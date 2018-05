Eigentlich war Jacqueline Woodson schon zu alt, um Bilderbücher auszuleihen. Immer montags ging ihre Mutter mit ihr und den Geschwistern in eine öffentliche Bibliothek, wo die Kinder aussuchen durften, was sie lesen wollten. Jacqueline war schon in der Schule, doch niemand verbot ihr, das Buch mit den vielen Zeichnungen auszuwählen. Zum Glück. Denn in diesem Bilderbuch sah sie Menschen, die ihr ähnlich waren. Menschen mit dunkler Hautfarbe. Jacqueline staunte: Noch nie hatte sie ein Kinderbuch in den Händen gehalten, in dem Schwarze auftauchten. Bis dahin hätte sie es nicht für möglich gehalten, dass Menschen wie sie überhaupt in Literatur oder Film eine Rolle spielen könnten. Dass ihre Geschichten erzählenswert seien.

Jacqueline Woodson kam 1963 in Ohio zur Welt. Nach der Trennung der Eltern zog sie mit ihrer Mutter und den Geschwistern zuerst zu den Großeltern nach South Carolina. Später ging die Familie nach Brooklyn, New York. Dort lebt Woodson noch heute, zusammen mit ihrer Lebenspartnerin und ihren zwei Kindern.

In ihrem autobiografischen Roman Brown Girl Dreaming, für den Jacqueline Woodson 2014 in den USA mit dem National Book Award ausgezeichnet wurde, beschreibt sie dieses Schlüsselerlebnis. Schon als Kind festigte sich in ihr der Wunsch, später einmal Bücher zu schreiben, vielleicht entschied sie damals auch schon unbewusst, dass sie in ihren Geschichten von denen erzählen würde, die sonst in der Jugendliteratur kaum eine Rolle spielten.

Heute, bald 50 Jahre später, zählt Woodson zu den wichtigsten afroamerikanischen Autorinnen für junge Leser. Bald 30 Bücher für Kinder und Jugendliche hat sie geschrieben, nur zwei davon wurden bisher ins Deutsche übersetzt, Ende der neunziger Jahre. Immer hat Woodson vermeintlich schwierige Themen verhandelt: Teenagerschwangerschaften, Eltern im Gefängnis, Sklaverei, sexuelle Identität, soziale Ungleichheit und Gewalt. Wenn sie am kommenden Montag in Stockholm den Astrid Lindgren Memorial Award (Alma) entgegennimmt, den mit einer halben Million Euro Preisgeld weltweit höchstdotierten Kinderbuchpreis, wird damit nicht nur ein herausragendes literarisches Werk geehrt, es ist auch eine politische Botschaft. "Es bedeutet, dass die Welt uns beobachtet, dass Menschen in anderen Ländern dem, was in den USA gerade geschieht, Aufmerksamkeit schenken", sagte Woodson. Und sie sagte auch: "Das erfüllt mich mit Hoffnung."

Überreichen wird den Preis die schwedische Kronprinzessin Victoria. Hätte man das der jungen Jacqueline damals in der Bibliothek in New York City erzählt, sie hätte vermutlich laut gelacht. Die heute 55-Jährige wuchs in den Südstaaten auf und war daran gewöhnt, unsichtbar zu sein – wenn es gut lief. Wenn es schlecht lief, wurden Schwarze beschimpft und bespuckt, verprügelt und verhaftet. Die Bürgerrechte hatten die Schwarzen im Land zwar errungen, die Diskriminierung aber hörte damit nicht auf.

In Brown Girl Dreaming erzählt Woodson eindrucksvoll von dieser Zeit. In freien Versen schildert sie, wie die Nachbarn damals den gewaltfreien Protest trainierten – und die Kinder automatisch Teil der Bewegung wurden. ("So there’s a war going on in South Carolina / and even as we play / and plant and preach and sleep, we are part of it.") Sie erinnert sich, wie sie in den Läden als schwarzes Mädchen beobachtet wurde, weil alle erwarteten, sie würde stehlen. ("In the stores downtown / we’re always followed around / just because we’re brown.") Wie ihre Mutter den Bruder schlug, weil er sich den Südstaaten-Slang angewöhnte, den Zungenschlag, der an die Zeiten von Sklaven und Herren erinnerte. ("'Don’t ever ma’am anyone!' / The word too painful / for my mother of not-so-long-ago / southern subservient days ...") Und wie noch immer der Geist der Rassentrennung umging und sich in nachlässig überpinselten Schildern manifestierte. ("In downtown Greenville / they painted over the WHITE ONLY signs / except on the bathroom doors / they didn’t use a lot of paint / so you can still see the words, right here / like a ghost standing in front / still keeping you out.")

Was sie erlebte, als sie aufwuchs, war nicht das, was sie in Büchern las. Menschen wie sie hatten keine Stimme, tauchten nicht auf. Das wollte sie ändern. Man bekam in den USA als "person of color" viele Fenster, durch die man in die weiße Welt blicken konnte. Doch die Fenster in die andere Richtung fehlten. 2005 sagte Woodson in einem Interview: "Menschen, die nicht wissen, was es bedeutet, afroamerikanisch zu sein, verstehen nicht, dass so ein Leben vollkommen okay ist. Ich wollte niemals etwas anderes sein als afroamerikanisch."

In Schulen quer durch die USA werden Woodsons Bücher inzwischen im Unterricht gelesen. Fragt man Teenager nach der Autorin, können viele sofort einen Titel nennen – und sie tun es mit Begeisterung. Wie der Fünftklässler Max aus New York, der gerade Brown Girl Dreaming liest und es superinteressant findet, dass die ganze Geschichte in Gedichten erzählt wird. Das sei wie ein Rapsong, nur ohne Gefluche.