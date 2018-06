Das Lutherjahr 2017 war ausgefeiert, und schon verneigten wir uns vor einem weiteren Koloss deutscher Zeitgeschichte, dessen Lehren nicht weniger die alte Welt auf den Kopf stellten. Karl Marx’ Geburtstag jährte sich gerade zum 200. Mal, und auch hier hatten wir es wieder mit einem schwierigen Gedenken zu tun. Es ergeben sich zwei Fragen. Erstens: Kann man die Jubilare dafür verantwortlich machen, wenn ihre Ideen verheerende historische Folgen nach sich zogen? Und zweitens: Hätte man aus dem Kult um Luther etwas lernen können, was man bei Marx anders oder gar besser hätte machen können? Das Kommunistische Manifest beginnt mit dem Satz: "Ein Gespenst geht um in Europa." Über die Jahrhunderte wurde Marx selbst zu diesem Gespenst, das noch in den Köpfen spukt. Er bleibt der ewige Wiedergänger, dessen dialektische Denkfiguren immer wieder faszinieren. Luther ist dagegen Geschichte. Dogmatiker, die sich auf ihn linientreu berufen, sind ausgestorben. Allenfalls die katholische Kirche hat mit dem Reformator noch ihre liebe Not: Als das Lutherjahr 2017 anstand, verpflichtete sie ihre Hausmedien auf eine offizielle Sprachregelung: Das Wort "Jubiläum" sollte unbedingt vermieden werden. Wenn so ein Ukas auch nicht gerade liberal klingt, konsequent ist er doch. Für Katholiken gab es nichts zu jubilieren. Wieso sollte man bitte schön einen entsprungenen Augustinermönch feiern, der sich für Rom als Super-GAU erwies? Andererseits ließ sich dieses Ereignis von vor 500 Jahren auch nicht ignorieren. Das hätte der Ökumene geschadet, die dringend einen Aktivierungsschub brauchte. Stattdessen wählte man das weit distanziertere Wort "Gedenken". Immerhin blieb jedem katholischen Bischof selbst überlassen, ob er vor diesen Terminus in Klammern noch ein "ehrendes" setzen wollte.

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) verstand die missliche Lage, in die der Proselyt aus Wittenberg die Katholiken brachte, und versprach, Luther dezent zum Ökumenebeauftragten umzuinszenieren. Die Protestanten verhielten sich wie eine Gewissenskommission, die ihren eigenen Heros gleich mehrere Male durch den Tugend-TÜV schickte. Für die evangelische Kirche bleibt es ein Spagat, den Fürstenknecht, der die aufsässigen Bauern ans Messer lieferte, in späteren Jahren zum Judenhasser wurde und den Dreißigjährigen Krieg verursachte, neben dem wortgewaltigen Bibelübersetzer einfach so stehen zu lassen, der wie kaum ein anderer die deutsche Sprache prägte. Auf keinen Fall wollte die EKD den Fehler aller früheren Lutherfeiern wiederholen, die vom Kaiserreich über die Nazis bis zur DDR den Reformator für ihre jeweiligen ideologischen Zwecke einspannten. Luther wurde 2017 endlich zum Papiertiger, und das war gut so. Die Ökumene war gerettet.

Bei Karl Marx lief das etwas anders. Da ist Versöhnung noch nicht angesagt. Marx-Freunde und -Gegner spalten sich noch immer in zwei Lager. Deshalb bekommt der Philosoph in Deutschland auch niemals einen Staatsfeiertag. Das hat er nicht einmal in einem kommunistischen Land geschafft. Fast immer ging eine blutige Revolution einem Marx-Monument voraus. Und stets bedurfte es eines neuerlichen Umsturzes, um ihn vom Sockel zu holen. Bei Luther herrscht Ruhe. Bekleckert vom Taubenkot überdauerte sein Denkmal die Jahrhunderte und wurde weniger religiös aufgeladen als eine Marx-Statue.

Der Bundespräsident hielt eine Matinee zu Ehren des Trierer Philosophen. Das ist nachvollziehbar, denn schließlich war Marx für die Sozialdemokraten in ihrer Gründungsphase einer ihrer geistigen Väter. Und die derzeitige SPD-Vorsitzende Andrea Nahles sagt heute: "30 Jahre nach Beendigung des Kalten Krieges ist es wieder möglich, offener über Marx zu diskutieren."

Offenkundig trauen die Menschen der Religion nur noch moralische Appelle zu; die Analyse der brennenden Fragen der Globalisierung, die Ursachenforschung eines entfesselten Marktes, der die soziale Kluft zwischen Arm und Reich brutal verschärft und die schonungslose Ausbeutung der Rohstoffe für Profit betreibt, wird Marx eher zugetraut. Luthers Zwei-Reiche-Lehre, die damals das Christentum revolutionierte, ist heute nur noch ein Seminaristen-Denkproblem, das außerhalb des Hörsaals keinen mehr interessiert. Wie grotesk Geschichte doch verläuft: Martin Luther hat das Christentum verändern wollen und damit eine massive gesellschaftliche Umwälzung ausgelöst. Marx wollte eine Gesellschafts- und Wirtschaftstheorie erschaffen und wurde zum Führer einer Kryptoreligion, der kommunistischen Kirche. Dabei war er es doch, der schrieb: "Religion ist Opium des Volkes."

