Wenn aktuell über den Zuzug von Flüchtlingen gesprochen wird, steht noch immer die Route über das Mittelmeer im Zentrum der Aufmerksamkeit. Weitgehend unbeachtet gelangen jedoch wieder vermehrt Menschen über die Türkei und Südosteuropa in die EU.

Die Folge: Allein in Bosnien-Herzegowina, das an den EU-Staat Kroatien grenzt, sind laut dem Flüchtlingshilfswerk UNHCR seit Januar rund 4.300 Flüchtlinge und Migranten angekommen, mehr als fünfmal so viele wie im gesamten vergangenen Jahr. Das Bundesinnenministerium nennt Bosnien einen "Brennpunkt der illegalen Migration".

Rund dreihundert Flüchtlinge kampierten in den vergangenen Wochen in den Straßen von Sarajevo. Etwa tausend, so das UNHCR, harrten derzeit in den beiden bosnischen Grenzstädtchen Bihać und Velika Kladuša aus. Sie warten auf eine Chance, unentdeckt nach Kroatien und weiter über den Grenzfluss Kolpa nach Slowenien zu gelangen. Es sind bis dort nur 70 Kilometer. Slowenien gehört – anders als Kroatien – zum Schengen-Raum. Von dort aus hoffen die Menschen ohne Kontrollen nach Norden zu kommen.

Balkanroute Balkanroute Quelle: IOM/UNHCR © ZEIT-Grafik

Der Chef der bosnischen Behörde für Ausländerangelegenheiten, Slobodan Ujić, warnt vor der Überforderung seines Lands und hat weitere Hilfe aus Brüssel angefordert. Neven Crvenković, UNHCR-Sprecher für Südosteuropa, nennt die Lage "brisant". Es gebe zu wenig Unterbringungsmöglichkeiten, die Westbalkanstaaten sähen sich nur als "Transitländer", weil die Flüchtlinge und Migranten in die EU wollten.

Doch das ist riskant, die Flucht über den Fluss Kolpa ist gefährlich: Die Internationale Organisation für Migration (IOM) berichtet, dort seien in den ersten drei Monaten dieses Jahres schon sieben Menschen ertrunken. Zuvor hatte man hier den letzten toten Flüchtling im Jahr 2014 registriert.

Eigentlich dachte Europa, die Balkanroute sei zu. Das ist offensichtlich falsch. Auf Anfrage der ZEIT teilt das deutsche Bundesinnenministerium mit, die bosnisch-herzegowinische Grenzpolizei registriere derzeit "täglich 100 bis 150 Migranten bei der unerlaubten Einreise", diese Zahl habe sich aktuell gegenüber 2017 "verzwölffacht". Ein Viertel der Flüchtlinge und Migranten, so das UNHCR, sind Syrer, gefolgt von Pakistanern, Afghanen, Irakern und Libyern. Ebenso melden Albanien und Montenegro eine Verdoppelung der Flüchtlingszahlen – wenn auch auf niedrigerem Niveau. Das Bundesinnenministerium sagt dazu: "An nahezu allen Grenzabschnitten der Westbalkanstaaten werden illegale Grenzübertritte – insbesondere seit Jahresbeginn 2018 – mit steigender Tendenz festgestellt."

Drei Fluchtwege führen derzeit zur EU-Grenze. Der erste verläuft unmittelbar aus Serbien dorthin, wo seit dem heißen Herbst 2015 etliche Flüchtlinge immer noch feststecken. Die zweite und dritte Route kommen aus der Türkei. Und das, obwohl es hieß, seit dem Deal mit der EU kämen von dort so gut wie keine Flüchtlinge mehr. Auch das ist ein Irrtum.

Sowohl auf dem See- als auch auf dem Landweg schaffen es immer noch viele Menschen von der Türkei bis an die EU-Grenze. Die inzwischen meistgenutzte Landroute verläuft von Istanbul über den Evros-Fluss nach Griechenland, Albanien und Montenegro bis nach Sarajevo. Auch diese Flucht birgt Gefahr. Laut IOM ertranken bis Ende März 2018 im Evros bereits neun Menschen, 2017 kam hier "nur" einer ums Leben.

Jeden Monat bitten derzeit etwa zehntausend Menschen in Deutschland um Asyl. Schon jetzt kommen viele von ihnen über den Westbalkan. Bald könnten es noch mehr werden. Denn obwohl sie ihren Schutzantrag gemäß der Dublin-Verordnung in einem der von ihnen durchquerten und als sicher geltenden Transitländer hätten stellen müssen, wird niemand an der deutschen Grenze zurückgewiesen. Ex-Innenminister Thomas de Maizière hatte diese Regel im September 2015, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise, ausgesetzt. Sein Nachfolger Horst Seehofer will das nicht ändern.