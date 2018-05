Das Kürzel "SWF" taucht 23-mal in einer Stellungnahme von BUND, Nabu und WWF zu den neuesten Nachbesserungen bei der Elbvertiefung auf. SWF, was soll das sein? Südwestfunk? Stadtwerke Flensburg?

Viel kleiner und zierlicher: Der Schierlingswasserfenchel ist gemeint, jene in Fachkreisen berühmte Pflanze, die beinahe das Ausbaggern der Elbe verhindert hätte. Dann aber entschied das Bundesverwaltungsgericht, der Bund und Hamburg müssten bloß bei den Ausgleichsmaßnahmen nachbessern, die dem seltenen Gewächs das Überleben trotz Elbvertiefung ermöglichen sollen.

Wer nicht passionierter Naturschützer ist, mag sich gefragt haben, ob diese seltene Wasserpflanze, die es weltweit nur noch im Großraum Hamburg gibt, tatsächlich so wichtig ist für das Überleben der Menschheit, dass man für sie die Zukunft des Hafens aufs Spiel setzt. Aber es geht den Umweltschützern nicht um das eine Gewächs, sondern ums Prinzip: "Artenschutz ist wichtig, und wir haben für diese Arten eine Verantwortung", sagt Manfred Braasch vom BUND.

Dass es ihm und den anderen Umweltschützern wirklich nicht nur um den Schierlingswasserfenchel geht, ist gerade zu sehen. Denn nun kommt eine neue Art ins Spiel, die womöglich das Ausbaggern verzögern könnte, eine Insektenart: Die Gutachter der Verkehrsbehörde haben eine Larve der Asiatischen Keiljungfer gefunden, lateinisch Gomphus flavipes. Diese Libellenart ist nicht nur hübsch anzusehen mit ihrem gelb-schwarz gestreiften Thorax. Sie ist auch gefährdet. Nach europäischer Richtlinie und deutschem Bundesnaturschutzgesetz handelt es sich um eine "sehr geschützte Art".

Anders als der Schierlingswasserfenchel ist die Asiatische Keiljungfer kein einheimisches Unikum. Wie der Name schon sagt, kommt sie nicht nur im Bereich der Tideelbe vor, sondern vor allem in Asien und Osteuropa.

Macht diese Libelle nun der Elbvertiefung Probleme?

In der Wirtschaftsbehörde sieht man das ganz und gar nicht so. Schließlich habe man nur eine einzelne Larve gefunden, und die sei wahrscheinlich ein "Zufallsfund". Die Libelle sei bloß angespült worden. Die Fachwelt sei sich einig, dass die Elbe "keinen geeigneten Lebensraum für die mehrjährige Larvalentwicklung dieser Libellenart" darstelle, weil der Graben, in dem die Gutachter die Larve fanden, über längere Zeit austrockne. Dort könne sich die Asiatische Keiljunger nicht entwickeln.

Umweltschützer argumentieren anders: Im Graben bleibe stets ein Restbestand an Wasser, sodass sich die Larve auch dort entwickeln könne. Zudem sagt BUND-Chef Braasch: "Die Gutachter machen Stichproben-Begehungen, das sind immer Zufallsfunde." Weitere Funde seien durchaus möglich.

Wird die Libelle zum gefährlichen Tier? Könnte sie die Elbvertiefung erneut verzögern oder gar verhindern? Manfred Braasch wäre das recht. Die Umweltverbände haben eine ganze Reihe an Einwänden. Geht die Behörde nicht auf sie ein, könnten die Verbände den sogenannten Planfeststellungsbeschluss abermals gerichtlich anfechten. "Käme es zu einer Klage, wären unsere Aussichten nicht schlecht, und wir könnten womöglich einen Baustopp erreichen", sagt Braasch.

Er hofft weiter auf ein Umdenken. Wie die meisten Umweltschützer hält er die Vertiefung ganz grundsätzlich für eine große Dummheit. Schließlich habe sich der wirtschaftliche Rahmen deutlich verschlechtert. Vor zehn Jahren, als die Vertiefung geplant wurde, sei man noch davon ausgegangen, dass im Jahr 2025 im Hafen 25 Millionen Container pro Jahr umgeschlagen würden. Inzwischen sprächen Experten von zehn bis zwölf Millionen. Man müsse klären, ob die Baggerei überhaupt noch Sinn mache, sagt Braasch. Nicht nur deshalb, weil sie eine exotische Libellenart gefährden könnte.