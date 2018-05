Eigentlich sieht laut aktuellen Arbeitsmarktzahlen alles gut aus: Im April 2018 waren rund 2,4 Millionen Menschen in Deutschland ohne Job. Das sind 185.000 Menschen weniger als zur gleichen Zeit im vergangenen Jahr. Die Konjunkturlage ist positiv, 784.000 Stellen sind nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit unbesetzt.

Das Zweiklassensystem wird umso deutlicher, je weniger Menschen arbeitslos sind

Doch hinter den Zahlen verbirgt sich ein Zweiklassensystem, das desto deutlicher zutage tritt, je weniger Menschen arbeitslos sind. Es besteht aus Arbeitslosen, die meist jünger als 50 Jahre, gut ausgebildet und gesund sind. Sie beziehen Arbeitslosengeld I und finden in der Regel schnell wieder einen Job – dafür hat auch die Politik in den vergangenen Jahren gesorgt. So werden Akademiker generell seltener arbeitslos als Menschen mit geringerer Qualifizierung, und sie bleiben es im Schnitt deutlich kürzer: 2017 war nur jeder fünfte arbeitslose Akademiker länger als ein Jahr ohne Job.

Vergessen hat die Politik dagegen jene, die nicht jung und gut ausgebildet sind – und jene, die länger als ein Jahr ohne Arbeit bleiben. Menschen mit "multiplen Vermittlungshemmnissen", wie es im Beamtenjargon heißt. Sie landen im Hartz-IV-System. Das Geld für Maßnahmen, diese Menschen wieder in Arbeit zu bringen, wurde von der schwarz-gelben Regierung gekürzt – und von der Groko seither nur leicht erhöht. Das Problem: Je länger ein Mensch arbeitslos ist, desto länger wird er es bleiben, weil es schwieriger für ihn wird, wieder in den Beruf zurückzufinden.

Verlieren ältere Menschen ihre Arbeit, dauert es länger, bis sie wieder eine Anstellung finden

Menschen, die länger als ein Jahr ohne Job sind, werden in den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit als Langzeitarbeitslose erfasst. Und ihr Anteil sinkt nicht in dem Maße, wie es die Arbeitslosenzahlen allgemein tun – im Gegenteil: Langzeitarbeitslose bleiben immer länger ohne Stelle. 2017 zählte die Statistik im Schnitt 809.000 Fälle. Darunter waren 317.000 Menschen, die länger als drei Jahre arbeitslos sind. Zum Vergleich: 2011 waren es noch 298.000. Entsprechend nimmt die Dauer der Arbeitslosigkeit zu: Die im Jahr 2011 erfassten Langzeitarbeitslosen waren im Schnitt 555 Tage ohne Job; im vergangenen Jahr waren es schon 629 Tage.

Vor allem mit zunehmendem Alter haben es Langzeitarbeitslose schwer, wieder in den Beruf zurückzufinden. Ältere Menschen werden im Vergleich zu jüngeren zwar seltener arbeitslos; verlieren sie aber ihre Arbeit, dauert es deutlich länger, bis sie wieder in Erwerbstätigkeit kommen.

Die Bundesregierung hat sich nun vorgenommen, Langzeitarbeitslosigkeit stärker zu bekämpfen. Die Union hatte im Wahlkampf Vollbeschäftigung bis 2025 versprochen, die SPD wollte neue Perspektiven für Langzeitarbeitslose schaffen. Durch Lohnkostenzuschüsse, so steht es im Koalitionsvertrag, sollen rund 150.000 Jobs entstehen. Vier Milliarden Euro soll es dafür geben, die Zuschüsse sollen über einen Zeitraum von fünf Jahren gezahlt werden. Mit diesen Zuschüssen will die Bundesregierung einen sozialen Arbeitsmarkt schaffen, der eine "Teilhabe am Arbeitsmarkt für alle" – so der Name des Vorhabens – ermöglicht. Das heißt: Statt Hartz-IV-Bezug arbeitet der Betroffene in einem sozialversicherungspflichtigen Vollzeitjob, den der Staat bezuschusst. Wie dieses Vorhaben umgesetzt werden soll, hat Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) noch nicht konkretisiert. Im April warteten 842.000 Langzeitarbeitslose auf eine Lösung. Bis zum Sommer soll es sie geben.