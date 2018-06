Mensur Suljovic beendet den Abend auf seine Art. Drei Pfeile sind es noch bis zu seinem Triumph beim Weltrekord-Turnier in der Fußballarena auf Schalke in Gelsenkirchen. 20.000 Fans jubeln dem Österreicher zu, so viele Zuseher hatte noch kein Dart-Event, nicht einmal im englischen Mutterland des Sports. Der Sender ProSieben überträgt live und blendet als Hilfestellung für die Seher den üblichen Weg ein, der Suljovic zum Sieg führen sollten: Er hat noch 76 Punkte, Triple-20 und Doppel-8 müssten ihn auf null bringen. Für Eingeweihte ist alles sonnenklar. Die meisten Dart-Spieler würden jetzt diese Kombination wählen, nicht aber Suljovic. Er beendet seine Matches am liebsten auf der Doppel-14, das in der Szene mittlerweile "Mensur-Doppel" genannt wird. Auch heute Abend. Triple-16, Doppel-14 – sein vierter Sieg bei einem großen Turnier, ein Siegerscheck über 23.000 Euro, und das vor einer Weltrekord-Kulisse.

Dart boomt, vor allem in Deutschland, und Suljovic ist eines der Gesichter des Hypes. Der Österreicher ist der beste deutschsprachige Dart-Spieler, einer von vielleicht 20 Profis weltweit, die gut von ihrem Sport leben können. In den vergangenen beiden Jahren erspielte er mehr als 350.000 Pfund. Das war aber nicht immer so, und beinahe hätte Suljovic aufgehört, bevor es so richtig losging.

"Es hat sich einfach nicht gelohnt", sagt er über seine langen Jahre in der Tretmühle. Angefangen hat der 46-Jährige bei Automaten, wie sie in vielen Wirtshäusern stehen, so wie auch im PM Darts, einem Lokal im 20. Wiener Gemeindebezirk Brigittenau. Dort kann man Suljovic antreffen, wenn er nicht gerade zu Hause auf seinem Balkon trainiert. Rauchschwaden hängen in der Luft, die Farbe blättert von den Holzmöbeln, die Dart-Automaten blinken. Im E-Darts, wie es im Fachjargon heißt, hat er in den neunziger Jahren alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Das waren meist nur Pokale.

Die Futtertröge des Darts befinden sich in England unter dem Dach der PDC, der Professional Darts Corporation, einer Art Formel 1 des Spiels. Der beste Spieler aller Zeiten, Phil Taylor, gründete diesen Verband im Jahr 1992 und professionalisierte den Sport – vor 40 Jahren rauchten und tranken die Spieler noch auf der Bühne, das ist lange verboten. Oben sauberer Hochleistungssport, unten ausgelassene Party, mit diesem Rezept erobert Darts ein stetig wachsendes Publikum.

Suljovic wechselte 2007 zur PDC, wo Steel-Dart gespielt wird, wo also nicht Plastikpfeile auf Automatenscheiben, sondern Stahlspitzen auf Sisal-Scheiben geworfen werden. Doch der Österreicher zahlte lange drauf. Die Flüge, die Hotels, das Startgeld, all das musste er sich mit Nebenjobs finanzieren. "2015 wollte ich aufgeben", sagt Suljovic. Der Familienmensch beriet sich mit seiner Frau, doch statt aufzugeben, ging er all in: mehr Auftritte, mehr Risiko. Seitdem ist der Kalender voll, kein Monat vergeht ohne Turnier, die meisten in England. Zu Hause in Wien ist er meist nur dienstags und mittwochs. Aber plötzlich gewinnt er.

"Mensur kann beißen", sagt Elmar Paulke, die deutsche Stimme des Darts. Paulke kommentiert die wichtigsten Turniere im TV und hat Suljovic’ Aufstieg verfolgt. Er muss lachen, wenn er erzählt, wie der Österreicher Favoriten mit ausgedehnten Trinkpausen völlig aus dem Tritt bringt. "Er ist einfach abgezockt." Dabei spielte ihm sein Kopf noch in den neunziger Jahren den bösesten Streich, den sich ein Dart-Spieler vorstellen kann. Mitten in einem Spiel wollte ihm der Pfeil nicht mehr aus der Hand gleiten. Die Diagnose: Dartitis, eine Art Blockade, die jeden ereilen kann, egal ob Profi oder Hobbysportler. Um die Dartitis zu überwinden, opferte Suljovic seinen Stil. Früher fasste er die Pfeile elegant zwischen Daumen, Zeige- und Mittelfinger. Heute nimmt er den Ringfinger dazu, vor dem Abwurf dreht er den Pfeil hin und her, das linke Bein lupft er an. Als er noch ein Niemand war, lachten die Kommentatoren über seinen merkwürdigen Stil. Aber es wirkte. "Mensur wurde nach der Dartitis noch stärker", sagt Paulke. "Das hat kein anderer geschafft."

Bei den Fans war der Wiener wegen seines langsamen Spiels lange unbeliebt. "Die haben mich ausgepfiffen, bist du wahnsinnig", erzählt Suljovic. Er machte aber nicht den Fehler, sich mit dem Publikum anzulegen. Lieber zeigte er sich volksnah, bis auch in England die ersten Fans in seinen Shirts auftauchten. Bereitwillig gibt er Interviews, obwohl sein Englisch nicht das beste ist. Wenn er nicht weiterweiß, lacht er einfach, bis die markante Lücke zwischen seinen Schneidezähnen zu sehen ist, durch die man eine Euro-Münze schieben könnte. Im Dart-Zirkus werden die Spieler fast wie Wrestler präsentiert, mit Kampfnamen und Einlaufmusik. Typen wie Peter "Snakebite" Wright mit bunt gefärbter Irokesenfrisur und Tattoos sind Publikumslieblinge, aber der unauffällige Suljovic hat sich mit seiner ruhigen Art auch seine Fans erkämpft – und einen passenden Namen: "The Gentle".