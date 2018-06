Sie feiert jetzt ihren 90. Geburtstag. Er ist 35 Jahre alt. Sie hat einen zweifarbigen Pagenschnitt und sieht die Welt verschwommen. Er trägt Hut und Sonnenbrille und sieht die Welt verdunkelt. Gemeinsam reisen sie durch Frankreich, um sich ein Bild zu machen. Und um ihre Bilder zu hinterlassen. Auf dem Beifahrersitz des Fotomobils hat Agnès Varda Platz genommen, gelernte Fotografin, Installationskünstlerin, Wegbereiterin der Nouvelle Vague, Institution des französischen Kinos und Kämpferin gegen alles Institutionelle im Denken. Am Steuer sitzt der Street-Art-Künstler JR. Sein Verfahren: Mit überdimensionalen Porträts plakatiert er Häuser-, Fabrik- und andere Fassaden. Sein Fotomobil ist ein mit einem riesigen Laserdrucker ausgestatteter Kleinbus.

Zu Beginn des Films Augenblicke: Gesichter einer Reise fährt das Duo in den Norden Frankreichs, besucht Dörfer rund um stillgelegte Bergwerke. Die Arbeitersiedlungen sind weitgehend verlassen, nur eine ältere Frau wehrt sich gegen den Auszug. Im Gespräch legen Agnès Varda und JR ihr Ausharren als einen Akt der Zivilcourage frei. Madame Carpentier scheint zu spüren, dass mit dem Abriss der Backsteinhäuschen auch ein Stück französischer Arbeitergeschichte unsichtbar wird. Sie spricht von den harten Schichten unter Tage, den verrußten Gesichtern der Männer und dem vom Kohlestaub schwarz gefärbten Baguettezipfel, den der Vater stets für sie und ihre Geschwister übrig gelassen habe. Jeannine Carpentiers Porträt mit den nachdenklichen Gesichtszügen wird JR auf die Hausfassade kleistern. Der Moment, in dem die alte Dame gerührt ihr überlebensgroßes Konterfei erblickt, wird zur feinsinnigen Feier eines Alltags, der ganz eigene Heldinnen und Helden zum Vorschein bringt. Und das ist auch schon das Prinzip dieses essayistischen Roadmovies.

Der Zufall ist hier Wegbegleiter einer Tour de France, die keiner festgelegten Route folgt. Varda und JR lassen sich ein auf vorgefundene Wirklichkeiten, auf die Menschen, die auf Plätzen oder in Cafés ihren Weg kreuzen, und entdecken im Gespräch deren Besonderheit. Etwa die aparte Ausstrahlung einer Kellnerin. Agnès Varda setzt die junge Frau mit Sonnenschirm auf einer Mauer sitzend in Szene, wenig später ziert der Anblick eine Fassade im Ortskern und wird zum Lieblingsmotiv der Touristen. Eine ähnliche Würdigung erfährt der Postbote einer Kleinstadt, sein Foto erstreckt sich über zwei Etagen seines Hauses. Auch zu diesem Gesicht gibt es eine Geschichte. Sie handelt von einem Briefträger, der es angenehm ernst mit der Verantwortung meint. Er liefert nicht nur Post aus, bis vor Kurzem versorgte er Madame Fournier auf ihrem abgelegenen Hof auch mit Fleisch, Gemüse und Gasflaschen. Früher, sagt Jacky Patin, sei er immer mit vollen Postsäcken zurückgekehrt, weil die Bauern ihm Naturalien zugesteckt hätten. En passant wird das Roadmovie zu einer historischen und sozialen Expedition. Dabei enthalten sich Varda und JR jeder Nostalgie und jeden Kommentars. Eher wirken sie wie neugierige Betrachter eines verwandelten, sich weiter wandelnden Landes. So erzählt das stolze Porträt eines Bauern auf einem Getreidesilo von modernisierten Arbeitsprozessen. Vor wenigen Jahren noch bestellte der Mann seine Felder mit mehreren Arbeitern, nun erledigt er mit hoch technologisierten Traktoren alles im Alleingang.

Das Schöne an diesem Film ist, dass man dabei zusehen kann, wie Kunst entsteht. In einem von Varda elegant und mit leichter Hand montierten Prozess lassen zwei Menschen, zwischen denen mehrere Generationen liegen, ihre Eindrücke zu einem Ausdruck zusammenfließen. Ihre unterschiedlichen Biografien, Haltungen und Ideen zur Kunst finden ebenfalls Platz im Fotomobil. Auf diese Weise wird Augenblicke: Gesichter einer Reise auch zum erhellenden Ausflug in die Geschichte des französischen Kinos. Denn schon einmal hatte Agnès Varda mit einem notorischen Sonnenbrillenträger zu tun: Jean-Luc Godard. In ihrem Film Cléo von 5 bis 7 hat er mit Anna Karina einen Kurzauftritt im weißen Anzug, im Stil einer charmanten Stummfilmgroteske. Einmal – so erinnert sich Varda stolz – zog Godard für ihre Kamera die Sonnenbrille ab. Wird JR es auch tun?

In dem schlaksigen Fotografen und Street-Art-Künstler scheint die zwei Köpfe kleinere Agnès Varda einen Seelenverwandten gefunden zu haben, ein intellektuelles Gegenüber und einen neuen Wegbegleiter, mit dem sie sich ohne große Worte verständigen kann. Wie Varda hat er ein dokumentarisches Auge, versteht sich ebenfalls als Jäger und Sammler von Bildern und Szenen, deren eigenwillige Wirklichkeit er durch spielerische Inszenierungen betont und hervorhebt.

Im Hafen von Le Havre geben JR und Varda die Regieanweisungen gemeinsam. Sie haben die Ehefrauen dreier Dockarbeiter zum Fotoshooting bestellt. Varda möchte sie inmitten dieses gigantischen Warenumschlagplatzes als Totems in Szene setzen. Das Ergebnis ist eine seltsam archaische, auch feministische Installation. Auf aufgetürmten Containern kleben die 20 Meter hohen Fotos der Frauen. Es ist ein erhebender Anblick. Plötzlich glaubt man sich vor der Akropolis. Aus arbeitenden Arbeiterfrauen werden Karyatiden des Industriezeitalters.