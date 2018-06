"Lieber The-, lieber The-e-e-o, bitte mach mir ein Bananenbrot!" Zu den eindrücklichsten, aber auch rätselhaftesten Liedern des Kinderliedermachers Rolf Zuckowski gehört dieser Hilfeschrei. Er ist von existenzieller Dringlichkeit. "Theo, The-e-e-o, komm und hilf mir in meiner Not." Aber was ist eigentlich ein Bananenbrot? Und warum kommt ihm eine Erlösungskraft zu, die es beinahe dem legendären Hustenbonbon gleichstellt, den die schweizerischen Bergbauern in der Fernsehwerbung mit ihrem "Rucola"-Schrei beschwören? The-e-e-o, Ru-co-la, Jodler maßlosen oralen Begehrens in beiden Fällen, könnte man meinen. Nach einer Allensbach-Umfrage erklären jedoch sechzig Prozent der deutschen Bevölkerung unter zehn Jahren, noch nie etwas von Bananenbrot gehört zu haben. Zwanzig Prozent haben schon davon gehört, sind sich aber nicht sicher, ob sich ihre Kenntnis nur Zuckowskis Lied verdankt. Weitere zehn Prozent können nicht sagen, ob in ein solches Brot Bananenstückchen eingebacken sind oder obendrauf gelegt werden. Nur acht Prozent geben zu, ein Bananenbrot aus der Nähe gesehen zu haben, wollen allerdings mit spontaner Übelkeit reagiert haben. Die restlichen zwei Prozent haben "Trifft auf mich nicht zu" angekreuzt. Es ist also ein Geheimnis um dieses Lied, und selbst wenn sonst nichts von Rolf Zuckowski überleben sollte (der neulich in dieser Zeitung große Sorge um seinen Nachruhm wegen mangelnder Gendergerechtigkeit der Texte geäußert hat) – die Erfindung des Bananenbrotes wird bleiben, als dauerhafte Herausforderung. Und natürlich bleibt die Frage nach der Identität von Theo offen. Wir stellen ihn uns als Horterzieher vor, der aus einer Notsituation heraus (vor Hunger brüllende Kinder, fast leer geräumter Kühlschrank) zu der schrägen Kombination gefunden hat, die dann in der Folge (aber nur in diesem einen Kindergarten) immer wieder verlangt wurde, eher zum Spaß selbstverständlich und um den überforderten Theo in atemloser Hast die Bananen und Brote schneiden zu sehen. Kinder können sehr grausam sein, vielleicht ist das die Botschaft des Liedes. Alternativ könnte man sich ein esoterisch-ökologisches Milieu denken, vegetarischer Überschwang hat ja noch nie vor abscheulichen Rezepten haltgemacht, auch Vegetarier sind grausam. Die abgründigste Deutung argumentiert allerdings, dasselbe Milieu vor Augen, genau umgekehrt: Bananenbrot sei hier nur das sklavensprachliche Deckwort für etwas verpöntes anderes, das auf die Melodie ebenso gut passe – Salamibrot.

FINIS