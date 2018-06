© Pia Bublies

Die Muskeln sind in der Regel das Schwerste am menschlichen Körper. Allein die sogenannten Skelettmuskeln machen 32 Prozent unseres Gewichts aus. Der Name kommt daher, dass wir mit ihnen unser Skelett in Bewegung setzen. Allerdings ist auch das Herz ein Muskel. Und andere Organe sowie Blutgefäße sind ebenfalls von Muskulatur umhüllt, die für deren Funktion eine wichtige Rolle spielt.

Eine einzelne Faser der Skelettmuskeln ist bloß so dünn wie ein Haar, trotzdem können sie viel aushalten: Wenn man vorsichtig Kraft ausübt, lässt sich ein Muskel auf 150 Prozent seiner Länge dehnen.

Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio © Pia Bublies

Mehr als zehn Millionen Deutsche sind Mitglied in einem Fitnessstudio, vor zehn Jahren waren es nur etwa halb so viele. Gemessen an der Bevölkerungszahl liegt Deutschland damit im Vergleich zu anderen europäischen Ländern im Mittelfeld. Die meisten Studios pro 100 000 Einwohner hat hierzulande Hamburg, die wenigsten Sachsen-Anhalt. Insgesamt gibt es deutschlandweit über 8600 solche Anlagen.

Spannung garantiert © Pia Bublies



Wenn wir morgens aufwachen, haben viele Muskeln durchgemacht. Einige der Kraftpakete kennen gar keine Pause. Zugegeben, wir Menschen sind keine Bewegungsspezialisten, einzelne Bewegungen beherrschen wir nicht besonders gut – aber das ist ein großer Vorteil. Verglichen mit anderen Lebewesen macht uns das nämlich zu Alleskönnern. Wir können laufen, klettern, springen, werfen, heben, tragen und schwimmen – alles zwar nur leidlich, aber gerade so gut, dass wir viele Herausforderungen bewältigen können. Basis dafür sind unsere Muskeln. Ohne sie könnten wir nicht stehen, reden, essen, atmen – nicht leben. Wir haben drei verschiedene Arten davon: Der Herzmuskel arbeitet Tag und Nacht, eine zweite Muskelart bewegt Magen und Darm, entleert Harn- sowie Gallenblase und zieht die Gebärmutter zusammen, damit ein Kind auf die Welt kommen kann. Die dritte Art ist wohl die, die jeder mit dem Wort Muskel verbindet: Sie setzt unser Skelett in Bewegung. Etwa 400 Skelettmuskeln besitzen wir. Der kürzeste, im Mittelohr, misst gerade mal etwa einen Millimeter, der längste bringt es am Oberschenkel auf etwa 40 Zentimeter.

Viele Muskeln vollbringen Höchstleistungen, ohne dass wir es merken: So blinzeln wir mit unseren Augenmuskeln etwa 15 300-mal am Tag. Das Besondere an den Skelettmuskeln ist aber, dass wir sie bewusst steuern können, vom Stirnrunzeln bis zum Zehenspitzenstand. Ganz nebenbei bilden Muskeln eine Vielzahl von Substanzen: Botenstoffe, die Nervenzellen wachsen lassen, den Aufbau von Knochengewebe fördern, Entzündungsreaktionen hemmen, das Immunsystem stärken, glücklich machen und antidepressiv wirken. Was für ein tolles Organsystem! Wir müssen es nur pflegen. Und das heißt: vielseitig beanspruchen. Also rennen, heben, klettern, springen – wie es sich für einen Alleskönner gehört.

Der Oberschenkel muss viel aushalten © Pia Bublies



Seine Muskeln werden bei den Fußballspielern in der Ersten und Zweiten Bundesliga am häufigsten verletzt, meist durch Zerrungen, Risse oder Prellungen. Die verletzungsgefährdetste Position ist die des Mittelfeldspielers. Auch im Basketball und im Eishockey, wo ebenfalls schnelle Beinarbeit gefragt ist, wird der Oberschenkel häufig ramponiert – neben diversen Gelenken.

Kraftprotze im Vergleich © Pia Bublies

Die Hornmilbe misst nicht mal einen Millimeter, kann mit ihren acht Beinen aber das 1180-Fache ihres Körpergewichts halten. Da staunt sogar die Waldameise und erst recht der Mensch. Das Dreifache seines eigenen Gewichts hat der Gewichtheber Long Qingquan bei den Olympischen Spielen 2016 gestoßen (170 Kilogramm) und Gold gewonnen. Um mit der Hornmilbe mitzuhalten, müsste er 29 Transporter stemmen.

Sportlich oder nicht? © Pia Bublies

Sportlich gesehen ist Deutschland ein geteiltes Land. Knapp die Hälfte der Bevölkerung bewegt sich zu wenig, vor allem in Berlin, Hessen oder dem Saarland; besser sieht es in Thüringen oder Sachsen aus. Die WHO empfiehlt wöchentlich 150 Minuten moderate Bewegung. Um beispielsweise den Kaloriengehalt eines Croissants abzutrainieren, muss man etwa 35 Minuten lang Treppen steigen.