Der letzte Ball kommt hoch und scharf. Nummer 84 steigt auf, lässt den Rücken Richtung Boden gleiten, das rechte Bein zischt durch die Luft und donnert mit dem Fußrücken das Leder Richtung Tor. Ein unhaltbarer Schuss, der die Tribünen toben lässt. Kurz darauf ist es völlig still, das Stadion ist verschwunden. "Super gemacht, Jakob", lobt der Mann am Spielfeldrand und zeigt auf Zahlen und Diagramme, die auf den Leinwänden ringsum aufleuchten, dort wo kurz zuvor noch eine Arena war. Für den akrobatischen Fallrückzieher gibt es zwar keine Extrapunkte, doch der hochgewachsene Nachwuchskicker von Sturm Graz wischt sich zufrieden über die Stirn.

Denn Schweiß, Kicker und Ball sind echt, auch wenn die Mit- und die Gegenspieler, die Fangesänge und das Stadion rundherum reine Projektionen sind. Skills.lab nennt sich das in der Steiermark entwickelte System, welches das Training im Profifußball revolutionieren will. Der Prototyp steht zwischen langen Äckern und einem Lidl-Logistikzentrum in Wundschuh bei Graz. Außen eine unscheinbare Industriehalle, innen eine Videospielwelt in 3-D, in die Spieler aus Fleisch und Blut eintauchen können: ein 320 Quadratmeter großes Hexagon mit Kunstrasenboden, rundherum eine hohe Kuppel mit durchgehenden Leinwandmatten, die mit sechs HD-Beamern bespielt werden.

Per App lässt sich eine von mehr als 50 Trainingssituation in fünf Schwierigkeitsgraden wählen, dann kommt von den vier Wurfmaschinen mal ein lockeres Zuspiel gegen die Laufrichtung, mal eine hohe Flanke, mal der Steilpass, der zu einem der virtuellen Teamkollegen weitergeleitet werden soll. Tormänner wiederum stellen sich Bällen, die mit bis zu 130 Stundenkilometer und variablem Drall herandonnern. Derweil zeichnen Laser, Sensoren und Highspeedkameras jede Bewegung des realen Spielers am Feld auf. Algorithmen vergleichen und analysieren in Echtzeit Annahmetempo und Reaktionszeit, Ballmitnahme, Passgenauigkeit und -härte. Keine Schwäche und kein Kraftverlust bleiben verborgen.

Mit diesem System wollten sie nicht weniger als den besten Fußball-Trainingssimulator der Welt bauen, sagen die Entwickler. Hinter dem skills.lab steckt das Grazer Unternehmen Anton Paar, spezialisiert auf Messtechnik und Präzisionslaborgeräte. Vier Jahre lang wurde am Simulator getüftelt, für die fußballerischen Details holte man den ehemaligen Bundesligatorwart Roland Goriupp ins Team. Bislang trainieren in dem vor einem Jahr eröffneten Prototyp im Grazer Industriegürtel vor allem die Spieler von Sturm Graz, die nach diesem Sonntag als Bundesligazweiter in die Sommerpause gehen werden.

Doch in das steirische Gewerbegebiet pilgern auch Delegationen der internationalen Fußballwelt. Stolz zeigt skills.lab-Geschäftsführer Michael Lang auf die Wand am Eingang voller Fotos und Autogramme von Vertretern der Top-Clubs aus Deutschland, England, Italien, Spanien, aber auch aus Übersee, Asien und arabischen Ländern. Zwei Ankäufe seien schon fix, so Lang: Noch in diesem Jahr soll der erste europäische Club seinen Fans, Spielern und Investoren die vereinseigene Hightech-Trainingshalle präsentieren.

Datenanalyse und virtuelle Trainingsgeräte sind im Profisport zwar längst Standard. Ski- und Formel-1-Fahrer bereiten sich an Simulatoren auf die haarigen Details konkreter Rennstrecken vor, die ETH-Zürich hat einen Rudersimulator entwickelt, Quarterbacks in der amerikanischen NFL setzen sich fürs Einzeltraining VR-Brillen auf den Kopf.

Ausgerechnet der finanzkräftige Fußball hinkt dieser Entwicklung aber eher hinterher. Bislang galt der sogenannte Footbonaut als das modernste Trainingsgerät: Dortmund und Hoffenheim besitzen je einen der Käfige, in dem der Spieler Bälle in 1,40 Meter große Quadrate bringen muss. "Die Idee war sensationell", sagt skills.lab-Geschäftsführer Lang. "Dem System fehlt aber die Spielnähe, und es gibt Limitationen bei komplexen, dynamischen Spielsituationen. Wir haben uns gedacht, das muss doch besser gehen."