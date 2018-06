Lösen Sie das aktuelle Rätsel online

Waagerecht:



6 Cholerikerkommentar à la Kochkessel 10 Hürden auf dem Weg zu mühsamer erworbenen Titeln 13 Sprichwörtlich: ... ist der Amboss, auf dem alle Sünden geschmiedet werden 17 Anhalterrevier, eine vierteilige Trilogie in fünf Bänden 19 Becher-Ware plus Tassen-Ware, meist im Glas serviert 20 Die Allwissenden, noch sehr weit von Komplettkenntnis entfernt 21 Zur Schönsten vom ... ward Schlagermaid vom Wörthersee gekürt 24 Einer mag ihn halten, tage- oder jahrzehntelang, ehe ein anderer kommt und ihn bricht 26 Üblich ist’s, sie einmal jährlich mit einer Kurzhaarfrisur zu beglücken 27 Wie sich der Stapel vom 31 waagerecht unterscheidet, für Ordnungsliebesleute jedenfalls 30 Wie Dennis zum Tennis reimt sich der zu anderer Ballschlägerei 31 Altem Spruch gemäß: Wer dem ... folgt, hat viele Gesellen 33 Seine Schale: felshart bis sandkörnig oder schilfweich 35 Feilt unterstützend mit am Profprofil 37 Vielleicht gereicht vorm Toast aufs Obst, vielleicht geleert mit Schenk-Gedenken 38 Findiger Vater, so geht der Mythos, ließ es flugs hinter sich 40 Ihre heiße Phase: wenn der ganze Laden Pause macht 41 Testesser könnten ...: Die schmecken spinatig 42 Wichtigtuers wichtigstes Projekt: die Mitwelt von der eigenen ... überzeugen! 43 Wären stets leicht entdeckt, wär Entwicklung nicht oft verzwickte Verwicklung 44 Das ... der Großen beruht auf der Ehrfurcht der Kleinen (Jean Paul)

Senkrecht:



1 Ein Lippenbekenntnis zum 28 senkrecht 2 Teils gehend erfahren, teils fahrend angegangen 3 Seine Intrige ging auf, gleich nach dem Nachtgebet 4 Ein Ort für die Warte- zwischen Ernte- und Mahlzeit 5 Fließt Richtung öffentliche Hand oder hat am Bahnhof einen Stand 6 Der übliche Happen für Abgraser 7 Verspürt seine Vor-Bestimmung, nicht nur in der Welt der 26 waagerecht 8 Ein wahres Wachshaus, ihr immer größer werdendes Eigenbaueigenheim 9 Kurz: Institution fürs Interstellare 10 Die höchste Lebensqualität ist nicht erreicht, wenn man es am bequemsten hat, sondern wenn man sich am besten ... kann (Henriette W. Hanke) 11 Geistern durch Römererzählungen, anlässlich ihrer Stippvisiten in der Oberwelt 12 Keine Kleinigkeit im nacheiszeitlichen Geschiebe 14 Läuft vor Stadionpublikum oder in Serien-Fans Wohnzimmer 15 Ei, was kündet vom Legen? 16 Wie Carolin zu Santorin reimt sich die zu 38 waagerecht 18 Höchstinstanzlicher Anstifter zum 1 senkrecht 22 Das Schicksal kann Reichtümer, aber nicht den Geist ... (Seneca) 23 Wie Homo sapiens seinem Namen gerecht wird 24 Die tun’s – und nehmen damit bisweilen die Rundumbotanik ganz schön in die Zange 25 Saftentbeere 28 Du kannst geben, ohne zu ..., aber nicht ..., ohne zu geben (griechisches Sprichwort) 29 Keine echte war Film-Charleys Besuch 32 Kein allzu großes Wasser, das sich aus größtem See von der Platte nährt 34 In der Grundausstattung für manchen Kartenspieler enthalten 36 Als Kaiser-Möbel rheinnah, als Königs-Sitz mit Ostseeblick 39 Genoss bloß sein Dasein, bis zum Fehlbiss

Lösung von Nr. 2433 (ZEITmagazin Nr. 21/2018):



Waagerecht 7 GASTHOEFE 10 BAISER = Kuss (franz.) und Schaumgebäck 14 VERKAUF 17 WIDERSPRUCH 19 ’s taut und STOUT 20 RAN, nord. Meeresriesin und = rannte (engl.) 21 ESSTISCH 22 CINEMA = Kino (franz.) 24 NER in Spitze-ner-zeugnis 26 STREIK 27 THAIland nahe Indien und China 28 NORDSEE (Die Ärzte, "Westerland") 30 BELISAR 32 ELFE und elf E 34 REH 35 STRAND 37 Anna MAE Bullock = Tina Turner 38 VERSPAETUNG 39 AMEN 40 STERNE (J. Drews, "Ein Bett im Kornfeld") 41 RUN 42 UNGEDECKT 43 PRETIOSEN 44 "Flieg GEDANKE" in Verdi, "Nabucco"



Senkrecht 1 MARTIAL 2 (ver-, an-)STAUEN 3 Gewand + Haus = (Leipziger) GEWANDHAUS 4 REDE 5 KARST 6 VERS in Vers-teigerung 7 GESCHEIT 8 Sonnen-HUT 9 FINESSEN 10 BESSERUNG 11 SPIEL 12 RUCKSAECKE 13 SCHRAENKE 15 KONIFERE 16 FRA = Frankreich 18 STRENGE aus g-e-s-t-e-r-n 23 SOS-Signal in MORSE-zeichen 25 RETTUNG 29 REPRO(-grafie) 30 BANGEN 31 IMMEN-stadt im Allgäu 33 ERNTE 36 DADA in Trio, "Da da da" 38 VERA in primavera = Frühling (ital.)