Die Sonne scheint in die Dunkelheit des holzgetäfelten Büros mit Kachelofen in der Innenstadt von Zug. Stadtpräsident Dolfi Müller, 63, setzt sich nach der Begrüßung an seinen Schreibtisch, auf dem sich Unterlagen stapeln. Ende des Jahres tritt der Sozialdemokrat als Präsident jener Stadt zurück, die als erste auf der Welt die Kryptowährung Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptiert hat.

DIE ZEIT: Herr Müller, in Zug kann man seit zwei Jahren mit Bitcoin bezahlen. Wie viel Geld haben Sie beim Crash der Kryptowährungen verloren?

Dolfi Müller: Keines. Die Zuger können ihre Steuern nicht mit Bitcoin bezahlen, nur Gebühren auf der Einwohnerkontrolle. Wir lassen die Bitcoins sofort in Franken umwandeln.

ZEIT: Also war es nur eine PR-Aktion.

Müller: Es war ein Experiment.

ZEIT: Es war ein Flop. In zwei Jahren haben nur 50 Leute mit Bitcoin bezahlt.

Müller: Es ging um die Symbolik: Wir sind offen, wir versuchen etwas. Und es hat eine Dynamik in der Verwaltung ausgelöst. Ich selber bin eher ein analoger Stadtpräsident.

ZEIT: Man sieht es: Überall türmen sich Akten, der Computer ist kaum mehr zu sehen.

Müller: Mir als analogem Saurier hat dieses Bitcoin-Projekt einen Kick gegeben. Plötzlich hat es mich interessiert, was die neuen Blockchain-Firmen hier in Zug genau machen.

ZEIT: Und dann?

Müller: Haben wir in der Verwaltung darüber gesprochen. Die Digitalisierung wurde greifbar. Uns ist klar geworden: Wir brauchen eine Strategie. Ich habe meine Mitarbeiter auf die Alp geschickt, damit sie Projekte entwickeln.

ZEIT: Was kam heraus?

Müller: Ein digitales Schlüsselsystem. Wenn jemand einen Raum von der Stadt mietet, steuern wir über die Blockchain-ID, dass sich die Tür öffnet und schließt.

ZEIT: Sie versuchen also, die Technologie, die auch für digitale Währungen wie Bitcoin genutzt wird, alltagstauglich zu machen.

Müller: Genau. In Zug können die Einwohner eine digitale Identität einrichten. Diese basiert auf dieser Technologie. Mit der Blockchain-ID können die Zuger in Zukunft auch ihr städtisches Mietvelo aufschließen und müssen kein Depot mehr hinterlegen.

ZEIT: Sie sind Sozialdemokrat. Wie leben Sie mit dem Widerspruch, dass Sie ein Spekulationsobjekt wie Bitcoin unterstützen?

Müller: Die Faszination ist dieselbe wie jene der Alchemisten im Mittelalter für Gold. Es ist ein uralter Menschheitstraum, ohne Arbeit viel Geld zu verdienen. Es gibt Leute, die sind durch Bitcoins Milliardäre geworden.

ZEIT: Eben, durch Spekulation.

Müller: Der urige, analoge Schweizer Franken ist auch ein Spekulationsobjekt. Die Stärke des Frankens hat sogar sehr viel damit zu tun. Wir können Spekulation nicht verhindern.

ZEIT: Die Bitcoins lassen sich also mit dem SP-Parteibuch vereinbaren?

Müller: Ich war nie ein Parteisoldat.

ZEIT: Sie haben einen SVP-Kandidaten für den Bundesrat empfohlen und sich für die Unternehmensteuerreform III eingesetzt, die Ihre Partei bekämpfte. Sind Sie mehr Zuger oder Sozialdemokrat?

Müller: Zuger! Ich bin der Bannerträger meiner Stadt. Oft wollen die SP und Zug das Gleiche, in manchen Punkten muss ich über die Grenzen meiner Partei hinweg denken.

ZEIT: Wer an Zug denkt, denkt an Briefkastenfirmen, tiefe Steuern, Rohstoffhandel. Wie können Sie als Linker diesen Ort mögen?

Müller: Zug ist meine Heimat, eine globalisierte Kleinstadt. Visionäre aus der ganzen Welt sind hierhergekommen. Andere leben schon sehr lange hier und sind pragmatisch. Ich denke, ich bin auch so einer. Ich bin offen im Denken, habe aber Bodenkontakt behalten.

ZEIT: Kennen Sie Ihre Nachbarn?

Müller: Ja, es sind Österreicher, Deutsche, ein Englischsprechender. Einer ist Commodity-Trader, ein anderer Blockchain-Spezialist. Das ist doch spannend in einer 30.000-Seelen-Stadt. Aber Zug hat auch Nachteile: Es ist zum Wohnen sehr teuer geworden. Da braucht es die SP, die sich für bezahlbaren Wohnraum einsetzt.

ZEIT: Mit begrenztem Erfolg. Zug ist der teuerste Kanton in der Schweiz, eine Wohnung kostet im Durchschnitt 1.800 Franken.

Müller: Je attraktiver, desto teurer halt. Aber der Staat hat ausgleichend gewirkt.