DIE ZEIT: Der Kabinettsentwurf zur Musterfeststellungsklage ist fertig. Kommt sie bis Jahresende durchs Parlament, damit Tausende Dieselbesitzer besser gegen Volkswagen vorgehen können?

Klaus Müller: Union und SPD haben das im Koalitionsvertrag versprochen. Nächste Woche finden die ersten Beratungen statt. Das sollte klappen.

ZEIT: Sie haben lange dafür gekämpft. Fühlen Sie sich jetzt als Sieger?

Müller: In diesen Kategorien denke ich nicht. Seit mehr als zehn Jahren lobbyieren wir und andere Verbände dafür, stellvertretend für eine große Zahl von Geschädigten vor Gericht ziehen zu können. Die Situation der Verbraucherinnen und Verbraucher wird sich nun deutlich verbessern.

ZEIT: Sind Sie sicher? Nach dem Börsengang der Telekom hat der Gesetzgeber schon einmal so ein Musterverfahren ermöglicht. Das läuft bereits seit 15 Jahren, ohne dass ein Ende in Sicht wäre.

Müller: Die Herausforderung im Fall der Telekom ist, dass zu viele Einzelkläger das Recht haben, vor Gericht gehört zu werden. Das zieht einen Prozess extrem in die Länge. Und genau das ändert sich mit der Musterfeststellungsklage: Mit ihr gibt es nur einen Musterkläger, nur ein beklagtes Unternehmen und nur wenige zentrale Rechtsfragen. Hat dieses Unternehmen gegen Gesetze verstoßen? Wir gehen davon aus, dass wir mit einem solchen Prozess in fünf bis sieben Jahren durch alle Instanzen kommen.

ZEIT: Anschließend muss jeder Einzelne trotzdem erneut klagen und eine konkrete Summe Geld einfordern. Wo ist da der Fortschritt?

Müller: Theoretisch müssten Betroffene noch einmal vor Gericht, damit ihr individueller Schaden festgestellt wird. Aber es gibt kreative Lösungen, um schneller ans Geld zu kommen.

ZEIT: Nämlich?

Müller: Wir können wie im Gesetz vorgesehen im Musterverfahren direkt einen Vergleich beantragen. Das Gericht setzt dann für jeden Betroffenen verbindlich eine pauschale Summe fest. Je wahrscheinlicher es im Prozessverlauf wird, dass das Unternehmen den Prozess verliert, desto größer wird das Interesse an einer solchen Lösung sein, weil das Unternehmen auf diese Weise ein negatives Urteil vermeidet. Es geht bei der Musterfeststellungsklage in den meisten Fällen nicht um so etwas wie die Dieselaffäre, sondern um massenhaft überhöhte Strom-, Telefon- und Gasrechnungen oder Bankentgelte. Die individuellen Schäden liegen da oft zwischen 50 und 500 Euro, eine Klage lohnte sich bisher für viele Verbraucher nicht.

ZEIT: Wie sieht Ihr Plan B aus?