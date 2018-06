Hanna Jacobs, 29, ist Vikarin im niedersächsischen Selsingen. Im Wechsel mit der katholischen Theologin Alina Oehler schreibt sie, wie sie als junge Geistliche ihre Kirche verändern will. © Hannes Leitlein

Pfingsten fing dieses Jahr schon am Samstag an. Mit einer Hochzeit. Sechshundert Gäste waren geladen, der Trauung von Prinz Harry und Meghan Markle beizuwohnen. Tausende Zaungäste waren für das royale Großereignis nach Windsor gekommen. Weltweit saßen Millionen vor ihren Fernsehern und Laptops, um einen Blick auf Brautpaar, Kleider und gekrönte oder behütete Häupter zu werfen, zumal sich königlicher Glanz mit Hollywood-Glamour vereinen sollte.

Wie die meisten hatte ich nicht damit gerechnet, dass die Hochzeit eines fremden Paares mich – über die Befriedigung einer gewissen Neugier hinaus – wirklich bewegen würde. Doch ausgerechnet die Predigt des Bischofs der amerikanischen Episkopalkirche, Michael Curry, begeisterte. Er, der Nachfahre von Sklaven, spricht in einer Kirche, die zu großen Teilen mit den Nachfahren britischer Kolonialherren gefüllt ist, und zitiert als erstes Martin Luther King. Was für ein Auftakt!

Es geht ihm um Liebe, aber weniger, und das wird der weltweiten Predigthörerschaft bald klar, um die private, romantische Liebe, sondern um die erlösende Kraft der Liebe. Ihr spricht er mit Verweis auf einen schwarzen Bürgerrechtler, einen französischen Jesuiten und Jesus selbst weltverändernde Wirkung zu. Unbeeindruckt von den teuren Nachmittagskleidern der versammelten Hochzeitsgemeinde zeichnet er das Bild einer Welt, in der Liebe die alles bestimmende Lebenseinstellung ist und kein Kind mehr hungrig ins Bett gehen muss. When love is the way.

Er verweigert die frömmelnde Selbstvergewisserung, die Fernsehzuschauerinnen und Hochzeitsgesellschaft wohl erwartet haben, und überrascht mit lebhafter Evangeliumsverkündigung. Manche der geladenen Gäste sind davon sichtlich irritiert und suchen Halt im Liederheft. Die Reaktionen in den sozialen Medien wiederum widerlegen die Ausrede so manches Pfarrers, dass es eben schwer sei heute, in Europa noch Menschen für die Frohe Botschaft zu begeistern. Natürlich spielt der leidenschaftliche Predigtvortrag, bei dem Curry nur selten auf sein iPad (!) guckt, eine gewisse Rolle, selbst der überaus sympathische Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, wirkt neben ihm etwas hölzern. Doch ob sich die Freude an der Liebe Gottes Bahn bricht, hängt nicht vom Temperament des Predigers ab.

Die heilige Geistkraft weht und wirkt bekanntlich, wo sie will – in Windsor wie in Wuppertal. Am vergangenen Samstag hat sie sich einer königlichen Hochzeit bedient, um zu ermutigen, zu trösten und zu beglücken. Für die Dauer eines Gottesdienstes sind Bischof Curry und die Festgemeinde, nah und fern, Brüder und Schwestern.

Der Queen wird die Predigt vermutlich gefallen haben. Sie stand über Jahrzehnte in Kontakt mit dem kürzlich verstorbenen Erweckungsprediger Billy Graham, den sie mehrfach in den Palast einlud, um der Königsfamilie das Wort Gottes auszulegen. Er wird kaum zurückhaltender gewesen sein als Michael Curry.