Wenn die Liebe besonders groß ist, wenn die Gefühle geradezu überbordend sind – dann wird das Ende, falls es je kommt, auch besonders schmerzhaft sein. So ist das in der Liebe, und so ist das in der Geschichte zwischen Ralf Rangnick und Ralph Hasenhüttl.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden