Seine Kleidung ist aus Muschelfasern gewebt, sein Parfüm aus Seepflanzen destilliert, zum Frühstück gibt es Fisch. "Sie sind ein Freund des Meeres, Kapitän", sagt Professor Aronnax morgens im Speisesaal der Nautilus. "Jawohl! Das Meer bedeckt sieben Zehntel der Erdoberfläche, und der Seewind ist rein und gesund", antwortet Nemo. "In dieser unermesslichen Einöde ist der Mensch nie allein, denn er fühlt das Leben um ihn herum; ein übernatürliches wundervolles Dasein rührt sich darin, es ist nur Bewegung und Liebe."

Das Meer: Es ist für uns ein Sehnsuchtsort, es berührt uns. An seinen Stränden sind unsere Vorfahren an Land gekrabbelt. Seitdem sind wir zwar nicht gerne 20.000 Meilen unter dem Meer wie im Roman Jules Vernes, aber wir suchen die Nähe des Ozeans. Das weite Wasser beruhigt uns, sagen die Menschen, es macht uns gesund, schwärmen sie.

Und als Wissenschaftler nachgeschaut haben, ob das auch stimmt, fanden sie heraus: Es stimmt. Das Reizklima an der Küste zum Beispiel. Das Sonnenlicht, wie es auf den Wellen glitzert. Das Salz. Der Wind. Die Luftfeuchtigkeit. Wenig Pollenflug. All das wirkt zusammen. Die Gischt spritzt hoch, wir atmen durch, und die Seeluft löst den Schleim aus unseren Atemwegen, das ärgert die chronische Bronchitis und freut die Nasennebenhöhlen. Das Salz legt sich auf unsere Haut und löst Schuppen, lindert Neurodermitis und hemmt Entzündungen. Ein freundliches Maß an UV-Strahlung regt den Kreislauf an und fördert die Bildung von Vitamin D, was wiederum unserem Immunsystem gefällt. Kein Wunder, dass Menschen, die in der Nähe der Küste wohnen, sich nach einer britischen Studie besserer Gesundheit erfreuen als jene, die weiter als einen Kilometer entfernt leben. Das zeigte sich, als Wissenschaftler der Universität von Exeter die Daten von 48 Millionen Briten untersuchten.

Eine gute Nachricht für alle, die nicht an der Küste wohnen und auch keine in der Nähe haben: Allein das Geräusch von Wellen wirkt so ausgleichend auf uns, dass wir bei einer Wurzelbehandlung beim Zahnarzt weniger Angst haben und weniger Schmerzen empfinden. Die Vorstellung, am Strand entlangzuspazieren, beruhigt uns. Das Meer ist so tief in uns drin, dass sogar der Anblick von Fischen in einem Aquarium den Blutdruck senken kann und das Herz ruhiger schlagen lässt. Bis sich die Wogen in uns glätten – wie in einem sanften, mehr als 100 Jahre alten Gedicht des Lyrikers Richard Dehmel: "Der Himmel leuchtet aus dem Meer; ich geh und leuchte still wie er. Und viele Menschen gehn wie ich, sie leuchten alle still für sich."