Vom Religionsphilosophen Jacob Taubes stammt der Satz: "Die Gedanken sind frei, aber nicht folgenlos." Sowohl Luther als auch Marx ahnten wohl, dass das, was sie mit ihren Schriften auslösen, nicht unbedingt im Sinne des Erfinders sein muss. "Hätte ich gewusst, was ich damit anrichte, hätte ich der Katze nicht die Schelle umgebunden", soll Luther später gesagt haben. Karl Marx schrieb im Nachwort der zweiten Auflage des "Kapitals", dass er keine "Rezepte für die Garküche der Zukunft" bereithalte. An anderer Stelle raunte er im Blick auf seine Anhänger: "Ich bin kein Marxist."

Das war nicht die einzige Parallele zwischen den beiden Weltverbesserern: Beide waren sie besessene Workaholics, die nicht nur mit ihrer Gesundheit Raubbau betrieben, sondern auch ihre Familien großer materieller Not aussetzten. Beide hatten sie starke Ehefrauen, die ihnen den Rücken frei hielten, und wohlmeinende Mitstreiter, die sie finanziell unterstützten und für die Vertiefung und Verbreitung der Schriften sorgten. Was dem Luther sein Melanchthon und Cranach waren, das war dem Marx sein Engels. Marx und Luther hatten einen Hang zur Despotie. Karl Marx soll an der Tür seines Chefredaktionszimmers einen Zettel angebracht haben, worauf stand: "Ab hier ist Schluss mit der Demokratie!" Ist es da nicht nur ein kleiner Schritt zur "Diktatur des Proletariats", die den holprigen Übergang vom Sozialismus in den paradiesischen Kommunismus gewaltsam durchdrücken sollte?

Die Frage nach der moralischen Verantwortung stellte auch Anne Will kürzlich in ihrer Talkshow-Runde "Marx und die Folgen". Dort verteidigte die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht ihren Säulenheiligen: "Wenn man Marx dafür haftbar macht, was andere in seinem Namen verbrochen haben, dann dürfte heute in keiner Kirche mehr Jesus Christus hängen. Auch im Namen des Christentums sind furchtbare Verbrechen begangen worden." – Mit dem feinen Unterschied, dass Jesus Christus in der Bergpredigt keine Diktatur konzipiert hat. Marx nicht ganz aufzugeben hat auch etwas mit der Rettung der eigenen Biografie zu tun. Die dreibändige blaue Kunstlederausgabe des "Kapitals", in Moskau auf Deutsch gedruckt, stand bis in die 1980er Jahre in jedem studentischen Apfelsinenkistenregal wie bei den Eltern der "Humoristische Hausschatz" von Wilhelm Busch. Marx war der Zitate-Steinbruch für Jungakademiker, die Lieder vom Morgenrot einer kommenden Zeit zur Klampfe trällerten, aber bis mittags durchschliefen. Wer von den Altlinken möchte heute daran erinnert werden, dass sie Lenin und Stalin, Mao Tsetung und Pol Pot und Fidel Castro priesen für ihren revolutionären Weg, der Abermillionen Menschen das Leben kostete? All diese Mörder beriefen sich auf Marx, im Stahlbad von Lenin, Stalin und Mao gehärtet. Soll alles nur ein Irrtum gewesen sein? Marx reloaded – ideologisch gereinigt –, so könnte es gehen.

Nun haben ausgerechnet die Chinesen den Trierern eine vier Meter hohe, moralisch und ästhetisch geschmacklose Statue des großen Sohnes der Stadt geschenkt. 1974 sang Wolf Biermann, verboten in seiner Ostberliner Wohnung: "Karl Marx der Revolutionär/ hat großes Glück: Er lebt nicht mehr/ Denn wenn er heut am Leben wär – Genosse meiner Trauer –/ Dann lebte er nicht lange mehr/ Man zöge ihn aus dem Verkehr/ Nun rat mal! Wo? – Das ist nicht schwer: In China! In China! In China, hinter der Mauer." Biermann spielte damit listig auf die Mauer des SED-Staates an. Der Kommunist versuchte damals noch, wie viele Linke heute, den Theoretiker Marx vor seinen falschen Freunden zu retten.

Wittenberg erhielt 1938 das Prädikat "Lutherstadt", Chemnitz heißt wieder Chemnitz und nicht mehr Karl-Marx-Stadt. Links wird eben sauberer reinegemacht als rechts. Der überdimensionale Marx-Kopf durfte als Wahrzeichen bleiben, der Sockel ist heute ein Paradies für Skateboard-Fahrer. Die Marx-Büsten und Statuen sind auf dem ehemaligen DDR-Gebiet ansonsten weitgehend abgebaut. Oder sie wurden versetzt wie das Marx-Engels-Denkmal in Berlin, weil es dem technischen Fortschritt im Wege stand und den Weiterbau einer U-Bahn-Linie behinderte. Auch eine Art fehlender Linientreue. Ein Witzbold malte dort auf den Sockel den Spruch: "Wir sind nicht schuld!" Solche popkulturelle Ironisierungen bieten neue Zugänge zu unseren peinlichen Heroen – ohne ideologischen Ballast.