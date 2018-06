Sitzt er in seinem Lieblingscafé in Bagdad, trinkt er Alsterwasser. Es schmeckt nicht ganz wie in Hamburg, die Limonade ist zu süß. Aber es kommt nah heran, und mehr wünscht sich Mithal al-Alusi gar nicht, der den Besitzern des Cafés beigebracht hat, wie man das Getränk mischt. Seine Sehnsucht war so groß, 4.500 Kilometer entfernt von seiner Lieblingsstadt an der Elbe. "Hamburg ist meine zweite, vielleicht sogar meine erste Heimat", sagt er. Wann immer er jemanden aus Deutschland trifft, spricht er ihn auf Hamburg an. "Gibt es noch die Bar am Dammtor vorne rechts?", möchte er wissen. Dort, wo er 1977 ankam, nachdem er in Syrien im Gefängnis gesessen und im Libanon einen Bürgerkrieg erlebt hatte. "Ich habe dort ein Bier genossen, das erste Bier in Freiheit."

Freiheit, die schnell wieder in Gefahr geriet. Er lief zur Polizeiwache schräg gegenüber, um Asyl zu beantragen. Doch der Beamte entdeckte, dass sein Pass gefälscht war. Darin stand, er sei 40 Jahre alt und 154 cm groß, was beides offensichtlich nicht stimmte. "Ich war wie ein Verrückter, setzte mich auf die Treppe und schrie." Die Angst war zu groß, dass er zurückgeschickt werde. In den Irak, seine Heimat, wo er zum Tode verurteilt worden war. Der Polizist beruhigte ihn und schickte ihn zur Ausländerbehörde. Alusi konnte bleiben. Bis sich die politische Lage in seinem Land veränderte.

Gerade sind die Parlamentswahlen im Irak beendet, die fünften seit seiner Rückkehr im Jahr 2003, als Saddam Hussein gestürzt wurde. Zweimal konnte Alusi einen der 328 Sitze in der Volksvertretung in Bagdad erringen: als Direktkandidat im Dezember 2005 und nach vier Jahren Pause 2014 mit seiner inzwischen gegründeten Umma-Partei und der "Allianz für zivile Demokratie". Mithal al-Alusi war der erste und einzige Hamburger im irakischen Parlament. In Zeiten religiöser Eiferer und politischer Kleriker propagierte er das Kontrastprogramm: säkular und liberal. Dafür wurde er angefeindet und erlitt den bittersten Verlust, den ein Vater spüren kann.

Alusi ist müde, wirkt ausgezehrt. Gerade ist er 65 Jahre alt geworden. Er will es nun langsamer angehen lassen.

Vor drei Jahren war Alusi im Parlament zusammengebrochen, Herzinfarkt, er erholte sich, aber nicht so ganz, das Herz machte weiter Probleme. Also überlässt er die politische Arbeit nun den Jungen in seiner Partei. Beim Wahlkampf hat er noch einmal mitgemacht, hat Reden gehalten, gewettert gegen die Korruption im Land. Aber jetzt ist Schluss auf der großen Bühne.

Seine Frau schwärmt noch heute von ihren netten Nachbarn in Bramfeld

Mithal al-Alusi ist in den Norden des Landes gezogen, in die Nähe von Erbil. Er sitzt nun in einem der zahlreichen Cafés der Stadt, erzählt von seinem wilden, gefährlichen, traurigen Leben als Politiker im Irak, und von seiner geliebten Zeit in Deutschland.

"Als ich nach Hamburg kam, konnte ich kein Wort Deutsch, nur ein paar Wörter Englisch. Ich habe tausendundeinen Fehler gemacht", sagt er in perfektem Deutsch. 26 Jahre war er in der Stadt, 20 davon lebte er in der Bengelsdorfstraße in Bramfeld. 1994 wurde Alusi deutscher Staatsbürger. Er eröffnete einen Supermarkt und ein Textilgeschäft, gründete eine Firma für Import/Export, importierte Orienttextilien und Modeschmuck nach Deutschland, exportierte deutsche Lebensmittel und Industriewaren nach Saudi-Arabien. Seine Frau und der älteste Sohn Ayman waren inzwischen nach Deutschland nachgezogen, der jüngste Sohn Jamal wurde in Hamburg geboren. Seine Frau schwärmt noch immer von den netten Nachbarn. Man tauschte sich aus, kochte miteinander, "machte Späßchen", wie sie sagt. Die Familie hätte hier ein ganz normales Leben führen können. Wäre nicht Saddam Hussein gewesen. Dessen Brutalität hatten Alusi und seine Familie erfahren. Saddam musste weg, das war ihr Ziel.