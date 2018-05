Peter Boehringer möchte keine Porträts mehr über sich lesen. Der AfD-Mann, der den Vorsitz des Haushaltsausschusses im Bundestag innehat, sieht sich von den Medien "komplett verzerrt" dargestellt. Wer für ein Porträt trotzdem mit ihm sprechen will, dem stellt der Abgeordnete Bedingungen, die alle auf eines hinauslaufen: Nur der Mann, der Peter Boehringer jetzt ist, soll vorkommen.

Aber Boehringer hat eine Vergangenheit, die nicht vergehen will. Die ihm überallhin folgt, wo er vielleicht einen Neuanfang machen möchte. Der Ökonom, Autor und Blogger hat in den vergangenen Jahren Dinge geschrieben, die krass, brutal und voller Hass waren. Er schrieb von den "Parlaments-Demokratten in der real existierenden Volkszertretung namens 'Deutscher Bundestag'", die "ihr Mandat pervertieren und ihre rechtlichen und ökonomischen Kompetenzen bis hin zur Existenzbedrohung unseres Gemeinwesens überschreiten".

Er schrieb während der Flüchtlingskrise in einer privaten E-Mail von der "Merkel-Nutte", die "jeden reinlässt". Er schrieb eine 28-seitige Glosse, in der es heißt, "die heutige, supranationalen Befehlen gehorchende BRD-Führungsclique" sei inzwischen "krimineller als die kommunistische DDR". Er zeigt sich, bis heute, überzeugt, dass die Deutschen ökonomisch "in einer Lebenslüge leben". Dem "deutschen Michel" werde die Wahrheit über die Kosten der Euro-Rettung verschwiegen. Nach Boehringers Rechnung betragen sie zwei Milliarden Euro täglich.

Die Kosten der Euro-Rettung, 340 Milliarden Euro, würden versteckt, sagt Boehringer

Jetzt ist er selbst ein "Parlaments-Demokrat", einer von 92 Bundestagsabgeordneten der AfD. Und nicht nur das: als Mitglied des Haushaltsausschusses (HHA) sitzt er genau da, wo die Volksvertretung des deutschen Michel über dessen Geld wachen soll. Es ist also seine Aufgabe, sich selbst zu widerlegen: Boehringer muss jetzt die Transparenz schaffen, von der er immer behauptet hat, es gäbe sie nicht.

Als Vorsitzender des Ausschusses kann er nicht nur AfD-Politik machen. Jetzt muss er das Gespräch der Kollegen, die er noch vor Kurzem als Ratten und volksverräterische Eliten gebrandmarkt hat, moderieren, ihnen gegenüber der Regierung zu ihrem Recht verhelfen. Gleichzeitig muss er als haushaltspolitischer Sprecher der AfD seine Basis bei Laune halten, zeigen, dass er nicht rumkumpelt mit den "Eurokraten". Erfahrene Haushaltspolitiker wie Otto Fricke (FDP) sagen, Boehringer verhalte sich im Ausschuss "formal völlig korrekt": Äußert er sich als AfD-Sprecher, wechselt er den Platz und sein Stellvertreter übernimmt den Vorsitz. Wenn er nicht mehr weiterweiß, sitzt ihm der Leiter des Ausschusssekretariats zur Seite, der ihn dezent durch das Prozedere steuert.

Der mächtigste Ausschuss Der mächtigste Ausschuss Die 44 Mitglieder des Haushaltsausschusses des Bundestages sind ein stolzes Völkchen. Im Paul-Löbe-Haus an der Spree, dem großen Saal E 2400, wo sie im Rondell vor ihren 3000 Seiten mit 23 Teilhaushalten und 100.000 Einzelposten sitzen, muss Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen vorsprechen, wenn sie mehr Geld für die Bundeswehr will. Das Kanzleramt muss hier um Geld bitten. Hier wird über Griechenlands Zukunft beraten. Was in diesem Ausschuss gesagt wird, ist manchmal so wichtig für die Börsen, für ganze Länder, dass die Sitzungen nicht öffentlich sind. Es gibt nicht einmal ein Wortprotokoll, lediglich ein "analytisches Kurzprotokoll", in dem der Sinn knapp zusammengefasst ist. Es wird zwar immer eine Aufzeichnung gemacht. Aber die Abgeordneten dürfen später darauf nur ihre eigenen Wortbeiträge nachhören. Boehringer und seine Fraktion haben dafür plädiert, die Sitzungen öffentlich zu machen. Aber auch Boehringer weiß, dass es mit der Arbeitsatmosphäre in diesem Ausschuss vorbei wäre, wenn ständig Kameras liefen.

Die Frage ist: Haben die sanften Mühlen des Bundestags Peter Boehringer verändert – oder ist das Zivile nur eine Fassade, hinter der die Verschwörungstheorie von der supranationalen neuen Weltordnung munter weiterlebt?

Auftritt Peter Boehringer an einem herrlichen Frühlingstag in einer Turnhalle in Troisdorf nahe Bonn. Das Publikum wurde mit der Frage aus der Sonne gelockt: "Wo bleibt mein Geld?" Seine Vorredner schildern AfD-gemäß die Lage Deutschlands in dunkelsten Farben, sodass der Wunsch eines auftretenden AfD-Jungpolitikers, "ein unbeschwertes Leben zu führen mit Frau, Kindern, Haus mit Garten und Dieselauto", wie eine Fata Morgana erscheint.

Boehringer, der hier für den Ausschussvorsitz gefeiert wird, als habe er sich den Weg dorthin mit dem Schwert freigeschlagen, springt braun gebrannt auf die Bühne. In seiner Freizeit fährt er Rennrad, leitet Gruppen-Touren und fährt locker Etappen über 120 Kilometer. Die Kosten für die Rettung des Euro, 340 Milliarden Euro im Jahr, verkündet Boehringer auf der Bühne, würden versteckt: "Das Problem, das ich mit dem eigenen Haushalt habe, ist, dass er nicht alles abbildet. Die wirklichen Zahlen gehen nicht über meinen Schreibtisch." Das sagen AfD-Politiker oft auf den Vorhalt, die wirtschaftliche Lage der Bundesrepublik, Arbeitslosigkeit, Steuereinnahmen und so weiter seien doch so bombig wie schon lange nicht mehr: Ihr seht die Wahrheit nur noch nicht.

Was Boehringers Ausschusskollegen seine "Verschwörungstheorie" nennen, entstand 2002 mit einer Art Erweckungserlebnis. Damals lagen der Wehrdienst, ein Doppelabschluss als Informatiker und Kaufmann hinter ihm sowie ein paar Berufsjahre in der Tech-Blase: erst als Unternehmensberater bei der Firma Booz Allen Hamilton, dann als Internetmanager beim Private-Equity-Unternehmen 3iplc. Boehringer, der aus einer schwäbischen Mittelstandsfamilie kommt (fünfte Generation in Miederwaren und Werkzeugmaschinenbau), sagt, er habe den ganzen Hype, die Partystimmung der neunziger Jahre erlebt. Dann platzte die Spekulationsblase. In dieser Zeit seien ihm die Bücher des Ökonomen Roland Baader in die Hände gefallen. Und damit, wie er sagt: "die Wahrheit über unser System". In Boehringers Weltbild blieb kein Stein auf dem anderen.