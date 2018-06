Wenn Giulia Enders nach einem langen Arbeitstag die Klinik verlässt, haben die Läden meist alle schon zu. Deshalb hortet sie in ihrem Kühlschrank Einmachgläser mit Sauerkraut, eingelegten Möhren und Gurken. Die Mikroben-Expertin fermentiert Lebensmittel selbst, so wie es ihre Oma und Uroma bereits getan haben – und sie ist damit nicht allein: Die altmodische Konservierungsmethode ist gerade wieder angesagt. Was hält eigentlich der Darm von solchem Grünzeug aus dem Glas?

ZEIT Doctor: Warum ist eingelegtes Gemüse plötzlich wieder in Mode gekommen?

Giulia Enders: Ich habe das Gefühl, wir werden neugieriger auf ungewohnte Geschmäcke. Der typische Trick der Lebensmittelindustrie, einfach mehr Zucker, Salz oder Geschmacksverstärker ins Essen zu packen, ist 20, 30 Jahre lang gut aufgegangen, aber so langsam überzeugt das nicht mehr. Das öffnet die Tür für Neues.

ZEIT Doctor: Und offenbar auch die Tür zur Vergangenheit.

Enders: Stimmt. Es ist ja auch schade, dass viele Leute Gemüse nur noch in gekochten oder angebratenen Varianten kennen. Wenn ich in dem alten Kochbuch meiner Oma aus der Pfalz blättere, merke ich, dass Gemüse damals viel mehr im Mittelpunkt stand. Und das Konservieren auch: Meine Oma kommt noch aus der Zeit, in der einmal pro Woche der Eislieferant mit einem großen Block vorbeikam, sie ist 1919 geboren. Damals legte man sich Gemüse auf verschiedene Arten ein.

ZEIT Doctor: Wie geht das und was genau passiert dabei?

Enders: Man schneidet Kohl oder Möhren klein und knetet sie, damit das Zellwasser austritt, denn das ist ein perfektes Nährmedium zum Einlegen. Dann mit etwas Salz mischen, abdecken und für mindestens eine Woche wegstellen. In dieser Zeit schreiten Bakterien zur Tat. Sie fangen schon mal an zu verdauen. Fermentieren ist das Gegenstück zum Faulen: Die Bakterien arbeiten auf nette Weise an unserem Essen. So wird es in etwas Gesünderes umgewandelt, das oft mehr Nährstoffe enthält. Bakterien spalten komplexe Kohlenhydratketten des Gemüses auf. Das können sie nämlich besser als wir. Dabei entstehen Säure und Vitamine, die wir selbst nicht produzieren können. So hat etwa Sauerkraut mehr Vitamine als der Weißkohl, aus dem es gemacht wurde.

Giulia Enders Mit ihrem Buch Darm mit Charme begeisterte die Medizinerin Millionen Leser für den Verdauungstrakt. Schon ihre Urgroßmutter fermentierte stets Weißkohl zu Sauerkraut und pflegte zu sagen: "Isch hab ä gudi Kuddel" - ich hab einen guten Darm.

ZEIT Doctor: Muss man die Bakterien extra hinzufügen?

Enders: Die sitzen meist schon auf dem Gemüse drauf oder sogar in den Zellen der Pflanze. Deshalb ist es gut, sich zu überlegen, woher das Gemüse stammt. Was da drauf rumlungert, kann beim Fermentieren mitmischen. Interessant ist, welche Bakterien am Ende das Rennen machen. Am Anfang stehen alle an der gleichen Startlinie, die guten, die neutralen und die nicht so guten. Wenn man sie unter Wasser setzt, kriegen sie keinen Sauerstoff, und dann – buff – ist eine Fraktion schon mal weg. Bei den Bakterien, die ohne Sauerstoff klarkommen, gibt es welche, die Stoffe alkoholisch oder schleimig faulen lassen, und welche, die Vitamine und gute Säure herstellen.

ZEIT Doctor: Also geht es um einen Mikroben-Machtkampf?

Enders: Wie bei Star Wars: Gut gegen Schlecht. Und wenn der Geschmack hinterher angenehm säuerlich ist, wissen wir: Hier haben die Guten gewonnen.

ZEIT Doctor: Wie kann ich beeinflussen, wer gewinnt?

Enders: Zum Beispiel durch Salz. In salziger Umgebung entwickeln sich Bakterien langsamer, sodass nicht eine Fraktion zu schnell vorarbeitet. Man sollte nur kein Jodsalz nehmen, weil Jod Bakterien abtötet. Und oben aus dem Zellwasser darf nichts rausragen, sonst fault das. Zur Not noch salziges Wasser nachgießen.