Auf der Wasserwiese, der größten Schrebergartensiedlung Wiens, stehen heute hauptsächlich ganzjährig bewohnte Einfamilienhäuser. © Gianmaria Gava für DIE ZEIT

Langsam rollte der Schnellzug von Wien nach Linz vorbei an Schönbrunn und durch die Kleingartenlandschaft von Hütteldorf. Bundeskanzler Bruno Kreisky – er war an diesem Spätwintertag des Jahres 1983 auf Wahlreise zur Voest – saß am Coupéfenster und sinnierte: Als junge Sozialdemokraten hätten sie diese Schrebergärten da draußen ja abgelehnt, erzählte der alt gewordene Kanzler den mitreisenden Journalisten; dieses Zäunebauen, die Vereinzelung – das alles passe doch nicht zum Geist des Roten Wien, hätten sie argumentiert. Für den Mieter sei eine solche Parzelle ja recht angenehm, politisch komme man an diese Leute aber auf Dauer nicht mehr heran.

Kreiskys Analyse war voreilig, falsch war sie nicht. Damals waren die rund 36.000 Wiener Kleingärten noch von klassischen SPÖ-Wählern besiedelt, rote Ausleger der nahen Gemeindebauten, wo die Pächter ja auch wohnten, meist Arbeiter, Gemeindebeamte oder Pensionisten. Auf den Parzellen der Schrebergärten durfte lediglich ein kleines Holzhäuschen errichtet werden.

Die Welt hat sich weitergedreht, und auch vor den Schrebergärten hat der Wandel nicht haltgemacht – schon gar nicht politisch. In vielen noch immer tiefroten Bezirken Wiens sind die Kleingarten-Wahlsprengel inzwischen kornblumenblau. Obwohl die Wiener Sozialdemokraten bei den Nationalratswahlen im Oktober 2017 fast drei Prozent dazugewonnen und die Freiheitlichen klar distanziert hatten, fiel das Ergebnis in den Siedlungen genau entgegengesetzt aus. Der Schrebergarten: Die kleine Welt, in der die große ihre Probe hält?

Auch die neue Führung der Wiener SPÖ unter Bürgermeister Michael Ludwig wird sich etwas einfallen lassen müssen, um zu verhindern, dass die rote Traditionspartei in jenen Grätzeln, in denen sie einst bombensichere Mehrheiten erzielte, weiter an Terrain verliert.

Dabei geht es um Einiges. Flächenmäßig entsprechen Wiens Kleingartensiedlungen der Ausdehnung der Bezirke Margareten plus Ottakring; bewohnt werden sie von gut 50.000 Menschen, so viele Einwohner hat ein kleinerer Wiener Bezirk.

Wer nach Wien über die Südosttangente einfährt und sich der Stadtmitte entlang des Donaukanals nähert, kommt an einem Beispiel für diese Entwicklung vorbei – an der Kleingartenanlage Wasserwiese, mit 874 Parzellen die größte Wiens und wunderbar am Rand des grünen Praters gelegen. Die Wasserwiese, inzwischen ganzjährig bewohnt, ist der Wahlsprengel 85 im Bezirk Leopoldstadt. Der Bezirk ist seit je rot, bei der Oktoberwahl 2017 gewann die SPÖ stark hinzu und kam auf fast 40 Prozent (plus 6,4 Prozent). Auch in den Sprengeln rund um den verrufenen Praterstern gab es klare rot-grüne Mehrheiten.

Anders in der idyllischen Schrebergartensiedlung Wasserwiese: Dort schaffte die FPÖ mit fast 39 Prozent der Stimmen einen deutlichen Sieg über die bei 27 Prozent grundelnde SPÖ ein. Wie konnte das passieren?

Die Kleingärten werden als Schutzzonen gegen das unbewältigbare Böse empfunden

Szenenwechsel an das andere Ende der Stadt. Die Kleingartenanlage Gloggargrund in Wien-Liesing ist mit 36 Parzellen eine der kleinen Siedlungen. Sie liegt im Ortsteil Atzgersdorf, dem etwas heruntergekommenen alten Industrieviertel des Bezirks. Eine öde Magistrale, die Breitenfurter Straße, durchquert eine Landschaft voller Billigpizzerien, Handyshops, Tankstellen und Autozubehörläden. Am Gloggargrund ist der Autoverkehr der Breitenfurter Straße noch zu hören, auch wenn der Liesingbach dazwischen fließt.

Die Kleingärten werden von alten Arbeiterwohnhäusern gesäumt, erbaut um 1890, als die Automobilfabrik Perl hier den Betrieb aufnahm. Später hieß die Firma Gräf & Stift. Nach dem Krieg benannte man die Gassen des Grätzels nach Widerstandskämpfern. Bis in die sechziger Jahre gab es im Wahlsprengel praktisch nur zwei Parteien: die SPÖ und die viel kleinere KPÖ. Die FPÖ kandidierte hier nicht.

Am alten Werksgelände von Gräf & Stift baut heute der MAN-Konzern Lastautos, er ist der wichtigste Arbeitgeber des Bezirks. In den nicht übertrieben aufwendig renovierten Arbeiterhäusern wohnen meist Zuwandererfamilien. Ihre Hinterhöfe grenzen an den Gloggargrund, der ist noch rein österreichisch. Viele der Gärten sind nun ganzjährig bewohnt, meist von etwas älteren Atzgersdorfern, die ihre kleinen Gemeindebauwohnungen vorläufig einmal leer stehen lassen – vielleicht braucht sie später das Enkelkind.