Am kommenden Wochenende werde ich die Fortsetzung der Veranstaltungsreihe "Koloniales Erbe/Colonial Repercussions" in der Berliner Akademie der Künste leider verpassen. Gern hätte ich miterlebt, wie das Symposium "Performances of No-Thingness" die – wie es in der Einladung heißt – "Kulturproduktion Schwarzer Diaspora als Kritik hegemonialer Konstrukte von Identität" ins Zentrum des Diskurses rückt und "die aus Patriarchat und Rassismus bestehende koloniale Matrix der Macht ... durch eine intersektionale Herangehensweise" dekonstruiert. Zumal, wie wir alle wissen, "Dekolonialität" längst "zu einem Modewort geworden ist". Doch ich mach da mein eigenes thing. In einem Akt echter Dinglichkeit werde ich sowohl am Samstag als auch am Sonntag die Notwendigkeit physischer Selbstermächtigung als Ausdruck weißer Allmachtsfantasie entlarven und die aus kapitalistischen Ausbeutungsmustern und anerzogenem Wohlverhalten bestehende Matrix der Unterwerfung durch eine ganz individuelle Verhaltensweise unterminieren. Anders gesagt: Ich bleibe im Bett und schlafe aus. Die "No-Thingness" kann mich mal.