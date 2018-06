Eine lichtdurchflutete Altbauwohnung in Berlin-Friedrichshagen. Dielenboden, hohe Decken; große Fenster geben den Blick frei auf den Müggelsee. Leander Haußmann hat den Interviewtermin um eine Stunde nach hinten verschoben, er musste kurzfristig zum Arzt. Krank wirkt er nicht, allenfalls etwas konfus, als würde es ihm schwerfallen, die Vielzahl der Gedanken zu ordnen, die durch seinen Kopf schwirren. Aber das, sagt er, sei bei ihm kein seltener Zustand.

ZEIT Doctor: Herr Haußmann, Sie kommen gerade vom Arzt – was fehlt Ihnen denn?

Leander Haußmann: Nichts, alles in Ordnung. Ich war nur zur Nachsorge, ich habe eine Augenoperation hinter mir, grauer Star. Deshalb hat meine Brille auf der linken Seite auch gerade kein Glas, sehen Sie? Das zweite Auge wird Ende des Monats operiert, damit man nicht auf beiden Augen blind wird, falls etwas schiefgeht. Aber alles ist prima, ich sehe jetzt deutlich klarer, wirklich ein Erlebnis!

ZEIT Doctor: Sie scheinen auch dem getrübten Blick etwas abgewinnen zu können – Sie gehen sehr offen mit Ihrer Affinität zu Rauschzuständen um.

Haußmann: Stimmt. Ich bin Trinker, mit Leidenschaft. Mir haben Abstürze immer geholfen. Das Wegkippen in andere Welten, die Ekstase, die langen Nächte, die Frauen; auch die Kopfschmerzen am nächsten Tag gehören dazu. Aber ich kann mir meine Glückshormone auch anders organisieren. Frühes Aufstehen sorgt bei mir für eine gewaltige Adrenalinausschüttung. Weil es mir extrem schwerfällt. Aber es tut gut, vor allem wenn ich an einem Drehbuch arbeite.

ZEIT Doctor: Lange Nächte voller Rausch und frühes Aufstehen, um diszipliniert zu arbeiten, das klingt nach einer anstrengenden Gratwanderung.

Haußmann: Pünktlichkeit ist meine Form von Spießertum. Auch wenn ich früher bis morgens um sechs durchgemacht habe, bin ich um acht angetreten, wenn ich einen Termin hatte. Das habe ich kultiviert. Vielleicht bin ich deshalb nie Alkoholiker geworden.

Leander Haußmann Geboren 1959 in Quedlinburg als Sohn eines Schauspielers und einer Kostümbildnerin, wuchs Leander Haußmann in der DDR auf, besuchte die Schauspielschule Ernst Busch, arbeitete am Theater und wurde 1990 Regisseur am Deutschen Nationaltheater Weimar sowie 1995 Intendant am Schauspielhaus Bochum. 2000 wurde er für die Regie des Films Sonnenallee gefeiert, es folgten Filme wie Herr Lehmann, NVA oder Das Pubertier. Jüngst inszenierte er in Hamburg am Thalia Theater Cyrano de Bergerac.

Jörg Böckem beschäftigt sich seit Jahren – privat und als Autor – mit den Themen Rausch und Substanzkonsum sowie psychische Störungen. Leander Haußmanns offene Art hat ihn beeindruckt. Bei ihrem Gespräch verzichteten beide auf berauschende Substanzen.

ZEIT Doctor: Was schützt Sie davor, zum Alkoholiker zu werden?

Haußmann: Das Wichtigste ist, ein Ziel zu haben, dem man alles unterordnet, auch das Trinken. Das gelingt mir. Außerdem bin ich ganz gut darin, mir Situationen zu schaffen, die mir eine Struktur vorgeben. Als ich im Osten in einer freien Theatergruppe war, sind ständig Proben geplatzt, weil wir abgestürzt sind oder verpennt haben. Irgendwann habe ich mir gesagt, so kann es nicht weitergehen. Ich habe mich an der Schauspielschule beworben, und da habe ich die Struktur gefunden, die ich dringend brauchte. Wenn man selbst nicht sonderlich strukturiert ist, muss man sich ein äußeres Gefüge suchen. Das hilft auch dabei, aus Krisen hinauszufinden.

ZEIT Doctor: Vor sechs Jahren haben Sie sich allerdings in eine private Suchtklinik einweisen lassen. Was war los?

Haußmann: Das stimmt, aber da ging es nicht um Alkohol oder Drogen, zumindest nicht in erster Linie. Mir war gar nicht klar, dass es sich um eine Suchtklinik handelte, ich hatte gedacht, ich käme in so eine Art Sanatorium, in dem ich mich ausruhen und bedienen lassen könnte. Ich wollte nur meine Ruhe haben, stattdessen hat man mich mit Gruppengesprächen genervt. Nach einer Woche habe ich darum gebeten, entlassen zu werden.

ZEIT Doctor: Was hat Sie in diese Klinik gebracht?

Haußmann: Eines Tages lag ich auf meinem Bett im Schlafzimmer und konnte nicht mehr aufstehen. Es ging einfach nicht. Ich habe nur aus dem Fenster gesehen und geweint, stundenlang. Es war ein herrlicher Sommertag, auf dem See glitten die Segelboote vorüber, aber ich hatte keinen Bezug dazu. Das war ein Schock. Mich nicht im Griff zu haben, das kannte ich nicht. Ich war immer der Starke. Der Zusammenbruch hat mich scheinbar aus heiterem Himmel erwischt.

ZEIT Doctor: Warum scheinbar?

Haußmann: Es war natürlich ein schleichender Prozess. Damals habe ich nicht mehr mit Begeisterung gearbeitet, sondern weil ich Verpflichtungen erfüllen musste. Auslöser war eine Lesung, die ich vor VW-Mitarbeitern in Wolfsburg halten sollte. Ich hatte den Auftrag nur des Geldes wegen angenommen. Mein Manuskript war nicht fertig, und je näher der Termin kam, desto größer wurde meine Angst zu versagen. Dazu kam, dass gerade meine Tochter geboren worden war, eine große Veränderung, die das Leben und die Beziehung völlig durcheinanderwirbelte. Und die Attacken, denen man als Regisseur ausgesetzt ist, werden ja auch nicht weniger, nur weil es einem gerade schlecht geht. Damals hat mein Alkoholkonsum überhandgenommen, ich habe beinahe auf Pegel getrunken, ein kleiner Underberg hier, ein kleiner Underberg da, den ganzen Tag über.