Beim ehemaligen Dino der Fußballbundesliga ist gerade ein faszinierendes Schauspiel zu beobachten. Die Hauptrolle nimmt dabei ein Mann ein, der versucht, so viel Macht wie möglich an sich zu reißen. Bislang, muss man sagen, ist er damit sehr erfolgreich. Der Mann heißt Bernd Hoffmann und hat beim Hamburger Sportverein nun so viel Einfluss wie niemand sonst – was man erst einmal schaffen muss in diesem Club, der immerhin jemanden wie Mäzen Klaus-Michael Kühne in seinen Reihen weiß.

Bernd Hoffmann ist seit dem 18. Februar Präsident des HSV e. V. Der Zusatz "e. V." ist wichtig, denn der eingetragene Verein ist der Gesamtverein, in dem es neben Fußball auch Abteilungen für Eishockey, Bowling und Cricket gibt. Es hat aber nicht den Anschein, dass Hoffmann sich für diese Sportarten wahnsinnig interessiert. Er ist mit der Mission angetreten, die Profifußballer zu altem Glanz zu führen. Und hat sich offensichtlich genau überlegt, wie er das anstellt: mit ihm auf zwei der wichtigsten Posten im Verein – Präsident des e. V. und Vorstandsvorsitzender der Profifußball-Abteilung.

Vorstandsvorsitzender ist er seit dem vergangenen Samstag, den Posten darf man laut Aktiengesetz für ein Jahr übernehmen. Gewählt wird der Vorstandsvorsitzende vom Aufsichtsrat, dessen Vorsitzender wiederum bis zu diesem Zeitpunkt, nun, man kann es sich denken – Bernd Hoffmann war.

Wie kann es sein, dass ein Mann in so kurzer Zeit so viel an Einfluss gewinnt? Noch dazu ein Mann, der jedes Mal, bevor er einen Posten übernahm, dementiert hatte, diesen Posten zu wollen?

Es hat zwei Gründe: Hoffmann kam im richtigen Moment. Und er zieht seinen Plan konsequent durch.

Der Moment

Für die Fans war der Abstieg hart. Natürlich hatten sie sich an den Gedanken gewöhnt, natürlich wussten sie, dass es irgendwann so weit kommen würde, dass das Glück aufgebraucht war. Trotzdem. Der HSV zweitklassig, daran müssen sie sich erst mal gewöhnen. Auch für Bernd Hoffmann war der Abstieg hart. Er musste seine 14-jährigen Zwillingssöhne trösten, die im Stadion weinten. Für seine Position im Verein aber war der Abstieg strategisch gut. Wer eine Liga runter muss, kann nicht weitermachen wie bisher. Die Einnahmen aus Fernsehrechten, Werbung und Ticketverkäufen gehen drastisch zurück, die Organisation muss sich neu aufstellen. Ein idealer Zeitpunkt für einen Macher wie Bernd Hoffmann, der angetreten ist, um aufzuräumen.

Der Plan

Bernd Hoffmann zögert nicht. Schon während der Saison wurden der Vorstandsvorsitzende Heribert Bruchhagen und der Sportdirektor Jens Todt entlassen. Hoffmann sorgte mit dafür, dass der erfolglose Trainer Bernd Hollerbach ging und dass Christian Titz, der aus dem eigenen Nachwuchs kam, ihn ersetzte. Obwohl auch Titz den Abstieg nicht verhindern konnte, veränderte sich durch ihn die Stimmung im Verein und unter den Fans. Titz formte die Mannschaft zum ersten Mal seit Jahren zu einer Einheit, sie gewann einige Partien und zeigte, dass sie das Fußballspielen nicht komplett verlernt hatte.

Darauf kann Hoffmann jetzt aufbauen. Trainer Titz bleibt, ebenso wie einige seiner Führungsspieler. Junge Talente, die Titz aus seiner vorherigen Arbeit bestens kennt, sollen an den Profifußball herangeführt werden. Beim Posten des Sportvorstands hat sich Hoffmann für Ralf Becker entschieden. Der ist verantwortlich für den überraschenden Erfolg von Holstein Kiel. Kiel war im vergangenen Jahr in die Zweite Bundesliga aufgestiegen und erreichte dort auf Anhieb den dritten Platz.

Damit hat Hoffmann die für ihn wichtigsten Männer zusammen. Der Hamburger Sportverein ist jetzt, gut drei Monate nach seinem Amtsantritt als Präsident, Hoffmanns Sportverein. Das zeigt, wie dieser Mann aufs Ganze geht: Spielt der Club eine berauschende Saison und steigt wieder in die Bundesliga auf, werden die Fans ihm huldigen. Wird die zweite Liga für den Verein zur Qual, ist er der Hauptschuldige. Die Entscheidungen in den vergangenen Wochen zeigen, dass Hoffmann genau darauf hingearbeitet hat. Er wollte die Macht. Jetzt muss er etwas aus ihr machen.