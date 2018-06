"Über den Linden" – unter diesem Titel veröffentlichen wir in loser Folge Maxim Billers Texte aus Berlin.

Eigentlich wollte ich nie wieder mit jemandem über mein letztes Stück reden, das seit über zehn Jahren keiner spielen will. Aber dann saß ich mal wieder an einem besonders dunklen, kalten Berliner Samstagmittag bei Zeit für Brot in der Alten Schönhauser Allee, als Dominic reinkam. Er sah genauso aus wie damals in München, Mitte der achtziger Jahre, nur dass seine Haare fast weiß waren, und ich dachte, komisch, haben wir uns wirklich schon so lange nicht mehr gesehen? Er hatte immer noch dieselbe kräftige, fröhliche Stimme eines Mannes, der jederzeit sarkastisch werden könnte, wenn er wollte, was er aber nie will, und während Dominic und ich miteinander so sprachen, als hätten wir uns gestern das letzte Mal gesehen, dachte ich auch, wie schade, dass seine Kino- und Fernsehstimme viel ernster, trauriger und irgendwie offizieller klingt.

"Wo wohnst du jetzt eigentlich?", sagte ich, nachdem wir schon ziemlich lange an einem der unangenehm niedrigen Cafétische gesessen und Espresso getrunken hatten. "Im Westend", sagte Dominic, "Garten, Hund, Freundin. Alles da!" Er lachte laut. "In welchem Westend?", sagte ich. "Im Frankfurter Westend oder hier in Berlin?"

"Was soll ich in Frankfurt?", sagte er. – "Gefällt es dir etwa in Berlin?" – "Dir nicht?" – "Mir gefällt es, glaube ich, inzwischen nirgendwo."

Ich klopfte, als wäre ich nicht ich selbst, mit der Faust zwei-, dreimal auf den Tisch, und dann stand ich auf, um uns noch einen Espresso zu holen und eine von diesen verrückten Ahornsirupschnecken, die das einzig Gute an Zeit für Brot waren und an der Alten Schönhauser Allee und vielleicht auch an ganz Berlin. Aber die Schlange mit den aufgeregten, irgendwie viel zu symmetrisch und zu grell angezogenen italienischen und japanischen Touristen war so lang, dass ich mich gleich wieder hinsetzte. Wir schwiegen und guckten beide kurz auf unsere Telefone, und ich erinnerte mich plötzlich daran, wie Dominic früher einmal in seiner riesigen dunklen Wohnung in München in der Theresienstraße zu mir gesagt hatte, er würde nie im Leben Fernsehen machen – und dass er später trotzdem fünfzehn Jahre lang einer der beiden Berliner Tatort -Kommissare war. Das sagte ich ihm dann auch, nachdem wir die Telefone weggelegt hatten, keine Ahnung, warum, und er lachte wieder so laut und wieder überhaupt nicht böse oder sarkastisch.

"Schreibst du eigentlich auch Theaterstücke?", sagte Dominic hinterher. "Früher", sagte ich. "Aber ich hab wieder aufgehört." – "Ich spiele das erste Mal in meinem Leben Theater", sagte er. "Es ist großartig. Komödie am Kurfürstendamm. Ich könnte zwei Vorstellungen an einem Abend geben, wenn es sein müsste." – "In meinem letzten Stück versucht der Direktor des Jüdischen Museums in Berlin, sich mit dem Brieföffner von Theodor Herzl umzubringen. Und ein bekannter Journalist, so eine Art Augstein oder Schirrmacher, lebt immer noch in dem Haus, das sein Großvater vor dem Krieg einer jüdischen Familie gestohlen hat. Wahrscheinlich kam es deshalb bei den bekannten Dramaturgen und Intendanten nicht so gut an."

"Geil", sagte er. "Wer hat es schon alles abgelehnt?" – "Peymann, Khuon, Ostermeier. Und Reese, als er in Frankfurt war, natürlich auch. Aber zwei Monate später schrieb er mir, er würde mich gern zu einer Podiumsdiskussion über den Holocaust einladen. Ich hab ihn sofort angerufen und gefragt, ob ich auf der Bühne eine Kippa tragen soll. Er hat den Witz aber nicht verstanden."

Wir standen auf und drängten uns an einer Gruppe junger, spindeldürrer, totenbleicher Franzosen vorbei, die wahrscheinlich bis jetzt im Kater Blau oder im Berghain getanzt hatten. Als wir endlich draußen waren, gaben wir uns lange und lächelnd die Hand. "Schick mir das Stück, das keiner spielen will", sagte Dominic. "Die Komödie zieht nächstes Jahr ins Schillertheater um, und sie suchen noch etwas für die Eröffnung."

"Ja, sehr gern", sagte ich. Aber ich dachte gleichzeitig, nein, das hat doch überhaupt keinen Sinn. Bevor heute irgendjemand ein Stück spielt, in dem gute Deutsche mit bösen Juden so reden, als hätten sie endlich wieder genug von ihnen, werde ich wahrscheinlich wirklich noch nach Israel auswandern.

Am nächsten Tag war plötzlich der Sommer da, und der Zionskirchplatz, wo ich seit meinem ersten Tag in Berlin wohne, erinnerte mich mit seinen großen, kräftigen Bäumen, der dunklen Kirche und dem schräg fallenden, warmen, vibrierenden Sonnenlicht für ein paar Stunden an einen Platz in München, in Bogenhausen, dessen Namen ich leider nicht mehr weiß. Ich stand später auf als sonst, und nachdem ich viel zu kurz gearbeitet hatte, ging ich wie jeden Sonntag zum Mittagessen in den Imbiss auf der Kastanienallee. Dort kann man seit fünfzehn Jahren Fisch-Tacos essen und mit Rucola oder Lachs belegte Naan-Pizzas, aber ich bestelle meistens eine Quesadilla und einen Ingwertee, den sie extra für mich mit Minze und Zitrone machen. Kaum hatte ich mich draußen in die Sonne gesetzt und wie fast immer, wenn ich auf der inzwischen völlig leblosen, sterilen Kastanienallee sitze, damit angefangen, darüber nachzudenken, ob es nicht endlich Zeit wäre, aus Berlin wegzugehen, zurück nach München oder wirklich lieber gleich nach Tel Aviv, stand auf einmal Mark vor mir.