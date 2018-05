Kristine Rott, Witwe des norwegischen Fischers Berthon Rott, ist 89 Jahre alt. Die Augen altershell, der Gang gebückt, durch ihre Wohnung bewegt sie sich mithilfe eines Rollators. Sie ist aufgeregt, denn endlich soll Berthons Geschichte den Weg in die Welt finden. Kaum etwas hatte sich ihr Mann, tot seit zehn Jahren, am Ende seines Lebens mehr gewünscht. An seiner Stelle will sie jetzt endlich sprechen.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden