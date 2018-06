Oft reichen 24 Stunden schon, damit das Leben mal aus der Haut fahren kann. Und man selbst irgendwohin. Hauptsache, weg. Ich fahre dann immer nach Berlin. Miete mich in einer Pension ein, die früher eine Neun-Zimmer-Wohnung einer bourgeoisen Familie gewesen sein mochte und jetzt einen Haufen hellhöriger Wände besitzt. In der ein düsterer Portier vom Balkan hinter dem Tresen und einem Glas Hustenbonbons sitzt und vielsagend die Schlüssel für die Haus- und Zimmertüren rüberreicht und sagt: "Maanchmal ist Trrrääsen ab 24 Uhr nicht mährr besätzt."

Mir erscheint das dann und wann wie das richtige Leben.

Das richtige Leben sah vor 29 Jahren anders aus. Auch im Mai 1989 war ich zu Pfingsten in Berlin. Dort bereitete die FDJ gerade mit viel Tamtam ihr Pfingsttreffen vor, eines der letzten DDR-Großevents. Diese Treffen fanden alle fünf Jahre an unterschiedlichen Orten statt, Zehntausende Jugendliche aus der ganzen Republik wurden dafür in Sonderzügen angekarrt, um an Tribünen voller alter Herren mit Cordhütchen vorbeizudemonstrieren und Jubelverse zu skandieren. Offiziell.

Inoffiziell fand natürlich alles statt, was junge Menschen jenseits elterlicher Obhut so tun, wenn man sie anlässlich eines Festes aufeinander loslässt. Das damals sonnenbeschienene Berlin machte es ihnen leicht. Ein Gefühl der Freiheit in der Unfreiheit – das haben damals viele gehabt. Normalerweise stieß man schnell an Mauern, in dieser Stadt wurde das konkret. Wer heimlich das FDJ-Hemd auszog und durch die Straßen streifte, manche Konzerte deshalb nicht besuchen durfte, auf anderen hingegen gerade darum willkommen war, hat die Grenzen gespürt.

Ich gehe, wieder zu Pfingsten, durch die Leipziger Straße an den monströsen Mehrgeschossern vorbei, es weht ein leichter Wind durch die breite Straßenschlucht. Ich versuche das Gefühl von damals wiederzubeleben. Es gelingt, aber nur noch bruchstückhaft. Ich erinnere mich, wie ich nicht mitschreien konnte bei den Sprechchören. Skandieren ist nicht mein Metier, es kommt kein Ton aus mir heraus. Viele können das aber, auch heute. Die Fans, die zum Pokalfinale angereist sind, kann man überall in der Stadt hören. Man muss das nicht mögen, aber ich mag, dass sie freiwillig schreien.

Ich biege ab in Richtung Gendarmenmarkt. Der Sonntagmorgen ist noch unschuldig, die Straßen noch touristenleer, die Goldfiguren hoch oben auf dem Berliner Dom funkeln mit denen seines französischen Zwillings um die Wette. Ein Häufchen Teenager mit Reisetrolleys irrt ein wenig hilflos umher, die Jugendlichen schauen abwechselnd auf Straßenschilder und auf ihre Handydisplays, als könnten sie beides nur schwerlich mit einander in Beziehung setzen. Zwei Russinnen mittleren Alters sitzen hinterm Dom und plaudern.

Freiheit. Findet man sie heute in der Stadt, die schon immer ein einziges Versprechen zu sein scheint? Die vieles hält und vieles bekanntlich auch nicht? "Über den Wolken ..." muss sie grenzenlos sein, ja. Aber das scheint sie hier unten eben auch.

In der U-Bahn sitzt eine junge Mutter mit Glatze, sieben Piercings und einem Halskettengebirge um den schlanken Nacken, sie hat einen etwa achtjährigen Jungen an der Hand und ein Baby im Bauch. Niemand guckt. Auf der Rolltreppe nach oben steht vor mir ein alter Herr in schwarz-weißem Schuhwerk. Wann habe ich das letzte Mal Gamaschen gesehen? Habe ich überhaupt schon ...? Ich kann nicht lange darüber nachdenken, es kommen lachende Tänzerinnen vorbei, ein Gruß vom Karneval der Kulturen, viel pralle Haut, viel Brimborium auf dem Kopf – sämtliche Textilien scheinen sie himmelwärts zu tragen. Niemand stört sich.