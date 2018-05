Brauchten sie den Osten? Die Bundeskanzler Gerhard Schröder und Helmut Kohl © Illustration: Maxim Knorz/Hoferichter & Jacobs GmbH 2018

Darf man so wirklich reden? Also, jetzt mal im Ernst: Darf man so eine Frage stellen, wer braucht den Osten? Ist der Osten nicht selbstverständlich, ist er nicht wichtig aus sich heraus, ein stolzer, properer Teil der Bundesrepublik, ein gleichberechtigter, emanzipierter, manchmal ein bisschen wütender Part eines vereinigten Staates im Herzen von Europa?

Ja. Und deshalb darf man diese Frage auch nicht falsch verstehen.

In einer dreiteiligen Dokumentation geht der MDR ihr in den kommenden Wochen nach, auf allen Ebenen des gesellschaftlichen Lebens, und auch wir stellen uns hier diese Frage, in kurzen Essays – weil es in Wahrheit eine selbstbewusste Frage ist: Wenn man einmal drüber nachdenkt, kommt man ziemlich ins Staunen, wer den Osten alles braucht! Die Wirtschaft braucht den Osten, weil hier viele kundige Leute ziemlich gute Arbeit machen. Die Politik braucht den Osten, weil er geradezu ein Indikator ist, ein Labor: Was hier heute diskutiert wird, diskutiert vielleicht morgen schon das ganze Land. Die Kanzlerin braucht den Osten. Der Westen braucht den Osten, und, ach, die Ostdeutschen selbst brauchen ihn auch.

Warum das dem MDR eine eigene Doku wert ist und warum uns einen eigenen Artikel?

Weil der Osten das manchmal viel zu sehr vergisst. Seine eigene Bedeutung, seine eigene Wichtigkeit, sein Selbstbewusstsein. Wenn der Osten finstere Wahlergebnisse fabriziert, auf den Straßen rebelliert, sich inkompatibel zu unausgesprochenen deutsch-deutschen Konventionen verhält – dann schämen sich einige Ostdeutsche oft für ihre Heimat, und die Westdeutschen fragen: Wer braucht eigentlich den Osten? Würde es unserem Land nicht viel besser gehen, wenn er nicht da wäre?

Aber lesen Sie selbst.

Martin Machowecz

Der Westen

Ostdeutschland ist eigentlich von jeher, zumindest aber seit Ende des Zweiten Weltkrieges, eine Abwanderungsgesellschaft, so nennt die Wissenschaft das. Und davon hat vor allem der Westen profitiert: Immer wieder sind Menschen in kleineren und größeren Wellen von hier nach Westdeutschland gezogen – und meist waren es die Mobilen, die Jungen, die gut Ausgebildeten. Allein, die Gründe dafür haben sich mit den Jahren verändert: Früher waren es eher politische, später sind es vor allem wirtschaftliche gewesen. Zwischen den Jahren 1948 und 1989 sank die Einwohnerzahl der DDR deshalb von 19,1 Millionen auf 16,4 Millionen. Viele Ostdeutsche haben das westdeutsche Wirtschaftswunder also mit aufgebaut. Der Historiker Hans-Ulrich Wehler hat einmal geschätzt, dass die alte Bundesrepublik durch die Zuwanderung von schulisch und beruflich qualifizierten DDR-Bürgern Bildungsausgaben in Höhe von 30 Milliarden D-Mark eingespart hat. In den vier Jahren nach der Wiedervereinigung gingen weitere 1,4 Millionen Menschen in den Westen, und dann setzte Ende der Neunziger eine dritte Wanderungswelle ein. Wieder junge, gut ausgebildete Menschen, diesmal auffällig viele Frauen. Die wenigsten kehren zurück.

Jana Hensel

Die Wirtschaft

Dass 1990 die ostdeutsche Wirtschaft nahezu gänzlich einbrach, ist bekannt. Dass davon westdeutsche Firmen besonders profitierten, wird heute manchmal vergessen. Für diese Firmen tat sich ein komplett neuer Markt auf. Rechnet man den Nutzen der Wiedervereinigung für westdeutsche Konzerne mit ein, fallen die Kosten der Einheit plötzlich sehr viel geringer aus. Einzelne Firmen haben sogar besonders von der Einheit profitiert. Die Supermarktkette Kaufland etwa hatte im Herbst 1990 gerade einmal 51 Filialen, fast alle im Westen. Sieben Jahre später hatte sich der Umsatz von Kaufland verhundertfacht – dank zahlreicher neuer Märkte in Ostdeutschland. Heute verfügt Kaufland über 660 Filialen, ein Drittel davon in den neuen Ländern. Wie stark westdeutsche Firmen bis heute den Osten dominieren, zeigt eine Erhebung des MDR. Demnach sitzen von den 500 größten deutschen Firmen gerade einmal 16 in den neuen Ländern. Der Umsatz dieser Firmen ist verhältnismäßig gering – er ist zusammengerechnet gerade einmal so groß wie der Jahresumsatz von Thyssenkrupp in Essen. Noch dazu sind von diesen 16 Konzernen lediglich fünf im Besitz von Ostdeutschen. Als Konkurrenz also musste die westdeutsche Wirtschaft den Osten nicht fürchten.

Anne Hähnig

Die Bundeskanzlerin

In der ersten Phase ihrer Kanzlerschaft war das Besondere an Angela Merkel, dass sie sich so gut wie nie auf ihre Herkunft oder Identität berief. Zwar ist sie eine Frau, doch tat sie sich nicht als Frauenrechtlerin hervor. Zwar entstammt sie einer Pfarrersfamilie, doch begründete sie ihre Politik nie religiös. Zwar kommt sie aus dem Osten, doch war sie nie Vertreterin von Ost-Interessen.

In der zweiten Phase ihrer Kanzlerschaft ist das Besondere an Angela Merkel, dass sie immer spürbarer Politik für ihresgleichen macht. Dass sie erstens Frauen in der Bundespolitik bewusster fördert und dass sie zweitens etwa ihre Flüchtlingspolitik auch mit christlichen Überzeugungen begründet.

Dass sie drittens sich endlich zum Osten bekennt? Nein. Was fehlt, bis heute, ist eine öffentliche Auseinandersetzung der Kanzlerin mit Ostdeutschland. Denn Angela Merkel braucht den Osten – genau hier wohnen jene Wähler, die der CDU bei der zurückliegenden Bundestagswahl massenhaft untreu wurden. Es sind ausgerechnet die Wähler im Osten, die Angela Merkel mit ihrer Flüchtlingspolitik teilweise verloren hat. Sie müsste eigentlich versuchen, sie zurückzugewinnen. Das heißt nicht, dass sie ihren Landsleuten in Mecklenburg oder Sachsen nach dem Mund reden müsste. Es heißt vor allem, dass sie Interesse zeigen sollte. Die CDU hat einmal ausgerechnet, in welchen Kreisen Sachsens die Partei bei der vergangenen Bundestagswahl das Direktmandat verloren hat: Es waren jeweils die Gegenden, in denen die Kanzlerin nicht persönlich im Wahlkampf aufgetreten war.