry, aber das hier ist eine royale Gemeinschaft.

Petra Bahr ist Landessuperintendentin für den Sprengel Hannover. In ihrer Kolumne hält sie ihren Alltag fest in Wort und Bild.

Menschen aus den umliegenden Häusern, Christen und solche, die einfach nur vorbeigekommen sind, um zu sehen, warum es hier so laut und fröhlich ist, versammeln sich. Gott selbst adelt diese Versammlung. Nichts macht Menschen schöner und reicher und exquisiter als dieser Blick Gottes. So entsteht Gemeinde, eine Gemeinde aus Royals, die mit Anmut und Würde und Recht "Brüder und Schwestern" heißen.

Als Michael Curry die Gemeinde der Gala-Prominenz mit "brothers and sisters" anredete, fanden die Kommentatoren im deutschen Fernsehen das entweder skandalös oder revolutionär. Sie waren offenbar schon lange nicht mehr im Gottesdienst. Hier wird niemand nach Klickzahlen, Adelsregister oder Bankkonto taxiert und platziert. Hier ist jeder besonders. Die Predigt ist die Form, in der diese biblische Revolte gegen das Kleinmachen und Kleinfühlen, gegen die Regeln der Aufmerksamkeitsökonomie zum Ausdruck kommen soll. Im Mittelpunkt stehen nicht Michael Curry oder all die Prediger und Predigerinnen auf Kanzeln und an Mikrofonen. Sie sind nur die Aufmerksamkeitsverstärker Gottes. Deshalb können sie sich ruhig mal was trauen, bis die Kerzen und die Katheder und die Weltbilder der journalistischen Beobachter wackeln.