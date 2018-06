Mitten auf der Straße blüht das Verbotene, mitten in Wandsbek wächst auf einem Mittelstreifen etwas, das aussieht wie eine kleine Hanf-Plantage. Daneben schleppt Anwohnerin Gabriele Weber, 72, ihren Einkaufsbeutel über die Ampel, schnauft, sie ist nicht mehr so gut zu Fuß. "Granatenfrechheit", sagt Weber. "Da wachsen die Einstiegsdrogen vor unserer Haustür."

Hier an der Grenze der Stadtteile Wandsbek und Tonndorf, wo die Bushaltestellen "Am Stadtrand" und "Rentenversicherung Nord" heißen, wo die Autos über den Friedrich-Ebert-Damm donnern, wo Menschen in riesenhaften Baumärkten und Möbelhäusern verschwinden, hier blüht auf Verkehrsinseln einer vierspurigen Straße Hanf.

Oder etwa doch nicht? Da ist man sich nicht so sicher bei der Polizei und beim Bezirksamt. Nun wird gerätselt: Hat hier ein Dealer eine genial auffällig-unauffällige Plantage angelegt? Hat die Sache etwa mit Vogelfutter zu tun? Oder ist das alles ein Scherz?

Klar ist: Auf vier Mittelinseln stehen in den Beeten aus frischem Mulch kniehohe fünffingrige Pflanzen. Wochenlang fielen sie offenbar niemandem auf. Bis Montag vergangener Woche.

Irgendjemand muss die Polizei gerufen haben. Um 12.25 Uhr rückte ein Streifenwagen an. Zwei Polizisten knieten sich vor das Beet, zerrieben die Blätter zwischen den Fingern. "Sieht aus wie Hanf, aber der typische Geruch fehlt", konstatierten die Beamten. So erzählt es Polizeisprecher Rene Schönhardt später am Telefon. Das Rätselraten begann.

Gabriele Weber stellt ihren Einkaufsbeutel ab. Sie geht davon aus, dass es sich trotz des fehlenden Geruchs um Hanf handelt. "Dieses Jahr hat die Stadt wohl an den Blumen gespart, und zack, sät hier ein Süchtiger seinen Stoff aus", sagt sie.

Wandsbek ist kein Hotspot der Drogenkriminalität. 58 Cannabis-Plantagen hat die Polizei 2015 und 2016 in Hamburg gefunden, zwei davon waren im Stadtteil Wandsbek, keine in Tonndorf. Das geht aus einer Senatsantwort auf eine Kleine Anfrage der CDU hervor. Aber wer weiß? Von der Haltestelle Am Stadtrand zum Schanzenpark, Hamburgs wohl bekanntestem Ort für den Cannabis-Kauf, dauert es mit öffentlichen Verkehrsmitteln 43 Minuten. Eine näher gelegene Plantage im öffentliche Raum, das finden einige Anwohner schlüssig.

"Klar ist das Hanf", sagt Calvin, 21 Jahre alt, Student. Er hat aus der Zeitung vom mutmaßlichen Hanf auf der Mittelinsel erfahren, jetzt steht er an der Bushaltestelle neben Gabriele Weber und begutachtet die Pflanzen aus der Entfernung mit fachmännischem Blick. "Das ist doch mal eine gelungene Verschönerung des Grünstreifens", sagt er. "Endlich mal eine nützliche Bepflanzung."

Das Zeug rauchen würde Calvin nicht, sagt er. "Bei den ganzen Schadstoffen, die die Autos hier ausstoßen, kann das nicht gesund sein." Aber immerhin, glaubt er, könnte die Aktion die Debatte um eine Cannabis-Legalisierung weiterbringen. Wie, das kann er nicht mehr näher ausführen, denn da rollt sein Bus heran.