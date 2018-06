Die heutige Konstellation bildet, wie unschwer zu erkennen, die Endphase einer Partie ab. Ein Bingo ist nicht mehr möglich, da sich nur noch sechs Buchstabensteine auf dem Bänkchen befinden – obendrein in nicht allzu attraktiver Zusammenstellung. Zudem mutet die Situation auf dem Brett unübersichtlich an (was stimmt, allerdings in der Natur der Sache liegt). Manche Scrabbler mögen das fortgeschrittene Stadium deswegen nicht. Ich kenne aber auch wahre Experten, die in schöner Regelmäßigkeit Spiele erst kurz vor Schluss zu ihren Gunsten entscheiden. Sie verfügen zumeist über ein gutes Auge hinsichtlich etwaiger Anlegestellen sowie eine umfangreiche Kenntnis der zulässigen eher kurzen Wörter. Beide Fähigkeiten – da beißt die Maus keinen Faden ab – sind hilfreich oder gar essenziell. Aber eben auch erlernbar. Beim Blick auf die heutige Grafik könnte einem der Spaß am Scrabbeln vergehen, muss er jedoch nicht. Denn zumindest zwei Züge bringen immerhin Werte in den mittleren Zwanzigern.

Lösung aus Nr. 21:



36 Punkte brachte der Zug STÄR (laut Duden ein landschaftlicher Ausdruck für Widder) auf G7–G10. Neun Augen mehr ließen sich jedoch mit HINABZIEH auf H1–H9 erzielen

Es gelten nur Wörter, die im Duden, "Die deutsche Rechtschreibung", 26. Auflage, verzeichnet sind, sowie deren Beugungsformen. Die Scrabble-Regeln im Internet unter www.scrabble-info.de