Es wird ein Hingucker, wenn der russische Präsident Wladimir Putin auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg in dieser Woche den französischen Präsidenten Emmanuel Macron empfängt. Das Wirtschaftsforum ist Putins Davos. Im Kreis der russischen Wirtschaftsbosse will der Kreml-Chef nicht isoliert erscheinen und den andauernden G7-Sanktionen gegen sein Land trotzen. Wenn Macron tatsächlich diese russische Bühne betreten sollte, täte er Putin einen großen Gefallen. Zugleich könnte er für ein wenig mehr politische Stabilität sorgen und urfranzösischen Industrieinteressen dienen.

Der Pariser Wirtschaftsanwalt Nicolas Baverez von der US-amerikanischen Großkanzlei Gibson Dunn vergleicht Macrons Aufgabe in Russland mit der eines Henry Kissinger Anfang der siebziger Jahre in China. Wie damals die USA eine Feindschaft gegenüber einer anderen Großmacht überwinden mussten, um international handlungsfähig zu bleiben, so müsste Europa heute die Blockade mit Russland beenden, um gegenüber den USA und China mehr Gewicht zu haben. Wobei es den früher wie heute vorhandenen Antagonismus zwischen Russland und China auszunutzen gelte. "Das wirtschaftliche und demografische Ungleichgewicht zwischen beiden Ländern ist zu groß", glaubt Bavarez und behauptet, dass in den Vorständen der meisten großen französischen Unternehmen genau so gedacht werde.

Führender französischer Investor in Russland ist heute der Autohersteller Renault, der mit seinen Marken Renault, Nissan und Lada über 35 Prozent der Neuzulassungen im russischen Pkw-Bereich einfährt. Aber auch der französische Energieriese Total hat große Ambitionen in Russland: Durch seine Partnerschaft mit dem chinesischen Energiekonzern CNPC umging er die Sanktionen der G7 und sicherte sich die Teilhabe am arktischen Gas-Großprojekt Arctic LNG1, das im vergangenen Dezember die Produktion aufnahm. Allerdings fahren die Flüssiggas-Tanker aus der sibirischen Arktis nun öfter nach China als nach Europa. Wird Macron daran etwas ändern können?

Den diplomatischen Alltag beherrschen ganz andere Themen: Frankreich fürchtet, dass im Nahen Osten ohne Russland bald nichts mehr geht. Dass Moskau Washington als unvermeidlichen Partner in der Iran-, Syrien- und Palästina-Frage ersetzt. Für die Anerkennung der neuen Rolle Russlands aber verlangt Macron Gegenleistungen: UN-Soldaten an der ostukrainischen Grenze und ein Ende der russischen Einmischung in die europäischen Wahlprozesse.

Das nämlich ist Macrons bislang wichtigste Erfahrung mit Putin: Der stützte im französischen Wahlkampf des vergangenes Jahres aktiv Macrons rechtsextreme Gegnerin Marine Le Pen. Und nicht nur das: Auch Macrons übrige Präsidentschaftsgegner, der Konservative François Fillon und der Linke Jean-Luc Mélenchon, vertraten im Wahlkampf prorussische Positionen. Nur Macron nicht. Könnte ihn gerade das jetzt zum Umdenken veranlassen, weil er all seine Gegner hinter sich weiß?

Der Ökonom Philippe Murer, im vergangenen Jahr Wirtschaftsberater von Marine Le Pen, prophezeit ein Ende der Sanktionen gegen Russland, weil die neue italienische Regierung sie nicht mehr unterstützen werde. Murer begrüßt das: "Je mehr sich die Amerikaner wirtschaftlich isolieren, desto größer ist der Druck, dass sich die anderen gegen sie verbünden." Doch nicht nur Rechtsextreme wie Murer sehen diesen Trend. "Man darf den Trump-Effekt nicht unterschätzen", sagt der renommierte Pariser Außenpolitik-Experte Dominique Moïsi, "er schafft einen neuen Willen zur Öffnung gegenüber Moskau."

Nicht nur Trump treibt Macron Putin in die Arme. François Heisbourg, Generaldirektor des Internationalen Strategie-Instituts, erinnert an den Besuch des französischen Präsidenten Charles de Gaulle im Juni 1966 in der Sowjetunion. "Der relative deutsch-französische Misserfolg trägt zur freundschaftlichen Atmosphäre zwischen Frankreich und der Sowjetunion bei", schrieb damals die Pariser Monatszeitung Le Monde diplomatique. Eine ähnliche Dynamik erkennt Heisbourg auch heute. "Gegenüber Trump gibt es keine tausend Möglichkeiten: Man kann kämpfen, die Flucht ergreifen oder sich tot stellen. Deutschland stellt sich tot. Damit droht Macrons Europa-Strategie zu scheitern. Also muss er umdenken", erklärt Heisbourg. Ein Besuch in St. Petersburg könnte ein Anfang sein.