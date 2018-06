DIE ZEIT: Fast täglich finden bei Christie’s Versteigerungen statt. Packt Sie das Auktionsfieber überhaupt noch?

Guillaume Cerutti: Und wie! Es ist toll, dass man diesen Thrill nicht nur bei den großen Auktionen verspürt. Während wir uns gerade unterhalten, bereiten meine Pariser Kollegen Auktionen vor, die in einer Stunde beginnen, und in London wird morgen früh Kunst des Islams versteigert. Ich spreche vorher immer mit den Spezialisten, will wissen, ob es Käufer für die wichtigsten Stücke gibt, wie groß das Interesse der Sammler ist. Aufreibend ist natürlich, dass man nach der Auktion immer wieder ganz von vorne beginnen muss, das ist geradezu eine Tyrannei. Es ist ein atemloses Business. Glücklicherweise geht es um Kunst und wunderschöne Objekte.

ZEIT: Bevor Sie Ihre jetzige Stelle antraten, haben Sie bei der Konkurrenz gearbeitet: Sie haben Sotheby’s Frankreich geleitet. Wie unterscheiden sich die zwei Auktionsgiganten?

Cerutti: Es sind zwei großartige Marken, beide sehr alt und sehr ehrwürdig. Heute unterscheiden sie sich darin, dass Sotheby’s als Aktiengesellschaft öffentlich an der New Yorker Börse gehandelt wird, während Christie’s einem Sammler gehört ...

ZEIT: ... dem französischen Milliardär François Pinault.

Cerutti: Es ist vorteilhaft, Eigentum von jemandem zu sein, der die Kunst leidenschaftlich liebt. Ich werde nicht über Sotheby’s sprechen, weil ich nicht über die Konkurrenz rede, aber ich kann sagen, dass die Atmosphäre bei Christie’s sehr familiär ist. Außerdem ist Christie’s seit zehn Jahren Marktführer, vor Sotheby’s. Dieser Status prägt unsere Kultur, und wir sind stolz darauf, aber es ist keine Obsession.

ZEIT: Ist das Geschäft schwieriger geworden?

Cerutti: In den letzten zehn oder zwölf Jahren habe ich miterlebt, dass der Markt sich extrem gewandelt hat. Der Wettbewerb ist viel schärfer als früher. Es ist auch anspruchsvoller und komplexer geworden, was Regularien und Finanzinstrumentarien angeht.

ZEIT: Wie überall ist auch auf dem Kunstmarkt die Digitalisierung ein Thema. Welche Entwicklungen haben Sie überrascht?

Cerutti: Vor zehn Jahren dachte man, die Digitalisierung würde die klassischen Aktivitäten des Auktionshauses durcheinanderbringen. Doch das Internet hat ihnen einfach einen weiteren Kanal hinzugefügt. Wir nutzen Online-Auktionen vor allem, um neue Kunden zu gewinnen. In manchen Kategorien, wie etwa Druckgrafik oder Fotografie, Uhren oder Schmuck sind Online-Auktionen der perfekte Kanal. Was unseren Umsatz angeht, machen Online-Auktionen zwar nur rund ein Prozent aus, aber sie sind sehr wichtig beim Anwerben neuer Kunden. 37 Prozent unserer neuen Kunden kommen von den Online-Auktionen.

ZEIT: Bleiben Ihnen diese Kunden erhalten?

Cerutti: Das ist die eigentliche Herausforderung. Neue Kunden auf uns aufmerksam zu machen ist nicht schwer, denn Online-Auktionen sind weniger einschüchternd als Live-Auktionen. Die Herausforderung liegt darin, sie nach dem ersten Kontakt zu Kunden einer Live-Auktion zu machen. Wenn sie nach 18 Monaten nicht mehr zurückgekommen sind, ist es unwahrscheinlich, dass sie wieder auftauchen. Wir müssen ihnen also das Gefühl geben, dass sie Mitglied eines Clubs sind, dass sie willkommen sind – und das muss in dem Jahr direkt auf die erste Auktion passieren.