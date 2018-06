"Wenn du die Spieler in einen tiefen, dunklen Kerker steckst und auf sie wie im Kolosseum herabschaust, vielleicht kämpfen sie dann wie Gladiatoren?!" So der sarkastische Kommentar von Garri Kasparow über das Kandidatenturnier in Berlin. Angeregt wurde er dazu durch die Spielstätte, früher ein Kühlhaus, in dem in der untersten von vier Ebenen auf einer schwarzen Bühne, nur die Bretter in Licht getaucht, jeweils abgetrennt durch schwarze Zwischenwände, die acht "Gladiatoren" den Herausforderer von Weltmeister Magnus Carlsen ermittelten, während von oben das Schachvolk, ebenfalls im Dunkeln, das Geschehen aus der Vogelperspektive beobachten konnte.

Doch in diesem fast surrealen Szenario wurde gekämpft wie nie. Wladimir Kramnik: "Es war ein glänzendes Turnier mit vielen scharfen Schlachten!"

Eingeführt in dieses "Schlacht(en)haus" wurde man schon durch eine riesige Ankündigung (und Warnung?!) auf der Außenwand: "Das Betreten dieses Gebäudes könnte Ihren IQ beträchtlich erhöhen. Schach macht das mit Menschen." Das Interesse an dieser potenziellen Steigerung des IQ war jedenfalls gewaltig.

Schließlich gewann der Italoamerikaner Fabiano Caruana (25) und qualifizierte sich damit für das WM-Match gegen den norwegischen Weltmeister Magnus Carlsen (27). Dabei verpasste er sogar den Sieg gegen den Chinesen Ding Liren (25).

Nach 1.Te5? Le8! wurde es remis, doch mit welcher Kombination hätte Caruana als Weißer gewinnen können?

Lösung aus Nr. 21:



Mit welcher Kombination konnte Weiß schnell gewinnen? Nach dem Auftaktschach 1.Sf7+ Kg8 entschied das Damenopfer 2.Dxg6! auf der Stelle. Schwarz gab auf, weil nach 2...hxg6 3.Th4 das Matt auf h8 im nächsten Zug nicht mehr zu vereiteln ist