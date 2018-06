Schrotträder sind wie eine Pest. Überall stehen sie, plattfüßig, verrostend, verrottend, bemoost, quälen uns mit ihrem erbärmlichen Anblick, blockieren die besten Anschließplätze, und das jahrelang. Wo sie herkommen, ist selbst Experten ein Rätsel. Haben die Radgerippe einen Weg gefunden, sich selbst fortzupflanzen? Sie wieder verschwinden zu lassen ist nicht einfach – zumindest abseits der großen Räumaktion, mit der die Stadtreinigung dem Fahrradschrott etwa einmal im Jahr werbewirksam zu Leibe rückt. Dabei können Sie störende Schrotträder ganz unkompliziert melden, unter der Telefonnummer 25 76 11 11, online bei der Stadtreinigung Hamburg oder am einfachsten gleich über deren Melde-App. Das geht binnen Sekunden.

Aber dann kann es dauern. Ziemlich lange sogar.

Etwa in Hoheluft-Ost, wo eine Leserin Anfang Januar beim ersten schönen Wetter des Jahres der Stadtreinigung via App über 100 schrottreife Fahrräder bekannt gab. Erste Überraschung: Schon nach einer Woche waren ungefähr 50 davon vom Bezirksamt Nord mit orangeroten Zetteln versehen worden, auf denen dem Radbesitzer die letzte Chance angekündigt wird, das Fahrrad binnen 14 Tagen wegzuschaffen, bevor dies andere tun. (Warum die anderen 50 zettellos blieben, dazu gab es keinen Hinweis.)

Zweite Überraschung: Mitte April, dreieinhalb Monate später, waren die 50 mit Zetteln versehenen Schrotträder immer noch da (die ohne Zettel natürlich erst recht).

Dritte, mittlerweile Nicht-mehr-Überraschung: nichts Neues bei den Rädern. In der Zwischenzeit hatte unsere Leserin fleißig neue Schrotträder gemeldet, die vom Bezirksamt – teilweise – ebenso markiert worden waren: An vielen Radleichen leuchtete es orangerot.

Allerdings war weiterhin unklar, nach welcher Systematik manche maroden Räder Aufkleber bekamen und andere nicht. Haben die Mitarbeiter des Bezirksamts ihre eigene Definition von "Schrottrad"? Oder ist die pro Mitarbeiter zur Verfügung stehende Zahl an orangeroten Zetteln beschränkt? Und überhaupt: Wieso wurden wenigstens die als Schrott markierten Räder bis zu unserer Nachfrage nicht entfernt?

Dazu wollte oder konnte sich das Bezirksamt Nord bis Redaktionsschluss nicht äußern. Fest steht allerdings: Das Prozedere mit den Schrotträdern ist ein ziemliches Hin und Her. Die Stadtreinigung gibt die gemeldeten Radleichen an das zuständige Bezirksamt weiter. Dieses schickt die Mitarbeiter mit den Klebezetteln los. Die müssen die Räder, die sie markiert haben, dann wiederum der Stadtreinigung zurückmelden, damit diese ihr Wegräumteam in Bewegung setzen kann – irgendwo auf der Strecke hakte es in Hoheluft-Ost wohl.

Aus Verwaltungskreisen heißt es, Bezirksamtsmitarbeiter arbeiteten ohne Tablets und müssten jedes Rad umständlich per Mail – oder gar per Zettel – melden. Das Prozedere sei "fehlerträchtig", räumt auch Reinhard Fiedler von der Stadtreinigung ein. "Ich will nicht ausschließen, dass die eine oder andere Meldung auf der Strecke geblieben ist." Gerade jetzt sei man aber dabei, das ganze Verfahren neu zu ordnen.

Die markierten Räder in Hoheluft-Ost werden bei Erscheinen dieses Textes dennoch schon verschwunden sein: Am Dienstag sollte die routinemäßige Schrottradaktion der Stadtreinigung anlaufen.