Der Mensch hält sich gern für das Maß aller Dinge. Selbst die Außerirdischen formt er am liebsten nach seinem eigenen Bild – leicht verändert zwar, mit grüner Haut oder vier Armen, aber doch menschenähnlich. Dabei finden sich die wahren Vorbilder für E.T. nicht auf der Erde, sondern in den Tiefen der See; sie sind schwabbelig oder schlauchartig, durchsichtig oder farbig leuchtend, sie kriechen durch den Sand oder schweben durch die nasse Schwerelosigkeit.

Falls irgendwo in den Weiten des Alls Leben existieren sollte, dann wohl auf Planeten, die von Wasser bedeckt sind. Dortige Kreaturen würden weniger uns gleichen als jenen bizarren Wesen, die sich am Grund unserer Meere herumtreiben – in Gegenden also, die ähnlich schwer zu erkunden sind wie das All und bis vor einiger Zeit als ähnlich lebensfeindlich galten.

Noch Mitte des 19. Jahrhunderts waren die Gelehrten überzeugt, der Meeresgrund sei völlig unbelebt. Biologen hatten festgestellt, dass die Zahl der Tierarten mit zunehmender Wassertiefe sinkt, und daraus kühn geschlossen, dass jenseits von 500 Metern, fernab von Sonnenlicht und -wärme, kein Leben möglich sei. Was für ein Irrtum! Heute weiß man, dass es in der Tiefsee Orte gibt, an denen Leben so dicht und üppig wächst wie in den Tropen.

Könnte es nicht sein, dass für das Universum Ähnliches gilt? "Stehen wir in der Weltraumforschung dort, wo die Tiefseeforschung vor 200 Jahren stand?", fragen die Meeresbiologin Ute Wilhelmsen und der Physiker Till Mundzeck. In dem opulent bebilderten Buch Spuren der Sterne spüren sie deshalb den "Ursprüngen des Lebens in Kosmos und Tiefsee" nach und zeigen verblüffende Parallelen zwischen Weltraum- und Meeresforschung.

Beide Disziplinen haben es mit weitgehend Unbekanntem zu tun. Nur ein Tausendstelpromille des Tiefseebodens ist von U-Booten und Tauchrobotern erkundet, noch Millionen unbekannter Arten soll es in der Tiefe geben. Und die Entdeckungen der vergangenen Jahrzehnte zeigen, dass selbst in den unwirtlichsten Regionen Leben gedeiht, etwa an hydrothermalen Quellen am Tiefseeboden, den "Schwarzen Rauchern". Dort leben Mikroorganismen und Würmer ohne Sauerstoff und Sonnenlicht, bei Temperaturen um die 100 Grad, und laben sich an einem heißen Chemiecocktail aus Schwefel und Selen. Vielleicht sieht es so ähnlich unter der Eiskruste des Jupitermonds Europa aus, wo vermutlich ein Ozean mit direktem Kontakt zu vulkanisch aktivem Gestein liegt?

Nicht nur Fragen der Lebensentstehung einen Kosmos- und Meeresforschung, sondern auch ähnliche technische Herausforderungen. Meeres- und Raumfahrtexperten arbeiten mittlerweile auf vielen Feldern zusammen. Sie entwickeln gemeinsam Fahrzeuge, die sich selbstständig am Meeresboden oder auf anderen Planeten fortbewegen können. Sie üben, etwa im EU-Projekt Moonwalk, die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter unter Wasser und in Wüstenlandschaften. Denn sowohl die Weiten der Tiefsee wie jene des Alls lassen sich nur mithilfe von künstlichen Sonden und Robotern erkunden. Und für das astronautische Schwerelosigkeitstraining unter Wasser gibt es spezielle Tauchanzüge, die wie Raumanzüge aussehen. Wer in die leere Ferne strebt, übt dafür im nahen Nass.

Gemein ist beiden Sphären auch ein drängendes Problem: Müll. Im Erdorbit kreist inzwischen so viel Weltraumschrott, dass er eine Gefahr für Satelliten und Raumstationen darstellt, und am Tiefseeboden sammelt sich Plastikmüll, der biologisch nicht abgebaut wird. "Dass dafür weder Nationalstaaten noch private Eigentümer zuständig sind", schreiben Wilhelmsen und Mundzeck, "macht die Sache zwar nicht einfacher, bietet aber auch die Chance zu neuen Lösungsansätzen jenseits des üblichen Besitzdenkens."

So liest man sich an vielen Stellen fest, entdeckt immer wieder neue Blickwinkel des Themas, staunt über die prächtigen Bilder – und wundert sich nur darüber, dass niemand zuvor auf die faszinierende Idee gekommen ist, Weltraum- und Tiefseeforschung zusammen zu betrachten.

U. Wilhelmsen/T. Mundzeck: Spuren der Sterne. Die Ursprünge des Lebens in Kosmos und Tiefsee; National Geographic Buchverlag 2018; 192 S., 35,– €